La Capital | Suplementos dietarios

Suplementos dietarios en mujeres mayores de 50: calcio, vitamina D, magnesio y creatina

El Dr. Luis Ramírez Stieben, del Servicio de Endocrinología del Grupo Gamma, explica qué dice la evidencia sobre los suplementos clave en la posmenopausia

Redaccion Comercial

Por Redaccion Comercial

12 de julio 2026 · 10:08hs
Google Seguir a La Capital en Google
Suplementos dietarios en mujeres mayores de 50: calcio, vitamina D, magnesio y creatina

Suplementos dietarios en mujeres mayores de 50: calcio, vitamina D, magnesio y creatina

Suplementos dietarios en mujeres mayores de 50: calcio, vitamina D, magnesio y creatina

La menopausia marca un punto de inflexión en la salud ósea y muscular de la mujer. La caída de los niveles de estrógeno acelera la pérdida de masa ósea, favorece la disminución de la masa muscular y altera la absorción de varios nutrientes clave. En este escenario, la pregunta sobre qué suplementos conviene incorporar es frecuente y legítima.

"La respuesta, sin embargo, no es única", señala el Dr. Luis Agustín Ramírez Stieben, integrante del Servicio de Endocrinología del Grupo Gamma, y agrega: "la decisión debe individualizarse según la alimentación habitual, el estado nutricional y el contexto clínico de cada persona".

Calcio y vitamina D después de los 50

El calcio es el mineral más abundante del organismo y resulta esencial para la mineralización ósea. En mujeres posmenopáusicas, las necesidades diarias ascienden a entre 1.000 y 1.200 mg. Siempre que sea posible, conviene cubrir ese requerimiento a través de la alimentación: lácteos, sardinas, legumbres y vegetales de hoja verde oscura son buenas fuentes.

"Cuando la dieta no es suficiente, suplementar con 500 a 600 mg de calcio elemental por día (preferentemente junto con las comidas) es una opción razonable", explica el especialista. También subraya la importancia de elegir correctamente la formulación: el carbonato de calcio tiene mayor contenido elemental y suele ser más económico, pero requiere acidez gástrica para absorberse bien; el citrato de calcio, en cambio, es preferible en personas con acidez reducida o que han sido operadas del estómago.

En cuanto a la vitamina D, el profesional explica que trabaja en conjunto con el calcio: regula su absorción intestinal, modula la función muscular y contribuye a reducir el riesgo de caídas. "Muchas mujeres tienen niveles insuficientes, especialmente si presentan poca exposición solar", advierte.

En la población general, la suplementación con 600 a 800 UI diarias suele ser adecuada. Sin embargo, en personas con deficiencia documentada o con mayor riesgo (como quienes presentan osteoporosis, sarcopenia o reciben corticoides de manera crónica), puede ser necesario indicar dosis mayores y ajustadas al caso.

Un punto importante a tener en cuenta es que la administración en dosis altas e intermitentes (las llamadas "megadosis") no ofrece los mismos beneficios que la suplementación diaria sostenida y, paradójicamente, podría aumentar el riesgo de caídas.

sedentarismo-AdobeStock_211450815.jpg

Vitamina K2, magnesio y creatina: evidencia creciente

La vitamina K2 actúa como cofactor en la activación de proteínas clave del hueso, como la osteocalcina, que favorece la fijación del calcio en la matriz ósea. Su deficiencia se asocia con menor densidad ósea y mayor riesgo de fractura de cadera. Algunos estudios muestran mejoras en marcadores óseos con su suplementación (especialmente en mujeres con osteoporosis), aunque la evidencia sobre su impacto en la reducción de fracturas todavía no es concluyente. Entre sus fuentes alimentarias se encuentran los quesos curados, los alimentos fermentados y algunas carnes.

En el caso del magnesio, el Dr. Ramírez Stieben señala que se trata de un mineral muchas veces subestimado. "Participa en más de 300 reacciones enzimáticas, es necesario para la activación de la vitamina D y contribuye directamente a la calidad ósea: aproximadamente el 60 % del magnesio corporal se almacena en el esqueleto", destaca.

Los estudios observacionales asocian una mayor ingesta de magnesio con una mejor densidad mineral ósea en cadera y cuerpo total, aunque hasta el momento no se ha demostrado una reducción clara del riesgo de fracturas.

"La ingesta recomendada es de 300 a 320 mg diarios para mujeres adultas, preferentemente a través de legumbres, frutos secos, semillas y cereales integrales. En caso de suplementar, las formas orgánicas (como citrato o glicinato) se absorben mejor que el óxido o el carbonato", detalla.

La creatina es un compuesto natural que el organismo sintetiza a partir de aminoácidos y que también se obtiene a través de alimentos como la carne y el pescado. Su función principal es sostener la producción de energía durante el ejercicio de alta intensidad.

En los últimos años, el interés por su uso en mujeres posmenopáusicas ha crecido. La caída del estrógeno reduce la síntesis endógena de creatina y se asocia a una pérdida progresiva de masa y fuerza muscular.

vitaminas-AdobeStock_496825687.jpg

"La evidencia disponible sugiere que la suplementación con creatina (en dosis de 3 a 5 g diarios) combinada con entrenamiento de fuerza mejora la masa magra, la fuerza y el desempeño funcional en esta población. Su efecto sobre la densidad ósea es posible, aunque menos consistente. También se ha descrito un potencial beneficio cognitivo, especialmente en situaciones de mayor demanda mental", explica el especialista.

Algunas consideraciones antes de suplementar

Antes de iniciar cualquier suplementación, hay algunos puntos clave que conviene tener presentes:

La alimentación es el primer paso. Los suplementos son un complemento, no un reemplazo de una dieta variada y equilibrada.

Más cantidad no siempre es mejor. Dosis elevadas de calcio o vitamina D pueden tener efectos no deseados.

Una evaluación médica permite identificar deficiencias reales y ajustar la indicación a cada caso.

El ejercicio (especialmente el entrenamiento de fuerza) sigue siendo la intervención con mayor impacto sobre la salud ósea y muscular, además de potenciar el efecto de los suplementos.

"La evidencia científica sobre suplementación en mujeres mayores de 50 años avanza de manera sostenida, pero no siempre en la dirección que promete el mercado. Interpretarla con criterio, individualizarla y contextualizarla en la historia de cada paciente es la tarea del profesional de la salud. Y también, en última instancia, la mejor forma de acompañar esta etapa de la vida", concluye el Dr. Ramírez Stieben.

Ver comentarios

Las más leídas

Tropezón de Newells en el último amistoso de su pretemporada en Buenos Aires

Tropezón de Newell's en el último amistoso de su pretemporada en Buenos Aires

La hipótesis más probable sobre la muerte de un futbolista que se fue del Mundial 2026 en 16avos de final

La hipótesis más probable sobre la muerte de un futbolista que se fue del Mundial 2026 en 16avos de final

Argentina-Suiza: el VAR acertó al actuar por confusión de identidad en la roja a Embolo

Argentina-Suiza: el VAR acertó al actuar por "confusión de identidad" en la roja a Embolo

Un futbolista que disputó el Mundial 2026 murió con apenas 25 años

Un futbolista que disputó el Mundial 2026 murió con apenas 25 años

Lo último

Suplementos dietarios en mujeres mayores de 50: calcio, vitamina D, magnesio y creatina

Suplementos dietarios en mujeres mayores de 50: calcio, vitamina D, magnesio y creatina

Una escuela de Las Tunas brilló en la Copa Climática: fue la mejor santafesina

Una escuela de Las Tunas brilló en la Copa Climática: fue la mejor santafesina

Calles repletas y el Monumento como escenario para festejar el pase a semifinales

Calles repletas y el Monumento como escenario para festejar el pase a semifinales

Seis de cada 10 comercios de Rosario perdieron ventas en el último mes

En su último informe, la Federación de Comercio e Industria expuso la crítica situación de los comercios de la ciudad: menos clientes, falta de financiamiento y altos costos

Seis de cada 10 comercios de Rosario perdieron ventas en el último mes
Calles repletas y el Monumento como escenario para festejar el pase a semifinales
La Ciudad

Calles repletas y el Monumento como escenario para festejar el pase a semifinales

Los rescatistas santafesinos vuelven de Venezuela y los recibirá una caravana

Los rescatistas santafesinos vuelven de Venezuela y los recibirá una caravana

Milei y los gobernadores ni-ni: fotos, gestos y promesas sin garantías

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Milei y los gobernadores ni-ni: fotos, gestos y promesas sin garantías

Barrios cerrados: el alto costo de las expensas empuja a la clase media a vender sus lotes

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Barrios cerrados: el alto costo de las expensas empuja a la clase media a vender sus lotes

Llega un nuevo pulso frío a Rosario, pero asoman temperaturas primaverales
La Ciudad

Llega un nuevo pulso frío a Rosario, pero asoman temperaturas primaverales

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Tropezón de Newells en el último amistoso de su pretemporada en Buenos Aires

Tropezón de Newell's en el último amistoso de su pretemporada en Buenos Aires

La hipótesis más probable sobre la muerte de un futbolista que se fue del Mundial 2026 en 16avos de final

La hipótesis más probable sobre la muerte de un futbolista que se fue del Mundial 2026 en 16avos de final

Argentina-Suiza: el VAR acertó al actuar por confusión de identidad en la roja a Embolo

Argentina-Suiza: el VAR acertó al actuar por "confusión de identidad" en la roja a Embolo

Un futbolista que disputó el Mundial 2026 murió con apenas 25 años

Un futbolista que disputó el Mundial 2026 murió con apenas 25 años

Quién es Geraldine Mayer, la influencer acusada de maltrato por su hijo

Quién es Geraldine Mayer, la influencer acusada de maltrato por su hijo

Ovación
Selección argentina: los goles de los 9, esperados y claves para resolver los cuartos ante Suiza
Mundial 2026

Selección argentina: los goles de los 9, esperados y claves para resolver los cuartos ante Suiza

Selección argentina: los goles de los 9, esperados y claves para resolver los cuartos ante Suiza

Selección argentina: los goles de los 9, esperados y claves para resolver los cuartos ante Suiza

Lionel Scaloni, tras el agónico triunfo ante Suiza: Hoy la suerte estuvo de nuestro lado

Lionel Scaloni, tras el agónico triunfo ante Suiza: "Hoy la suerte estuvo de nuestro lado"

El hombre récord de Argentina esta vez no fue Lionel Messi sino Alexis Mac Allister

El hombre récord de Argentina esta vez no fue Lionel Messi sino Alexis Mac Allister

Policiales
San Lorenzo: una denuncia por amenazas derivó en allanamientos y capturas a narcotraficantes
Policiales

San Lorenzo: una denuncia por amenazas derivó en allanamientos y capturas a narcotraficantes

Sábado agitado: dos heridos y un detenido tras un ataque a tiros y diversos robos

Sábado agitado: dos heridos y un detenido tras un ataque a tiros y diversos robos

Lo denunciaron por exhibir sus genitales en barrio Echesortu y tenía pedido de captura

Lo denunciaron por exhibir sus genitales en barrio Echesortu y tenía pedido de captura

Homicidios en Santa Fe: el detalle del semestre con menor cantidad de casos desde 2014

Homicidios en Santa Fe: el detalle del semestre con menor cantidad de casos desde 2014

La Ciudad
Calles repletas y el Monumento como escenario para festejar el pase a semifinales
La Ciudad

Calles repletas y el Monumento como escenario para festejar el pase a semifinales

Llega un nuevo pulso frío a Rosario, pero asoman temperaturas primaverales

Llega un nuevo pulso frío a Rosario, pero asoman temperaturas primaverales

Uso excesivo de pantallas, entre la falta de límites y el vacío que dejan los adultos por el trajín cotidiano

Uso excesivo de pantallas, entre la falta de límites y el vacío que dejan los adultos por el trajín cotidiano

Seis de cada 10 comercios de Rosario perdieron ventas en el último mes

Seis de cada 10 comercios de Rosario perdieron ventas en el último mes

Eduardo Crespo: El gobierno suma reservas porque la economía está estancada

Por Alvaro Torriglia
Economía

Eduardo Crespo: "El gobierno suma reservas porque la economía está estancada"

Un narco en Puerto Madero: la Policía Federal capturó a un prófugo mexicano en un hotel
Policiales

Un narco en Puerto Madero: la Policía Federal capturó a un prófugo mexicano en un hotel

Antena TDA: cómo es el artefacto para ver el Mundial sin delay y evitar que te griten los goles
Ovación

Antena TDA: cómo es el artefacto para ver el Mundial sin delay y evitar que te griten los goles

Lo denunciaron por exhibir sus genitales en barrio Echesortu y tenía pedido de captura
Policiales

Lo denunciaron por exhibir sus genitales en barrio Echesortu y tenía pedido de captura

Un cantón en Santa Fe: la localidad con raíces suizas que alentará a la Scaloneta
La Región

Un cantón en Santa Fe: la localidad con raíces suizas que alentará a la Scaloneta

Adultos mayores recibieron en Rosario marcos de lentes secuestrados en una causa por estafa

Adultos mayores recibieron en Rosario marcos de lentes secuestrados en una causa por estafa

Antes de salir a la ruta: los controles que conviene hacerle al auto en invierno
Turismo

Antes de salir a la ruta: los controles que conviene hacerle al auto en invierno

Argentina-Suiza en el Fontanarrosa: pantalla gigante, juegos, sorteos y figuritas del Mundial
La Ciudad

Argentina-Suiza en el Fontanarrosa: pantalla gigante, juegos, sorteos y figuritas del Mundial

Dos nuevos detalles adornan el renovado mural de Messi frente al Monumento a la Bandera
La Ciudad

Dos nuevos detalles adornan el renovado mural de Messi frente al Monumento a la Bandera

Vacaciones de invierno: sábado de picnic, cuentos y Frankestein, un amigo diferente
Zoom

Vacaciones de invierno: sábado de picnic, cuentos y "Frankestein, un amigo diferente"

Primera C: Central Córdoba ya juega ante Atlas con la obligación de comenzar a sumar de a tres

Por Juan Iturrez
Ovación

Primera C: Central Córdoba ya juega ante Atlas con la obligación de comenzar a sumar de a tres

Fin de semana repleto de actividades gratuitas en Villa Gobernador Gálvez
La Región

Fin de semana repleto de actividades gratuitas en Villa Gobernador Gálvez

Homicidios en Santa Fe: el detalle del semestre con menor cantidad de casos desde 2014

Por Claudio Berón
Policiales

Homicidios en Santa Fe: el detalle del semestre con menor cantidad de casos desde 2014

El fin de semana seguirá nublado y la temperatura volverá a bajar
La Ciudad

El fin de semana seguirá nublado y la temperatura volverá a bajar

Crimen de Gastón Montenegro: secuestro, asesinato a tiros y un plan para ocultar pruebas
Policiales

Crimen de Gastón Montenegro: secuestro, asesinato a tiros y un plan para ocultar pruebas

Temor en barrio Martin por el incendio de un auto dentro de la cochera de un edificio
La Ciudad

Temor en barrio Martin por el incendio de un auto dentro de la cochera de un edificio

Parque España: la obra superó el 40% y comenzó el montaje de la nueva explanada sobre el río
La Ciudad

Parque España: la obra superó el 40% y comenzó el montaje de la nueva explanada sobre el río

Rescataron a un camionero con lesiones graves tras un choque en la autopista
La Región

Rescataron a un camionero con lesiones graves tras un choque en la autopista

Estaba prófugo, cayó cuando le balearon el auto y quedó preso por narcomenudeo
Policiales

Estaba prófugo, cayó cuando le balearon el auto y quedó preso por narcomenudeo

Pullaro calificó como muy buena la relación que mantiene con el gobierno de Milei
Política

Pullaro calificó como "muy buena" la relación que mantiene con el gobierno de Milei