La Capital | Policiales | muerta

Hallan muerta en su casa a una mujer de 86 años: tenía golpes y la cabeza tapada con una bolsa

La principal hipótesis de la Fiscalía es que la mataron a golpes y por asfixia. Investigan robo porque el interior de la casa estaba revuelto

14 de septiembre 2026 · 13:25hs
Google Seguir a La Capital en Google
Hallan muerta en su casa a una mujer de 86 años: tenía golpes y la cabeza tapada con una bolsa.

Hallan muerta en su casa a una mujer de 86 años: tenía golpes y la cabeza tapada con una bolsa.

Una mujer de 86 años fue hallada muerta en su casa de pasaje Minetti al 5800, zona noroeste de Rosario. La Fiscalía confirmó que la víctima presenta golpes y se sospecha que fue asfixiada.

La fiscal Carla Ranciari, de la Unidad Especializada en Violencias Altamente Lesivas, confirmó que la mujer fue identificada como Clorinda Medina. Su sobrina, único familiar con quien tiene contacto, la halló este lunes por la mañana.

>> Leer más: De testigo protegida a prisión: Mariana Ortigala, aliada de Los Monos, fue condenada por extorsión

"Tiene varios golpes, hay mucha cantidad de sangre", aseguró Ranciari a los medios de comunicación. "Hay signos de que fue una muerte violenta", confirmó. Además de golpes, la mujer tenía una bolsa de consorcio en la cabeza.

En ese sentido se sospecha que fue asfixiada, lo cual se buscará determinar por medio de una autopsia. La vivienda estaba revuelta, por lo cual la principal hipótesis es que se trató de un homicidio en el marco de un asalto.

En el lugar los vecinos aseguraron que no veían a Clorinda desde el miércoles o jueves pasado. Ese testimonio coincide en principio con el estado de descomposición que presentaba el cadáver.

Noticias relacionadas
El ladrón detenido tras robar guirnaldas de luces de un restobar en República de la Sexta

Preso por robar una guirnalda de luces de bar en República de la Sexta

Personal policial de Santa Fe y Buenos Aires junto a la avioneta incautada en Alvear

Incautan en Alvear un hidroavión por una causa por narcotráfico

El lugar donde cayó el motociclista Elías Vasquez tras impactar contra una columna en Batlle y Ordóñez al 2500..

Condenado a 18 años de prisión por el mortal asalto a un motociclista en zona sur

Gustavo Shanahan fue condenado por narcotráfico en diciembre de 2023.

El hijo de Gustavo Shanahan seguirá detenido luego de la declaración indagatoria

Ver comentarios

Las más leídas

Quién es Julia Mancilla, la nena de 10 años que deslumbró en la apertura

Quién es Julia Mancilla, la nena de 10 años que deslumbró en la apertura

Proyecto en el centro prevé una futura apertura del pasaje Barón de Mauá

Proyecto en el centro prevé una futura apertura del pasaje Barón de Mauá

Central metió un rugido necesario para demostrar que está vivo

Central metió un rugido necesario para demostrar que está vivo

Un rosarino reemplazará al polémico director de la Casa Argentina en París

Un rosarino reemplazará al polémico director de la Casa Argentina en París

Lo último

Furor por Capi en los Juegos Suramericanos: el peluche se agotó y hubo que reponer stock

Furor por Capi en los Juegos Suramericanos: el peluche se agotó y hubo que reponer stock

Milei y el peronismo frente a las elecciones presidenciales de 2027: qué reveló una nueva encuesta

Milei y el peronismo frente a las elecciones presidenciales de 2027: qué reveló una nueva encuesta

Bono de $70 mil de Anses: cómo funciona en septiembre

Bono de $70 mil de Anses: cómo funciona en septiembre

Hallan muerta en su casa a una mujer de 86 años: tenía golpes y la cabeza tapada con una bolsa

La principal hipótesis de la Fiscalía es que la mataron a golpes y por asfixia. Investigan robo porque el interior de la casa estaba revuelto

Hallan muerta en su casa a una mujer de 86 años: tenía golpes y la cabeza tapada con una bolsa
Pullaro: En Rosario teníamos alta la expectativa, pero ya se superó
Juegos Suramericanos

Pullaro: "En Rosario teníamos alta la expectativa, pero ya se superó"

Furor por Capi en los Juegos Suramericanos: el peluche se agotó y hubo que reponer stock
La Ciudad

Furor por Capi en los Juegos Suramericanos: el peluche se agotó y hubo que reponer stock

Conflicto universitario: docentes de la UNR definen nuevas medidas de fuerza
La Ciudad

Conflicto universitario: docentes de la UNR definen nuevas medidas de fuerza

Mariana Ortigala, aliada de Los Monos, fue condenada por extorsión
Policiales

Mariana Ortigala, aliada de Los Monos, fue condenada por extorsión

Proyecto en el centro prevé una futura apertura del pasaje Barón de Mauá

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Proyecto en el centro prevé una futura apertura del pasaje Barón de Mauá

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quién es Julia Mancilla, la nena de 10 años que deslumbró en la apertura

Quién es Julia Mancilla, la nena de 10 años que deslumbró en la apertura

Proyecto en el centro prevé una futura apertura del pasaje Barón de Mauá

Proyecto en el centro prevé una futura apertura del pasaje Barón de Mauá

Central metió un rugido necesario para demostrar que está vivo

Central metió un rugido necesario para demostrar que está vivo

Un rosarino reemplazará al polémico director de la Casa Argentina en París

Un rosarino reemplazará al polémico director de la Casa Argentina en París

Central Córdoba ganó el clásico con autoridad, sueña con el ascenso y Argentino se preocupa cada vez más

Central Córdoba ganó el clásico con autoridad, sueña con el ascenso y Argentino se preocupa cada vez más

Ovación
La historia de la bandera argentina que Colapinto agitó ante la mirada de toda la Fórmula 1
Ovación

La historia de la bandera argentina que Colapinto agitó ante la mirada de toda la Fórmula 1

La historia de la bandera argentina que Colapinto agitó ante la mirada de toda la Fórmula 1

La historia de la bandera argentina que Colapinto agitó ante la mirada de toda la Fórmula 1

Newells define si lleva visitantes a Platense, una chance que parece esfumarse

Newell's define si lleva visitantes a Platense, una chance que parece esfumarse

La Supercopa Internacional entre Central y Estudiantes ya tiene árbitro confirmado

La Supercopa Internacional entre Central y Estudiantes ya tiene árbitro confirmado

Policiales
Hallan muerta en su casa a una mujer de 86 años: tenía golpes y la cabeza tapada con una bolsa
Policiales

Hallan muerta en su casa a una mujer de 86 años: tenía golpes y la cabeza tapada con una bolsa

Quedó preso un joven acusado por un crimen ocurrido en Villa Gobernador Gálvez

Quedó preso un joven acusado por un crimen ocurrido en Villa Gobernador Gálvez

Mariana Ortigala, aliada de Los Monos, fue condenada por extorsión

Mariana Ortigala, aliada de Los Monos, fue condenada por extorsión

Preso por robar una guirnalda de luces de bar en República de la Sexta

Preso por robar una guirnalda de luces de bar en República de la Sexta

La Ciudad
Furor por Capi en los Juegos Suramericanos: el peluche se agotó y hubo que reponer stock
La Ciudad

Furor por Capi en los Juegos Suramericanos: el peluche se agotó y hubo que reponer stock

El frío tiene los días contados en Rosario: cuándo arrancan las temperaturas primaverales

El frío tiene los días contados en Rosario: cuándo arrancan las temperaturas primaverales

Conflicto universitario: docentes de la UNR definen nuevas medidas de fuerza

Conflicto universitario: docentes de la UNR definen nuevas medidas de fuerza

Crece la demanda de atención odontológica en la UNR y ya llegan pacientes con obra social

Crece la demanda de atención odontológica en la UNR y ya llegan pacientes con obra social

Arrancó en Rosario el Fan Fest de los Juegos Suramericanos ante una multitud
Juegos Suramericanos

Arrancó en Rosario el Fan Fest de los Juegos Suramericanos ante una multitud

Condenado a 18 años de prisión por el mortal asalto a un motociclista en zona sur
Policiales

Condenado a 18 años de prisión por el mortal asalto a un motociclista en zona sur

Un rosarino reemplazará al polémico director de la Casa Argentina en París
Política

Un rosarino reemplazará al polémico director de la Casa Argentina en París

El uno x uno de Central: Ovando, un tigre en el fondo canalla que sacó todo lo que le tiraron

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central: Ovando, un tigre en el fondo canalla que sacó todo lo que le tiraron

Newells sorprende y saca cartas de la manga en los tramos decisivos del Clausura

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's sorprende y saca cartas de la manga en los tramos decisivos del Clausura

Un diputado nacional del peronismo chocó contra un camión en la ruta 11
Información General

Un diputado nacional del peronismo chocó contra un camión en la ruta 11

En medio de las predicciones apocalípticas, Trump no quiere controlar las IA
Información General

En medio de las predicciones apocalípticas, Trump no quiere controlar las IA

El ex primer ministro Boris Johnson estuvo muy cerca de un ataque ruso con drones
El Mundo

El ex primer ministro Boris Johnson estuvo muy cerca de un ataque ruso con drones

El viudo de Adelfa contará su historia: libro, cárcel y una posible serie de Netflix
La Ciudad

El "viudo de Adelfa" contará su historia: libro, cárcel y una posible serie de Netflix

Baja la presión cambiaria pero se profundiza el freno de la actividad
Economía

Baja la presión cambiaria pero se profundiza el freno de la actividad

Comedores escolares: la provincia aumentó un 9 % el importe de las partidas
La Ciudad

Comedores escolares: la provincia aumentó un 9 % el importe de las partidas

La Casa Rosada envía el presupuesto a Diputados y activa las negociaciones
Política

La Casa Rosada envía el presupuesto a Diputados y activa las negociaciones

El gobierno de Turquía endurece la represión contra grupos LGBT
Información General

El gobierno de Turquía endurece la represión contra grupos LGBT

Arquitectos de Argentina podrán ejercer en Brasil sin revalidar el título
La Ciudad

Arquitectos de Argentina podrán ejercer en Brasil sin revalidar el título

Revivir el terror de Montoneros en Rosario, 42 años después

Por Diego Veiga
La Ciudad

Revivir el terror de Montoneros en Rosario, 42 años después

Maíz: diagnóstico, nutrición y agua, tres claves para aprovechar el potencial
Agro

Maíz: diagnóstico, nutrición y agua, tres claves para aprovechar el potencial

Por más inflación y menor crecimiento, el presupuesto para 2026 se quedó corto
Economía

Por más inflación y menor crecimiento, el presupuesto para 2026 se quedó corto

Cayó  sospechado de liderar una banda que traficaba  entre Alvear y San Nicolás
Policiales

Cayó  sospechado de liderar una banda que traficaba  entre Alvear y San Nicolás

Fue a la panadería y un conductor ebrio se estrelló contra su auto
La Ciudad

Fue a la panadería y un conductor ebrio se estrelló contra su auto

El hijo de Gustavo Shanahan seguirá detenido luego de la declaración indagatoria
Policiales

El hijo de Gustavo Shanahan seguirá detenido luego de la declaración indagatoria