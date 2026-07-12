Mundial 2026: calles repletas y el Monumento a la Bandera como escenario para un nuevo festejo

Los rosarinos volvieron a copar el centro de la ciudad para celebrar el pase a semifinales ni bien terminó el partido con Suiza

Miles de personas llegaron hasta el Monumento a la Bandera para festejar un nuevo triunfo de la selección argentina en el Mundial 2026.

El portugués João Pinheiro da el pitazo final y todo es festejo. Argentina ya superó a Suiza y, antes de pensar en la semifinal ante Inglaterra que se disputará el próximo miércoles, desde las 16, miles de rosarinos se concentraron en el Monumento a la Bandera para festejar un nuevo avance de la selección argentina en el Mundial 2026 .

Ni bien terminó el partido , que otra vez no estuvo exento de dramatismo , los rosarinos se volcaron a las calles para intentar llegar al Monumento y festejar una nueva victoria de la albiceleste.

Así, se vieron caravanas de autos por las principales avenidas que llegan hasta la zona del bajo, como Pellegrini o Belgrano . También, sobre calle San Lorenzo y sobre San Luis . Nadie quería perderse el festejo.

El camino al Monumento a la Bandera.

Esta noche no dormimos. pic.twitter.com/gy9wA3Bkhv — Andrea Battis (@AndreBattis) July 12, 2026

Madrugada en el Monumento a la Bandera

Las primeras horas del domingo encontraron al centro de Rosario bajo una actividad inusual. La peatonal Córdoba tuvo mucho movimiento de personas con banderas, gorros, caras pintadas y camisetas de la selección. El destino, para todos, era el mismo: el Monumento.

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De fondo, los sonidos de cornetas y las ya clásicas vuvuzelas invadieron el ambiente, además de cientos de bocinazos. Ya en el Monumento, incluso hubo tiempo para algunos fuegos artificiales.

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Los festejos continuaron hasta bien entrada la madrugada para despejar tanta tensión acumulada y pensar en el próximo rival, Inglaterra, para seguir soñando.

Cuándo juega Argentina la semifinal del Mundial 2026

Argentina e Inglaterra se enfrentarán este miércoles en el Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium) por las semifinales del Mundial 2026 El partido se jugará desde las 16 (horario en Argentina).