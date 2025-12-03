Declaran plaga a las palomas y estalla la polémica con los proteccionistas

El proyecto que encuadra a las torcazas bajo esa figura ya tiene media sanción del Senado provincial. Proteccionistas de animales objetaron la medida y advirtieron que puede abrir "caminos sin retorno"

Buscan declarar a las palomas torcazas como plaga en Santa Fe para controlar su población.

La media sanción que obtuvo un proyecto de ley en el Senado santafesino para declarar a las torcazas como plaga en la provincia despertó la preocupación de proteccionistas de animales , quienes consideran que si la iniciativa contempla la matanza de palomas , se abre "un camino sin retorno".

"De ser aprobado, va a constituirse en un problema gravísimo para la provincia y los municipios", señaló la coordinadora de Encuentro Proteccionista, Rosalia Aurascoff, en diálogo con La Capital . Y añadió que "cuando el exterminio se convierte en política pública, abre caminos sin retorno".

"Rechazamos esta iniciativa y consideramos adecuado controlar la población de aves mediante políticas éticas, científicas y de gestión territorial que no impliquen matar animales", sumó Aurascoff, que además forma parte del Consejo Asesor del Concejo Municipal de Rosario.

El proyecto enviado este jueves a la Cámara de Diputados de Santa Fe, luego de que se aprobara en el Senado, consiste en crear un programa provincial de control poblacional para terminar con la plaga de torcazas y otras especies similares. De acuerdo a la ley propuesta, el Ministerio de Desarrollo Productivo podrá firmar convenios específicos con el Estado nacional, municipios, universidades e institutos de investigación públicos y privados , así como entidades agropecuarias y organizaciones no gubernamentales (ONG).

"Estamos buscando un sistema ambientalmente sustentable", dijo a LT8 el senador Rodrigo Borla (San Justo, Unidos). Y recórdo que "la paloma es parte de la cadena alimentaria" pero que "la solución no es fácil", incluso cuando ya se aplicaron distintas medidas para acotar la reproducción.

Entre otros antecedentes, el senador indicó que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) avanzó en la implementación de un repelente para palomas pero que "no está dando la solución que se estaba esperando". Por eso, el funcionario sostiene que unir a los grupos técnicos en una mesa de diálogo es clave e impostergable.

Anticonceptivos para palomas

Como primera medida, Aurascoff indicó que se debe edesarrollar un estudio preliminar de las poblaciones de palomas en la provincia y de sus hábitos.

Una de las posibles soluciones que deslizó es algo que ya se implementa en Rosario: el uso de anticonceptivos a base de nicarbaniza para frenar la reproducción de ejemplares.

Esto, aseguró la proteccionista, es un método "ético" que puede distribuirse por toda la provincia para que sea consumido por las palomas: "Interrumpe la fertilidad de huevos sin causar efectos secundarios en otras aves, ayudando a reducir de forma segura su procreación. Sirve tanto para el ámbito rural como para el urbano".

La plaga de las palomas en Santa Fe

La iniciativa de Borla ya superó la votación en el Senado y el proyecto fue enviado a la Cámara baja evaluar la sanción definitiva de la ley.

Si bien el senador aclaró que su iniciativa está lejos de un plan de eliminación de las aves ("no vamos a salir mañana a matar a todas", afirmó), tampoco dio precisiones sobre qué métodos emplearán a partir de que se declare a una especie como plaga a nivel provincial.

>> Leer más: Liberarán a un aguilucho en plaza San Martín para combatir a las palomas

A raíz de este punto poco claro, Aurascoff recordó que las aves que quedaron "son sobrevivientes que se adaptaron a la nueva situación que creamos. Nosotros invadimos sus hábitats y nos apropiamos de su hogar sus formas de supervivencia".

"Tenemos que asumir el producto de nuestro accionar. Además, el proyecto va en contra del artículo 41 de la Constitución Nacional, de dos leyes nacionales y de la ley provincial de fauna y de la ley nacional de animales nativos", finalizó.