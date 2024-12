Funes: la actriz Catalina Magnani es una figura del cine y el teatro

-Mi infancia en Funes fue muy linda. Fui al Colegio Joan Miró, acá por Catamarca, al jardín y la primaria: un hermoso colegio, muy lindo. Ahí empecé con el teatro.

-¿Cómo fueron esos comienzos?

-Me acuerdo que en séptimo tenía una profesora de teatro, ..., que se había recibido en la Escuela de Teatro y Títeres de Rosario, y a los 12 años dije: “Yo voy a estudiar ahí”.

-¿Ese día dijiste “esto es lo mío”?

-Sí, en realidad a los seis años empecé a actuar en comedias musicales, a las que iba mi amiguita, Chiara Colatti. Entonces dije: “Yo quiero ir”. Empecé, actué unos cuatro años y me gradué, como se dice. Ahí hicimos una actuación en el Teatro El Círculo. Era una comedia musical donde hacíamos teatro, canto y baile.

-¿Hubo un día que dijiste: “Este es mi camino”?

-Sï, totalmente. En la comedia musical sentía que la danza y el canto no eran lo mío porque no bailaba ni cantaba nunca, pero cuando llegaba el teatro me encendía. Estaba en todos los grupos y hasta dirigía a mis compañeritas.

-¿Pintabas para directora desde entonces?

-Sí, hacía todo. Y ahí dije: “Lo mío es el teatro” y empecé teatro con Carolina Hall, y estuve muchos años con ella por diferentes espacios hasta que llegamos acá, a Casa Zulú.

-¿Acá hicieron “Romo” con cuatro funciones seguidas?

-Acá hicimos “Romo" e hicimos cuatro funciones en diferentes fines de semana.

-¿Para Funes es inédito?

-Si, llenamos la sala los cuatro días y eso es todo un suceso.

cata 2.jpg Sebastián Suárez Meccia / La Capital

-¿Qué es “Romo”?

-“Romo” es una obra de una familia medio disfuncional, en la que la madre comete un crimen, entonces los hijos -yo era la hermana mayor- tejen coartadas y diferentes estrategias para defenderla porque tienen un vínculo muy especial, están muy conectados entre todos. Después aparece otro personaje que interviene. La historia se basa en eso: el amor por los vínculos y todo lo que uno puede llegar a hacer para proteger a la persona amada. Es muy divertida.

-¿Estudiás teatro en Rosario?

-Sí, estoy en primer año de la Escuela Provincial de Teatro de Rosario, que es la ex Escuela Nacional de Teatro. Empecé este año, ahora estoy terminando primero, son cuatro años, y estoy recontenta: conocí a un montón de profesores, estoy estudiando con Oscar Medina y con Romina Mazzadi, quienes son brillantes profesores, fueron un punto fundamental en mi carrera y es increíble lo que avancé este año en la escuela. Estoy super agradecida y me encanta. Acá también hice un taller de teatro en Casa Zulú, con Carol Hall, el año pasado, pero tuve que dejarlo por la escuela.

-¿Con otra compañera escribieron el guión de la escena en la que participan en la película “La Fiesta”?

-En realidad salió de una improvisación con mi compañera Martina Tombolini. Teníamos más o menos una idea de qué íbamos a hacer, Pasamos a improvisar y salió una escena que estaba buenísima. Escuchamos que todos se estaban riendo muchísimo. En realidad pasamos por muchas emociones: llantos, risas, como una montaña rusa, y después esta improvisación quedó grabada, la fuimos pasando texto por texto, corrigiendo y así la fuimos escribiendo.

-¿Tu escena es en la que decís “Por fin en este pueblo de mierda pasa algo?”

-No, esa es una escenita que viene después.

-¿Esa frase la escribiste vos?

-Esa frase me parece que sí, que salió de mí, de una improvisación. La vi escrita en la nota del (director) Kiti (Cristian Cabruja) y me encantó ver eso ahí porque la gente siempre se ríe en esa parte.

-¿Cómo hicieron el guión de esa escena?

-En realidad fue un trabajo de las dos, que fuimos corrigiendo. Fue todo una mezcla de todo, que fuimos juntando. Es una parte de un monólogo de la obra teatral “Cenizas”., en la que mi personaje, Florencia, contaba que tuvo una amiga, Natalia, que en realidad en vez de amiga estaban saliendo con esta chica, pero después Natalia se suicida, entonces esa escena transmite muchas emociones..

Funes: "Yo nunca esperé participar en una película"

-¿Cómo surgió la idea de hacer “La Fiesta“, la primera película producida y rodada en Funes?

-Empezamos primero el taller en La Clínica de Cine. Yo nunca esperé participar en una película.

-Kiti Cabruja, el director, contaba que la película medio que salió sin proponérselo. ¿Fue realmente así?

-Sí, fue así porque sacamos partes de una escena de “Relatos salvajes”. de “Nueve reinas”, de “Verona” -la obra que te contaba- y estábamos haciendo escenas con todo esto y de repente vimos que estas escenas estaban quedando buenas y pensamos: se podría ir entrelazando estas historias y formas una sola.

-Cabruja dijo que llegaron a un punto en el que dijeron: “Acá tenemos material como para una película”. ¿Es lo que pasó?

-Claro porque primero íbamos a hacer un corto, pero vimos que iba subiendo, subiendo, subiendo y dijimos: “Tenemos para hacer una película”. Yo, la verdad, no lo podía creer y les peguntaba: “¿Pero es una película de verdad?”.

-¿Y con todos intérpretes funenses?

-Todos funenses, todos de acá.

-¿Solamente contrataron algunos técnicos de Rosario y equipos de filmación para que tuviera la misma calidad?

-Sí. Tiene muchísima calidad, eso me sorprendió. Cuando la vi por primera vez no podía creer la calidad de imagen y sonido que tiene.

cata 4.jpg Sebastián Suárez Meccia / La Capital

-¿Cómo surgió la idea de hacer la obra teatral “Romo”?

-“Romo” comenzó haciendo una escena con Martina Tombolini y con otro chico Ramiro Suriani. Teníamos un grupo con Valen Cabruja, Mateo Berti. Ramiro y Caro Hall. Estábamos armando una obra desde cero, que íbamos a escribir y todo, pero tuvimos algunos problemas y se terminaron bajando Martina y Ramiro. Entonces dijimos: “¿Y ahora qué hacemos?”. Estaba “La escala humana”, de (Javier) Daulte, (Rafael) Spregelburd y (Alejandro) Tantanian, de la que tomamos sus personajes e hicimos una versión adaptada, y de ahí salió “Roma”. Así nació la idea y nos recopamos.

-¿Es la primera vez que una obra teatral hace cuatro funciones en otros tantos fines de semana en Funes, como dijo Cabruja?

-Creo que sí. Yo nunca vi que se haga una obra acá con cuatro funciones o más. No lo había pensado, pero tiene razón.

-En la Revista Risario -una publicación de humor de los 80- había una frase que decía: “¿Cómo va a ser bueno si vive a la vuelta de mi casa?”. ¿Esto te puede pasar con la cultura en Funes?

-Yo creo que sí. A esa frase no la había escuchado nunca. Puede ser, está todo tan cerca, pero no es tan así porque mirá las cosas que se hacen.

-¿La idea es que Funes sea un faro cultural de la región?

-Creo que sí y estamos lleganos a eso. Ese es el objetivo al que vamos llegando, de a poquito, pero vamos. Casa Zulú es un punto muy importante porque vos entrás y hay muchas obras. El otro día trajeron la obra “Teatro Ciego”, de Buenos Aires, a la que vi y es muy buena.

cata 3.jpg Sebastián Suárez Meccia / La Capital

-¿Lo tuyo pasa sólo por la actuación o te gusta más escribir y dirigir?

-Y... mirá: yo empecé con la actuación y mi mente siempre estuvo enfocada en eso, pero ahora que estoy en la escuela, estamos haciendo escenas y me di cuenta de que a mis compañeras medio que las dirijo, me sale naturalmente. “¿Por qué no hacés esto?”. “¿Por que no decís ahora así?”. Ayer rendimos con una escena que hicimos nosotras, que es una versión libre de “Lisístrata”, la obra de Aristófanes. Es una escena que esbribimos y que quedó buenísima. Me recopé escribiendo, escribí un montón, y terminé los ensayos y medio que dirigía a mis compañeras. Y me parece que tengo ganas de hacer la carrera de Dirección, acá en la Escuela de Teatro. Tal vez algún día, si puedo, estaría buenísimo porque me interesa.

-¿Y también te gusta escribir?

-Sí, también, Es algo difícil, no es sencillo, me parece, pero de a poco se puede. Estuve escribiendo este año con la escuela en Análisis de texto, con Romina (Mazzadi), como te decía, y me está interesando, estoy entrando en el mundo de la dramaturgia.

-¿Con qué soñás en el mundo del teatro?

-Sueño que poder hacerlo, ojalá pudiera vivir de esto, pero es complicado. Es difícil, pero no imposible. Llegar a eso me encantaría. Me gustaría ser buena en esto que hago porque me gusta hacerlo de raíz, bien desde el fondo. Ser conocida y todo eso también sería lindo, pero lo que más me interesa y lo más importante es hacer teatro porque es hermoso. Me llena, si no hiciera teatro no sé qué haría. Menos mal que lo encontré. El teatro me salvó. Desde un punto me salvó, con esto de mi mamá...

-¿El teatro puede servir como una terapia?

-Totalmente. Para mí sí. Como un respiro. Si no hiciera esto no me veo haciendo nada más.

-¿Todo el mundo debería animarse a hacer teatro en algún momento de su vida?

-Creo que sí porque es un momento en el que te ponés a jugar y te olvidás de todo. ¿Tenés un problema? Hacés teatro y te olvidás de todo. Después volvés, pero en ese momento te libera la mente. Me parece muy bueno que todo el mundo al menos pruebe, o vaya al teatro a ver algo. Cuando vas y ves una obra te pasa lo mismo: te metiste a ver eso y salís más aliviado. Me pasa eso. Yo me subo al escenario o voy a mirar una obra y ya está: soy libre. Después vuelvo, pero vuelvo de otra manera.

-¿Qué le dirías a la gente que nunca fue a ver una obra en Funes?

-Les digo que vayan: a veces estamos todo el tiempo diciendo “me quedo en mi casa y miro una película”, pero no es lo mismo. El cine también me encanta, pero no es lo mismo que el teatro. En el teatro estamos ahora voy y yo, y esto pasa acá cara a cara, y después se termina y ya está. Después se repite, pero es otra función y de otra manera. El teatro es algo del momento que me parece único y brillante. Lo recomiendo totalmente. Ir a ver algo te sana el alma. El teatro es una buena terapia para la vida.