Nueva versión del Previaje: cuáles son los beneficios del Banco Nación

El programa “Viajá+” reemplaza la lógica de reintegros por una fuerte apuesta al financiamiento bancario. Incluye créditos de hasta $5 millones a tasa fija

24 de enero 2026 · 10:43hs
El programa Viajá+ también incluye cuotas sin interés en múltiples rubros.

El programa Viajá+ también incluye cuotas sin interés en múltiples rubros.

El programa Viajá+, impulsado por el Banco Nación (BNA), se presenta como la principal herramienta oficial para estimular el turismo interno durante la temporada de verano 2026. A diferencia del esquema de reintegros directos que caracterizó al Previaje, la nueva propuesta se apoya en el acceso al crédito y en beneficios financieros específicos para clientes de la entidad.

En un contexto de consumo moderado y con el foco puesto en el ordenamiento fiscal, la iniciativa busca sostener la actividad en destinos nacionales mediante líneas de financiamiento y descuentos en rubros clave del gasto turístico. El alcance del programa permite cubrir desde transporte y alojamiento hasta consumos en gastronomía, recreación y servicios, con planes de pago que llegan hasta las 12 cuotas sin interés.

Créditos personales para turismo

El eje central de Viajá+ son los préstamos personales a sola firma, diseñados para financiar gastos de estadía sin comprometer el límite de las tarjetas de crédito.

Los montos disponibles van desde $250.000 hasta $5.000.000, con una Tasa Nominal Anual fija del 28%, por debajo de los valores promedio del sistema financiero privado. Los plazos de devolución pueden ser de 9, 12, 15 o 18 meses, y la gestión se realiza de manera 100% digital a través de la aplicación BNA+. El dinero se acredita directamente al prestador adherido, como hoteles, inmobiliarias o balnearios.

>> Leer más: Aerolíneas Argentinas tendrá vuelos directos a las sedes donde juegue la Selección en el Mundial 2026

Descuentos y cuotas por rubro

Además del financiamiento, el programa incluye beneficios para quienes utilicen tarjetas del Banco Nación y la billetera virtual MODO:

Hotelería y hosterías: hasta 12 cuotas sin interés en establecimientos seleccionados.

Pasajes nacionales: 10% de descuento sin tope y hasta 6 cuotas sin interés en Aerolíneas Argentinas.

Balnearios: 10% de ahorro sin tope y hasta 6 cuotas sin interés en alquiler de carpas y sombrillas.

Gastronomía: 20% de descuento en el “Camino Gastronómico”, con un tope de $10.000 por compra.

Alquiler de autos y agencias: financiación en 6 y 12 cuotas sin interés.

Productos regionales: 20% de ahorro con tope mensual de $20.000 y hasta 3 cuotas sin interés.

La nómina completa de prestadores adheridos y las condiciones actualizadas del programa pueden consultarse a través del portal Semana Nación o desde la aplicación oficial del Banco Nación.

