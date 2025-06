Funes: el sobrino de Pocho Lepratti ganó el Centro de Estudiantes en la Escuela 398

Nacido el 16 de diciembre de 2008 en Rosario, Simón Claudio Martínez Lepratti es hijo del dirigente gremial de los estatales Gustavo Martínez y de Celeste Lepratti, con quien lo une un parecido inconfundible, pero se siente funense, la ciudad en la que vive desde los cinco años.

“De chico viví con mi viejo y con mi mamá en un departamento del centro de Rosario. Mi abuela Irma estaba en pareja con un señor que se dedicaba a la venta de terrenos, remataban un terreno acá en Funes, ellos lo compraron, se lo ofrecieron a mis viejos, quienes lo pagaron y nos vinimos a vivir acá”, recuerda Simón, a mitad de camino entre la timidez de la adolescencia y la sobriedad y el equilibrio que se necesitan para ser el hijo y el sobrino de dos luchadores emblemáticos por la justicia social.

"Yo me siento funense"

-¿Te sentís rosarino o funense?

-Funense. De hecho viví desde los cinco años hasta los 10 acá, en Funes, después volvimos a Rosario con mi vieja cuando ella empezó a trabajar en el cargo de concejala, y ahí vivimos en un duplex con mi vieja y con mis hermanos.

-¿Qué recuerdos tenés de tu infancia en Rosarioi?

-De Rosario no tengo muchos, sí tengo muchos recuerdos de cuando la acompañé a mi vieja al laburo (en el Concejo Municipal de Rosario), a las marchas, esos son los recuerdos que tengo de ella, y de mi casa no salía mucho porque era chico. Después mi viejo siguió viviendo acá en Funes, así que veníamos acá seguido.

-¿Cómo fueron tu infancia y tu adolescencia en Funes?

-Cuando nos mudamos acá a la misma casa donde vivíamos con mi viejo, en la Zona 5, ahi me di cuenta de las grandes diferencias que había entre Rosario y Funes porque salía mucho más. No había una preocupación de decir que “el pibe sale a andar con sus amigos”, no había tanta preocupación en ese sentido y a los 12 o 13 años me empecé a manejar más solo. Esa era la principal diferencia entre Funes y Rosario: tenía la posibilidad y la libertad de manejarme solo.

-¿Te llamás Simón por Bolívar?

-En realidad por lo que tuve posibilidad de leer que escribieron mis viejos cuando nací, me pusieron Simón por Bolívar y por Simón Radowiztzky (el militante obrero anarquista ucranio-argentino de origen judío, conocido por el atentado con bomba que mató al jefe de policía Ramón Lorenzo Falcón, responsable de la brutal represión de la semana roja de 1909 en Buenos Aires.). En realidad había varias razones. Soy Simón, por ellos, y Claudio, por mi tío.

-¿Qué imagen tenés de tu tío?

-Yo no lo llegué a conocer, pero lo que más me quedan son las cosas que me contaron mis viejos, mi tía, mi tío y mi abuela, que son los más cercanos. Es una cosa muy fuerte. A a veces siento que hay una carga detrás de eso: llevar el nombre de alguien de quien te cuentan tantas cosas tan importantes y que atraviesan tantas cosas...

-¿Una carga en el sentido de una responsabilidad?

-Exacto. Lo siento un poco así: tengo que estar a la altura de ciertas circunstancias.

-¿No es tan fácil ser el sobrino de Pocho Lepratti y te genera un compromiso?

-En algún sentido yo lo siento así. Lo siento como un compromiso, no porque mi familia me ponga en ese lugar sino porque lo siento un poco así.

simon 1.jpeg Virginia Benedetto / La Capital

-¿Y en el caso de tu mamá te pasa algo parecido?

-Sí. Ya son dos personas muy grossas. No sólo eso sino que es una carga y una responsabilidad, pero son también un ejemplo y ese sentido un camino a seguir para guiarse por dónde uno va. Y no digo sólo para mí sino para un montón de personas.

-¿Cómo era tu vieja como mamá?

-A mi vieja siempre la vi como una mujer que luchó un montón. Hablando fuera de la militancia, como madre. Como todas las personas tenía sus cosas, pero siempre se esforzó para cuidarnos a mí y a Lila y Seve (Severino), mis hermanos más chicos. En ese sentido siempre la vi como una persona que hacía lo posible por nosotros.

"No había Centro de Estudiantes en la escuela"

-¿Cómo fue el camino hasta llegar a la presidencia del Centro de Estudiantes?

-Cuando entré a la secundaria en realidad no sabía mucho cómo funcionaba el Centro de Estudiantes, la verdad que no lo conocía. En realidad no había Centro de Estudiantes en la escuela, donde solamente funcionaban los cuerpos de delegados, que recién se habían formado ese año. No había realmente una organización. Recién cuando yo estaba en segundo año se armó un Centro de Estudiantes, que fue bastante caótico. No estábamos muy organizados, fue como empezar a entender cómo funcionaba todo.

-¿Cómo surgió esa idea de formar el Centro de Estudiantes?

-Cuando yo estaba en segundo año la vicedirectora Egle nos comentó todo este tipo de cosas a los delegados y desde ahí comenzamos a organizarnos para armar las elecciones para el Centro de Estudiantes. Ahí se presentaron dos listas y yo formaba parte de una de ellas. Hicimos las elecciones y ahí empecé a entender cómo funcionaba el Centro de Estudiantes. Como te decía ese año fue muy caótico y a lo mejor las cosas no salieron de la mejor forma, pero empezamos a aprender cómo funcionaba todo.

-¿Por qué fue muy caótico?

-Fue muy caótico porque la mayoría de los alumnos no sabíamos por dónde empezar ni cuáles eran los procesos que teníamos que hacer para tener actividades y propuestas, entonces era complicado.

simon 3(1).jpg Virginia Benedetto / La Capital

-¿Cómo siguió el camino en el Centro de Estudiantes?

-Ese año yo formaba parte de la Lista Blanca, como vicepresidente, y ganamos la elección a la Lista Verde. El mandato duró un año, y el año pasado hicimos de nuevo las elecciones después de las vacaciones de invierno, y ahí nos organizamos un poco mejor con algunos chicos de otros cursos, con una chica de quinto y alguntros más. Volvimos a armar la lista, yo quedé como secretario general, se presentaron dos listas y volvimos a ganar. Y el año pasado por suerte pudimos organizarnos mucho mejor y pudimos hacer varias actividades durante el año. En noviembre hicimos un recital llamado Malvinas Rock, similar a una actividad que se hizo en Rosario, pero quisimos hacer algo con pertenencia a Funes, al que invitamos a bandas juveniles y artistas emergentes para que haya un espacio de ese tipo en Funes. Hicimos un torneo deportivo durante el año y una acción benéfica en solidaridad con los incendios de Córdoba. El año pasado nos pudimos organizar de mejor manera y hubo muchas ganas.

-¿Cómo llegaste a la presidencia del Centro de Estudiantes?

-Este año fui como candidato a presidente de mi lista, se volvió a armar la elección y este año desde los chicos que entraron a primer año en la escuela se ve que hay más interés por el Centro de Estudiantes de parte del alumnado. Hay un crecimiento. Los otros años tal vez no se veía, era difícil encontrar gente que quisiera participar y que asumiera esa responsabilidad. Tal vez no había tanta concientización sobre entender para qué era o qué función tenía o qué se podía hacer con el Centro de Estudiantes, que es una herramienta para los alumnos. En el primero y en el segundo año no había conciencia de qué era el Centro de Estudiantes, el año pasado tal vez no se llegaba a entender, pero este año veo más interés de parte de los estudiantes.

-¿Cómo volvieron a ganar este año?

-Este año la lista se llamó Unión Juvenil, integrada por siete chicos en la comisión directiva, más una secretaría de Deportes y otra de Cultura. Hay algunos que ya veníamos de años anteriores, con los que trabajábamos en conjunto. Somos de cuarto año, una chica de quinto y otros de tercero. En la lista veces es difícil arrancar y ponernos de acuerdo en algunas cosas, por ejemplo cómo se deberían hacer ciertas cosas o qué proyecto hay que hacer antes y cuál hay que hacer después. A veces se nos complican las decisiones en conjunto, pero son cosas que hay que plantear, decidir en grupo y darle para adelante. No hay otra forma.

simon 4.jpg Virginia Benedetto / La Capital

-¿Qué les dirías a los estudiantes de otra escuela que no tengan este experiencia de participación?

-Desde donde lo veo y con la experiencia de estos años les diría que el Centro de Estudiantes es una herramienta que no sólo sirve para hacer torneos o actividades recreativas para los chicos, como dicen algunos, pero no es sólo eso: es una herramienta para defender los derechos del alumnado y todo ese tipo de cosas que son importantes, además de promover todo ese tipo de valores como la cuestión de la ecología y la cuestión social, todo ese tipo de cosas que muchos chicos tal vez no conocen. No es porque sean malas personas sino porque no las saben. Es importante en ese sentido y también como un medio para hacer cambios dentro de la escuela porque hay chicos que piensan que las cosas son así, que se tienen que hacer así y que no hay forma de hacerlas de otra manera. O piensan que para hacer las cosas distintas tenés que ser un directivo o alguien con una jerarquía mayor, cuando en realidad las cosas se tienen que cambiar desde los alumnos. Y el Centro de Estudiantes sirve para dialogar, para proponer, para ver qué cosas se pueden hacer y qué cosas se pueden cambiar, a pesar de que hay estudiantes que a esto no lo tienen en cuenta, que creen que esto es así y tiene que seguir igual.

"No voy a quedarme sentado viendo cómo pasan las cosas"

-¿Con este camino en el Centro de Estudiantes sentís que estás siguiendo el legado de tu tío y de tu vieja?

-Yo no sé estoy siguiendo su legado o camino porque ellos tuvieron dos historias distintas, capaz que encaminadas al mismo lugar, pero son dos personas distintas, así como yo soy una persona distinta. Tal vez yo no lo haga de la misma forma, pero para mí son un ejemplo. Y esto del Centro de Estudiantes lo veo como una forma de hacer, desde el lugar donde estoy, de intentar hacer algo. Con todas las cosas que pasan en el mundo algo tenemos que hacer: no voy a quedarme quieto viendo cómo pasan las cosas.

-¿Qué significa haber ganado el Centro de Estudiantes de la 398, una escuela estigmatizada por algunos funenses?

-La estigmatización de la escuela no es sólo una cosa que se dice sino que es algo que afecta a la escuela y al alumnado. Con todo el grupo venimos charlando desde el año pasado sobre el estigma hacia la escuela y decimos que es muy difícil abordarlo porque vos escuchás que dicen un montón de cosas y decís que “es un sector de Funes o de las personas que piensan así”, pero es una gran mayoría que piensa eso de la escuela, como algo que en realidad no es. Desde el año pasado con todo el grupo venimos intentando hacer actividades donde se muestre a la escuela desde otro lugar, como hicimos con el Malvinas Rock, cuando dijimos que tenemos esta actividad que está buenísima y la organizamos desde la escuela. Y este año tenemos pensado hacer otra actividad con otros centros de estudiantes de escuelas privadas y mixtas de acá de Funes, con el tema de la integración de los chicos para que la gente vea otro tipo de cosas, que no son las que se dicen.