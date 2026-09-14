Hallan muerta en su casa a una mujer de 86 años: tenía golpes y la cabeza tapada con una bolsa.

Una mujer de 86 años fue hallada muerta en su casa de pasaje Minetti al 5800, zona noroeste de Rosario. La Fiscalía confirmó que la víctima presenta golpes y se sospecha que fue asfixiada.
La principal hipótesis de la Fiscalía es que la mataron a golpes y por asfixia. Investigan robo porque el interior de la casa estaba revuelto
Una mujer de 86 años fue hallada muerta en su casa de pasaje Minetti al 5800, zona noroeste de Rosario. La Fiscalía confirmó que la víctima presenta golpes y se sospecha que fue asfixiada.
La fiscal Carla Ranciari, de la Unidad Especializada en Violencias Altamente Lesivas, confirmó que la mujer fue identificada como Clorinda Medina. Su sobrina, único familiar con quien tiene contacto, la halló este lunes por la mañana.
>> Leer más: De testigo protegida a prisión: Mariana Ortigala, aliada de Los Monos, fue condenada por extorsión
"Tiene varios golpes, hay mucha cantidad de sangre", aseguró Ranciari a los medios de comunicación. "Hay signos de que fue una muerte violenta", confirmó. Además de golpes, la mujer tenía una bolsa de consorcio en la cabeza.
En ese sentido se sospecha que fue asfixiada, lo cual se buscará determinar por medio de una autopsia. La vivienda estaba revuelta, por lo cual la principal hipótesis es que se trató de un homicidio en el marco de un asalto.
En el lugar los vecinos aseguraron que no veían a Clorinda desde el miércoles o jueves pasado. Ese testimonio coincide en principio con el estado de descomposición que presentaba el cadáver.
La principal hipótesis de la Fiscalía es que la mataron a golpes y por asfixia. Investigan robo porque el interior de la casa estaba revuelto