Este sábado iniciará la temporada estival en el Parque Regional de Villa Gobernador Gálvez Con precios populares el predio ofrece piletas, espacios verdes, parrilleros, una granja educativa e instalaciones adecuadas para disfrutar del verano en familia 3 de diciembre 2025 · 17:00hs

A partir del sábado 6 de diciembre estará habilitada la temporada de verano en la pileta del Parque Regional ubicado en Colectora Juan Pablo II y bajada Nogués de Villa Gobernador Gálvez. Las instalaciones funcionarán de martes a viernes de 12 a 19.30 (la pileta abre desde las 14). Los horarios durante los fines de semana y feriados son de 9 a 19.30 y la pileta abre desde las 12.

El predio del Parque Regional cuenta con espacios verdes, pileta, parrilleros, mesas, canchas, la Granja Educativa y servicio de buffet.

Con respecto al tema, el intendente Alberto Ricci explicó: “Como cada verano, vamos a estar comenzando con la temporada de verano en el Parque Regional, esperamos tener una temporada similar a la pasada donde cientos de familias y grupos de amigos han disfrutado de este hermoso predio”.

“A base de mucho esfuerzo y trabajo fortalecimos este espacio, transformándolo como uno de los puntos de encuentro preferidos de nuestros vecinos y vecinas, donde pueden disfrutar de la pileta, espacios verdes, canchas de diferentes deportes, juegos para chicos, parrilleros, y la Granja Educativa”, agregó Ricci.

Las tarifas de la temporada 25/26 Los valores de martes a jueves son de 2.000 pesos para mayores y 1.000 para menores. En tanto que viernes, sábado, domingo y feriados los valores serán de 2.800 para mayores, 1.400 para menores, grupo familiar 7.000; revisación médica 4.200 y automóviles y camionetas 4.200; motos 1.400 pesos.