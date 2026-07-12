Una escuela de Las Tunas brilló en la Copa Climática: fue la mejor santafesina

El equipo de la Eeso 698 de Las Tunas fue el mejor clasificado de la provincia en el certamen para jóvenes sobre cambio climático, entre escuelas del país y de América Latina. “Buscamos ser un centro de soluciones ambientales” aseguran

Hay equipo. Los alumnos Martín Techtermann y Anna Donnet , y la profesora Ivonne Sattler , de la Eeso 698 de Las Tunas

Un equipo de dos estudiantes y una docente de una escuela secundaria de la localidad santafesina de Las Tunas logró la mejor clasificación de nuestra provincia y finalizó 16º entre 910 conjuntos que participaron en la Copa Climática, las Olimpíadas de Cambio Climático 2026, en las que participaron alumnos de todo el país y de América Latina.

Los alumnos Martín Techtermann y Anna Donnet , junto a la profesora Ivonne Sattler , representaron a la Escuela de Enseñanza Secundaria Orientada Número 698 “Gobernador Ingeniero Miguel Lifszchitz” , de Las Tunas , una pequeña localidad del departamento Las Colonias, situada a cinco kilómetros de Franck.

El certamen, que se desarrolló en forma virtual desde abril, es organizado por jóvenes para otros jóvenes, con el objetivo de estudiar y aprender los desafíos del cambio climático y así poder desarrollar acciones como agentes de cambio a favor de la protección del medio ambiente y de la sustentabilidad en sus comunidades.

De las 910 escuelas participantes, 857 pertenecen a nuestro país y 60 son de la provincia de Santa Fe. La Eeso 698 de Las Tunas fue la única escuela de nuestra provincia que llegó a las semifinales, junto a otros 19 equipos. A la ronda final, que se disputará mañana en Buenos Aires en forma presencial, accedieron escuelas de Córdoba, Mendoza y Ecuador.

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Los estudiantes de Las Tunas integraron el equipo “Chancho del monte” y llegaron a las instancias semifinales con “un proyecto de una eco estación climática comunitaria de innovación local para una zona resiliente, la idea de participar en la Copa Climática partíó de un directivo hacia mí y se la transmití a mis alumnos y ellos aceptaron” según explicó la profesora Sattler a La Capital.

"Una localidad de 600 habitantes"

“Las Tunas es una pequeña localidad rural de la provincia de Santa Fe, de 600 habitantes, que se dedica principalmente a la actividad económica primaria, la agricultura, por lo tanto para ir por los grandes productores decidimos hacer una pequeña acción desde nuestra institución, además observamos que en los últimos años hubo una variación de la temperatura y de las precipitaciones, una reducción de los espacios verdes y una mala gestión de los residuos, entonces propusimos esta eco estación climática que constará de cuatro ejes principales conectada a la gestión sustentable de residuos, no sólo la separación de residuos en la escuela sino también composteras escolares y manuales para que en los hogares hagan composteras domiciliarias” explica el proyecto la profesora Ivonne Sattler.

Consultada sobre por qué decidieron desarrollar este proyecto, la docente abundó que “la eco estación climática surge de la idea de educar a la población con el fin de que cada uno aporte un freno a este cambio climático, promover el uso de energías renovables, y una restauración del ambiente a partir de un corredor biológico”.

“Por otro lado, utilizamos energía renovable aprovechando la luz solar a partir de un secadero solar donde utilizaremos también materia prima, practicaremos restauración ambiental. A partir de corredores biológicos con especies autóctonas también vimos que hay muchas lagunas dentro de nuestra localidad, por lo tanto es una cuestión de protegerlas. Y por último vamos a armar una red de comunicación ambiental con el fin de educar a la población” abunda la docente. “Buscamos que la escuela sea un lugar, un centro de acciones para posibles soluciones ambientales” concluye la profesora.

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Requerida sobre el significado de haber logrado la mejor clasificación de una escuela provincial, Sattler advirtió que “no sé si somos la mejor escuela de Santa Fe porque había otra institución que también estuvo compitiendo con nosotros, que eran de la provincia, pero hicimos lo mejor que pudimos. Y los resultados fueron muy positivos”.

“Una propuesta viable”

Por su parte, el alumno Martín Techtermann explica que “en los gráficos podemos observar que el presupuesto total es de 906.000 pesos. También podemos ver que el 70 por ciento del presupuesto viene de aportes de la escuela, mientras que el 30 por ciento restante es el dinero que se necesita para llevar a cabo este proyecto, lo que hace que sea una propuesta viable y sostenible”.

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En tanto, la estudiante Anna Donnet revela que “este proyecto se organizó en cinco etapas: iniciación, planificación, ejecución, monitoreo y socialización. En este proceso construiremos una compostera escolar, un secador solar y un corredor biológico, realizaremos capacitaciones y evaluaremos cada acción mediante indicadores y bitácoras. Finalmente se compartirán resultados por el blog, la radio local y redes sociales para informar a la población”.