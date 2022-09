Transportistas de Venado Tuerto y directivos de un molino buscan destrabar un duro conflicto laboral

Este lunes la mañana se presentarán en la secretaria de Trabajo de Rosario las partes involucradas en el conflicto generado por cargas de cereal que reclaman los Transportadores Rurales Argentinos (TRA) a la firma Molinos Venado. Aducen que la firma molinera no les deja sacar el subproducto de trigo y en cambio favorecen a camioneros de otras partes del país. Esto derivó en un conflicto muy áspero en el que no faltaron incidentes entre los transportistas y la policía el viernes pasado que ocasionó dos heridos tras el choque con las fuerzas de seguridad. Los empresarios aducen que no se respeta la libertad de trabajo y que son amenazados.