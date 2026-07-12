Roldán avanza con la construcción del edificio propio de la Escuela Secundaria Nº 730 La obra que se ejecuta en Tierra de Sueños III demanda una inversión cercana a los 5.000 millones de pesos y tendrá más de 2.200 metros cuadrados cubiertos 12 de julio 2026 · 09:00hs

Según se previó en el proyecto constructivo, el futuro establecimiento contará con hall de ingreso, áreas administrativas, ocho aulas, laboratorio, centro de recursos multimediales.

La construcción del edificio propio de la Escuela de Educación Secundaria Orientada (EESO) Nº 730, en Tierra de Sueños III, avanza tras diez meses de trabajo y se consolida como una de las inversiones educativas más importantes en ejecución en Roldán. En ese marco, el intendente Daniel Escalante recorrió los avances del proyecto junto a autoridades locales.

La visita contó además con la participación del presidente del Concejo Municipal, Carlos Alustiza, y de los concejales Carina Ziraldo y Marcelo Cristiani, quienes observaron el estado de los trabajos cuando se cumplen diez meses desde el inicio de la obra.

Escuela secundaria con edificio propio El proyecto es ejecutado por el gobierno de Santa Fe y representa una inversión cercana a los 5.000 millones de pesos. Una vez finalizado, permitirá que la institución disponga de un edificio propio de más de 2.200 metros cuadrados, mejorando las condiciones para estudiantes, docentes y personal educativo.

Durante la recorrida, Escalante destacó la importancia de la obra para la comunidad educativa local y señaló que se trata de una demanda histórica de las familias de Tierra de Sueños III. También remarcó la necesidad de sostener políticas educativas mediante el trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado.

Detalles de la construcción Según se previó en el proyecto constructivo, el futuro establecimiento contará con hall de ingreso, áreas administrativas, ocho aulas, laboratorio, centro de recursos multimediales, taller, cantina, dos preceptorías y un salón de usos múltiples (SUM), además de sanitarios, cocina, depósitos y espacios de servicios. >>Leer más: Roldán presenta una agenda imperdible para las vacaciones de invierno