La Capital | La Región | Palomas

Declaran plaga a las palomas y estalla la polémica con los proteccionistas

El proyecto que encuadra a las torcazas bajo esa figura ya tiene media sanción del Senado provincial. Proteccionistas de animales objetaron la medida y advirtieron que puede abrir "caminos sin retorno"

3 de diciembre 2025 · 17:45hs
Buscan declarar a las palomas torcazas como plaga en Santa Fe para controlar su población.

Virginia Benedetto / La Capital

Buscan declarar a las palomas torcazas como plaga en Santa Fe para controlar su población.

La media sanción que obtuvo un proyecto de ley en el Senado santafesino para declarar a las torcazas como plaga en la provincia despertó la preocupación de proteccionistas de animales, quienes consideran que si la iniciativa contempla la matanza de palomas, se abre "un camino sin retorno".

"De ser aprobado, va a constituirse en un problema gravísimo para la provincia y los municipios", señaló la coordinadora de Encuentro Proteccionista, Rosalia Aurascoff, en diálogo con La Capital. Y añadió que "cuando el exterminio se convierte en política pública, abre caminos sin retorno".

"Rechazamos esta iniciativa y consideramos adecuado controlar la población de aves mediante políticas éticas, científicas y de gestión territorial que no impliquen matar animales", sumó Aurascoff, que además forma parte del Consejo Asesor del Concejo Municipal de Rosario.

Proyecto contra palomas

El proyecto enviado este jueves a la Cámara de Diputados de Santa Fe, luego de que se aprobara en el Senado, consiste en crear un programa provincial de control poblacional para terminar con la plaga de torcazas y otras especies similares. De acuerdo a la ley propuesta, el Ministerio de Desarrollo Productivo podrá firmar convenios específicos con el Estado nacional, municipios, universidades e institutos de investigación públicos y privados, así como entidades agropecuarias y organizaciones no gubernamentales (ONG).

"Estamos buscando un sistema ambientalmente sustentable", dijo a LT8 el senador Rodrigo Borla (San Justo, Unidos). Y recórdo que "la paloma es parte de la cadena alimentaria" pero que "la solución no es fácil", incluso cuando ya se aplicaron distintas medidas para acotar la reproducción.

Entre otros antecedentes, el senador indicó que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) avanzó en la implementación de un repelente para palomas pero que "no está dando la solución que se estaba esperando". Por eso, el funcionario sostiene que unir a los grupos técnicos en una mesa de diálogo es clave e impostergable.

Anticonceptivos para palomas

Como primera medida, Aurascoff indicó que se debe edesarrollar un estudio preliminar de las poblaciones de palomas en la provincia y de sus hábitos.

Una de las posibles soluciones que deslizó es algo que ya se implementa en Rosario: el uso de anticonceptivos a base de nicarbaniza para frenar la reproducción de ejemplares.

Esto, aseguró la proteccionista, es un método "ético" que puede distribuirse por toda la provincia para que sea consumido por las palomas: "Interrumpe la fertilidad de huevos sin causar efectos secundarios en otras aves, ayudando a reducir de forma segura su procreación. Sirve tanto para el ámbito rural como para el urbano".

La plaga de las palomas en Santa Fe

La iniciativa de Borla ya superó la votación en el Senado y el proyecto fue enviado a la Cámara baja evaluar la sanción definitiva de la ley.

Si bien el senador aclaró que su iniciativa está lejos de un plan de eliminación de las aves ("no vamos a salir mañana a matar a todas", afirmó), tampoco dio precisiones sobre qué métodos emplearán a partir de que se declare a una especie como plaga a nivel provincial.

>> Leer más: Liberarán a un aguilucho en plaza San Martín para combatir a las palomas

A raíz de este punto poco claro, Aurascoff recordó que las aves que quedaron "son sobrevivientes que se adaptaron a la nueva situación que creamos. Nosotros invadimos sus hábitats y nos apropiamos de su hogar sus formas de supervivencia".

"Tenemos que asumir el producto de nuestro accionar. Además, el proyecto va en contra del artículo 41 de la Constitución Nacional, de dos leyes nacionales y de la ley provincial de fauna y de la ley nacional de animales nativos", finalizó.

Noticias relacionadas
El Hospital Granaderos a Caballo de San Lorenzo, donde fue atendido el hombre herido.

Un obrero rosarino se electrocutó en San Lorenzo: trabajaba sobre la red de fibra óptica

El podcast Los cuentos de Sara, una producción de la Escuela Sara Bartfeld Rietti de General Lagos.

"Los cuentos de Sara": el podcast donde los chicos le ponen voz y emoción a los libros

Involucrar a los más jóvenes en la planificación de la ciudad no solo despierta su interés por el espacio público, sino que también fortalece el sentido de pertenencia.

Pequeños "ingenieros" presentaron el plan de mejoras de espacios públicos de Granadero Baigorria

El tramo conocido como 4-S ya está completamente asfaltado, mientras que el avance general de la obra alcanza el 20%. 

Supervisan el avance de las obras en la futura Circunvalación de Venado Tuerto

Ver comentarios

Las más leídas

Confesó que sueña con jugar en Central pero el que lo busca un grande del país venido a menos

Confesó que sueña con jugar en Central pero el que lo busca un grande del país venido a menos

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

Uno de los encargados de las inferiores de Newells renunció a días de las elecciones

Uno de los encargados de las inferiores de Newell's renunció a días de las elecciones

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados como miembros de la banda de Lucho Cantero

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados como miembros de la banda de Lucho Cantero

Lo último

Declaran plaga a las palomas y estalla la polémica con los proteccionistas

Declaran plaga a las palomas y estalla la polémica con los proteccionistas

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes en Santa Fe

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes en Santa Fe

Qué buena que está: escándalo en la jura de Diputados por un micrófono abierto

"Qué buena que está": escándalo en la jura de Diputados por un micrófono abierto

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes en Santa Fe

Un excomisario, un suboficial, otros policías y civiles fueron condenados por integrar una organización que vendía drogas en Esperanza y otras localidades del centro-norte santafesino. Usaban patrulleros, filtraban datos de operativos y recaudaban del narcomenudeo mientras debían combatirlo.
Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes en Santa Fe
Reforma laboral: la Iglesia rosarina cuestiona el rumbo de Milei y advierte que el trabajo no es una mercancía
Política

Reforma laboral: la Iglesia rosarina cuestiona el rumbo de Milei y advierte que el trabajo no es una mercancía

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon con el botín
Policiales

Tensión en el Alto Rosario: asaltaron una joyería a mano armada y escaparon con el botín

Mecheros Vip: declararon los turistas argentinos detenidos por robar en un shopping en Miami
Información General

"Mecheros Vip": declararon los turistas argentinos detenidos por robar en un shopping en Miami

Declaran plaga a las palomas y estalla la polémica con los proteccionistas
la region

Declaran plaga a las palomas y estalla la polémica con los proteccionistas

Un obrero rosarino se electrocutó en San Lorenzo: trabajaba sobre la red de fibra óptica
La Región

Un obrero rosarino se electrocutó en San Lorenzo: trabajaba sobre la red de fibra óptica

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Confesó que sueña con jugar en Central pero el que lo busca un grande del país venido a menos

Confesó que sueña con jugar en Central pero el que lo busca un grande del país venido a menos

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

Uno de los encargados de las inferiores de Newells renunció a días de las elecciones

Uno de los encargados de las inferiores de Newell's renunció a días de las elecciones

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados como miembros de la banda de Lucho Cantero

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados como miembros de la banda de Lucho Cantero

Feriado y asueto en diciembre: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos

Feriado y asueto en diciembre: quiénes podrán descansar cuatro días seguidos

Ovación
Ascendieron a primera división y celebraron con un asado en su cancha
Ovación

Ascendieron a primera división y celebraron con un asado en su cancha

Ascendieron a primera división y celebraron con un asado en su cancha

Ascendieron a primera división y celebraron con un asado en su cancha

La despedida especial en Alpine antes de Abu Dhabi y el novato sorpresa que hará su debut

La despedida especial en Alpine antes de Abu Dhabi y el novato sorpresa que hará su debut

El equipo de los Messi tiene banca: quién será el poderoso patrocinador de Leones FC en la Primera C

El equipo de los Messi tiene banca: quién será el poderoso patrocinador de Leones FC en la Primera C

Policiales
Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes en Santa Fe
Policiales

Antidrogas narcos: condenaron a policías por traficar estupefacientes en Santa Fe

Una mujer fue condenada como miembro de una banda que Pablo Camino lideró desde la cárcel

Un choque entre un auto y una moto en Circunvalación derivó en el hallazgo de droga

Un choque entre un auto y una moto en Circunvalación derivó en el hallazgo de droga

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados como miembros de la banda de Lucho Cantero

Armas, reuniones y motos robadas: tres condenados como miembros de la banda de Lucho Cantero

La Ciudad
Entre Cuerdas y Letras cerró el año en La Comedia con un festival lleno de música y emociones
La Ciudad

"Entre Cuerdas y Letras" cerró el año en La Comedia con un festival lleno de música y emociones

Un motociclista murió tras chocar con una furgoneta en barrio Saladillo

Un motociclista murió tras chocar con una furgoneta en barrio Saladillo

Ante la caída histórica en las tasas de vacunación, Santa Fe presenta un nuevo plan

Ante la caída histórica en las tasas de vacunación, Santa Fe presenta un nuevo plan

Día de las personas con discapacidad: Cierran instituciones y se está desarmando el sistema

Día de las personas con discapacidad: "Cierran instituciones y se está desarmando el sistema"

Un choque entre un auto y una moto en Circunvalación derivó en el hallazgo de droga
POLICIALES

Un choque entre un auto y una moto en Circunvalación derivó en el hallazgo de droga

Última superluna del año: cuándo es, cómo verla y qué significa
Información General

Última superluna del año: cuándo es, cómo verla y qué significa

Granadero Baigorria: hirieron a un chico de 13 años sentado en la vereda
Policiales

Granadero Baigorria: hirieron a un chico de 13 años sentado en la vereda

El gobierno oficializó un cambio en el método de cálculo de las jubilaciones desde 2026
Economía

El gobierno oficializó un cambio en el método de cálculo de las jubilaciones desde 2026

El salario mínimo, vital y móvil tendrá aumentos escalonados hasta agosto
Economía

El salario mínimo, vital y móvil tendrá aumentos escalonados hasta agosto

Detenido por darle un machetazo en la cabeza a un vecino en Nuevo Alberdi
POLICIALES

Detenido por darle un machetazo en la cabeza a un vecino en Nuevo Alberdi

Diputados: los libertarios llegan con ventaja a una sesión clave
Politica

Diputados: los libertarios llegan con ventaja a una sesión clave

Schmuck presidirá el Concejo Municipal por séptimo año consecutivo

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Schmuck presidirá el Concejo Municipal por séptimo año consecutivo

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda
Policiales

Una mujer fue detenida por amenazar a otra para lograr cobrar una deuda

La nafta premium ya supera los $2.000 en Rosario y anticipan subas en enero
La Ciudad

La nafta premium ya supera los $2.000 en Rosario y anticipan subas en enero

El tiempo en Rosario: un miércoles con mucho sol y el calor en aumento
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un miércoles con mucho sol y el calor en aumento

Derecho de admisión: 46 hinchas que realizaron pintadas en las calles no entrarán a estadios
LA CIUDAD

Derecho de admisión: 46 hinchas que realizaron pintadas en las calles no entrarán a estadios

Bancos contra las billeteras virtuales: Pagar salarios ahí es un peligro
Economía

Bancos contra las billeteras virtuales: "Pagar salarios ahí es un peligro"

Condenan a Tres Dedos, miembro de la banda narco de Rodríguez Granthon
Policiales

Condenan a Tres Dedos, miembro de la banda narco de Rodríguez Granthon

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami
Información General

Detuvieron a 5 argentinos acusados de robar en un shopping en Miami

Palazo de Darío Benedetto a Bernardi por su salida de Newells: Me faltó el respeto
OVACIÓN

Palazo de Darío Benedetto a Bernardi por su salida de Newell's: "Me faltó el respeto"

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores
OVACIÓN

Fue jugador y DT de Central y ahora dirigirá a un grande que ganó tres veces la Libertadores

Santa Fe al borde de un colapso productivo: Rabbia pide acciones inmediatas
La Región

Santa Fe al borde de un colapso productivo: Rabbia pide acciones inmediatas

Ya venden vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?
La Ciudad

Ya venden vuelos directos entre Rosario y Madrid: ¿cuánto cuesta el pasaje?

Preventiva para banda de La Cerámica y Nuevo Alberdi conducida desde la cárcel
Policiales

Preventiva para banda de La Cerámica y Nuevo Alberdi conducida desde la cárcel