Roldán avanza con la construcción del edificio propio de la Escuela Secundaria Nº 730

Economía
Eduardo Crespo: "El gobierno suma reservas porque la economía está estancada"
Policiales
Un narco en Puerto Madero: la Policía Federal capturó a un prófugo mexicano en un hotel
Ovación
Antena TDA: cómo es el artefacto para ver el Mundial sin delay y evitar que te griten los goles
Policiales
Lo denunciaron por exhibir sus genitales en barrio Echesortu y tenía pedido de captura
La Región
Un cantón en Santa Fe: la localidad con raíces suizas que alentará a la Scaloneta
Adultos mayores recibieron en Rosario marcos de lentes secuestrados en una causa por estafa
Turismo
Antes de salir a la ruta: los controles que conviene hacerle al auto en invierno
La Ciudad
Argentina-Suiza en el Fontanarrosa: pantalla gigante, juegos, sorteos y figuritas del Mundial
La Ciudad
Dos nuevos detalles adornan el renovado mural de Messi frente al Monumento a la Bandera
Zoom
Vacaciones de invierno: sábado de picnic, cuentos y "Frankestein, un amigo diferente"
Ovación
Primera C: Central Córdoba ya juega ante Atlas con la obligación de comenzar a sumar de a tres
La Región
Fin de semana repleto de actividades gratuitas en Villa Gobernador Gálvez
Policiales
Homicidios en Santa Fe: el detalle del semestre con menor cantidad de casos desde 2014
La Ciudad
El fin de semana seguirá nublado y la temperatura volverá a bajar
Policiales
Crimen de Gastón Montenegro: secuestro, asesinato a tiros y un plan para ocultar pruebas
La Ciudad
Temor en barrio Martin por el incendio de un auto dentro de la cochera de un edificio
La Ciudad
Parque España: la obra superó el 40% y comenzó el montaje de la nueva explanada sobre el río
La Región
Rescataron a un camionero con lesiones graves tras un choque en la autopista
Policiales
Estaba prófugo, cayó cuando le balearon el auto y quedó preso por narcomenudeo
Política
Pullaro calificó como "muy buena" la relación que mantiene con el gobierno de Milei