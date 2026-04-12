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Tras la tragedia, las comunas de la ruta 34 reclaman a Nación por su deplorable estado

El siniestro de este domingo que dejó cuatro fallecidos, entre ellos dos menores, expuso el lamentable estado de esta ruta y las consecuencias de la falta de inversión del gobierno nacional

12 de abril 2026 · 17:11hs
El siniestro vial se registró sobre la ruta 34

El siniestro vial se registró sobre la ruta 34, a la altura de Cañada Rosquín.

Las comunas sobre la ruta nacional 34 exigen a Nación que se haga cargo del deplorable estado de la vía. El reclamo surgió con fuerza este domingo tras el choque entre un camión y un vehículo en el kilómetro 135 en el cual murieron cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, y un chico fue hospitalizado.

Tras la tragedia, que conmocionó a la región, desde la comuna de Cañada Rosquín, ubicada sobre la ruta 34, impulsaron una colecta de firmas para pedirle a Nación que se haga cargo y solucione, como sea, el estado del camino.

Quien estuvo a cargo de viralizar la petición a través de un video que circuló en redes fue Leonardo Pettinari, vicepresidente de la comuna. "Viajo comunmente por acá porque tengo familiares en Pueblo Casas. El estado de la ruta 34 es terrible, intransitable. Los ciudadanos pagan por los impuestos del combustible la reparación de estas rutas. Tristemente también lo estamos pagando con la vida", señaló.

Pettinari hizo alusión al siniestro de este domingo que dejó cuatro fallecidos pero aseguró que es algo que "ocurre en la ruta nacional 34". En este sentido, aseguró: "Queremos juntar firmas para comunicarle a Vialidad Nacional y al mismo presidente de la Nación. No podemos bancar esto, la ciudadanía lo está pagando y no queremos pagarlo con la vida. Entendemos que quizás el presidente no comparte el esquema anterior de manejo de obra pública. Lo entiendo. Pero es necesario que ejecute una solución y que la traiga a territorio. Un privado o un publico, pero alguien a la ruta la tiene que arreglar", enfatizó.

URGENTE – RUTAS DESTRUIDASEstamos juntando firmas para exigir la reparación de las rutas naci

En redes sociales, vecinos de las distintas localidades cercanas se sumaron al pedido subiendo videos y fotografías del estado de la ruta 34 y etiquetando en cada publicación al presidente Javier Milei.

>>Leer más: Nueva tragedia en la ruta 34: cuatro personas fallecieron en un siniestro vial

Lo cierto es que el problema del estado de las rutas nacionales y la falta de inversión por parte del Estado Nacional están en el ojo de la tormenta desde hace tiempo. En Chabás, por ejemplo, el abandono de la ruta nacional 33 ya no se denuncia solamente con comunicados, reclamos o presentaciones judiciales. Ahora también se muestra con máquinas comunales trabajando donde debería hacerlo el Estado nacional. Hace pocos días, el presidente comunal Lucas Fanelli, mientras supervisaba una nueva intervencion sobre esta traza, apunto directamente en contra el gobierno de Javier Milei: “Hacemos lo que podemos, con lo que tenemos, teniendo en cuenta que el gobierno nacional no existe”.

Tragedia en la ruta 34

La ruta 34 se convirtió nuevamente en un escenario de tragedia este domingo. Una familia de Carlos Pellegrini se dirigía hacia San Martín de las Escobas cuando su vehículo impactó de de frente con un camión. Dos adultos y dos menores, de uno y seis años, perdieron su vida en el acto. Hay un tercer niño hospitalizado, pero fuera de peligro.

De acuerdo al parte de prensa de la Unidad Regional XVIII, el siniestro vial se produjo cerca de las 9.30. En ese momento, a la comisaría 3ª de Cañada Rosquín (a 150 kilómetros de Rosario) fueron advertidos de un accidente en el kilómetro 135 de la ruta nacional Nº 34.

Por situaciones que se tratan de establecer, chocaron de frente una camioneta 4x4 con cinco ocupantes, que de acuerdo a las primeras informaciones son miembros de la misma familia, con un camión. Ambos vehículos salieron de la ruta. Como consecuencia del siniestro perdieron su vida dos personas adultas y dos menores de 1 y 6 años. Hay otro menor de 7 años que está fuera de peligro.

Según los primeros indicios, la familia era oriunda de Carlos Pellegrini y circulaba rumbo a San Martín de las Escobas para disfrutar de “Cachorritos”, un torneo de fútbol juvenil.

>> Leer más: Rutas nacionales abandonadas: en un año y medio no hubo obras de mantenimiento

La ruta más peligrosa de Santa Fe

El nuevo accidente mortal vuelve a poner bajo la lupa a la ruta nacional 34, identificada como una de las la trazas con mayor siniestralidad vial de la provincia, de acuerdo con un estudio realizado el año pasado por el Observatorio Provincial de Seguridad Vial.

Según ese relevamiento, la 34 fue la que más muertes registró en los últimos años, en su mayoría en siniestros con participación de camiones. Detrás se ubican las rutas nacionales 11 y 33, también señaladas como corredores críticos.

Las cifras son contundentes: desde 2019 se contabilizaron 335 víctimas fatales en accidentes ocurridos sobre las rutas 11 y 34 dentro del territorio santafesino. En el caso puntual de la 34, entre enero y noviembre del último período analizado se registraron 21 siniestros con 30 personas fallecidas.

La alta siniestralidad de la ruta 34 responde a una combinación de factores estructurales. Entre otros, el alto tránsito de camiones por el corredor y el escaso ancho de la ruta.

Es también uno de los corredores que el Estado nacional dejó librado a su suerte desde que se desfinanciaron los trabajos de mantenimiento en las rutas nacionales.

La arteria estuvo cortada durante la semana pasada, luego del colapso de una alcantarilla que obligó a interrumpir completamente la circulación a a altura de Lehmann.

La intervención se puso en marcha al comienzo de la semana pasada, con recursos aportados por la provincia.

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