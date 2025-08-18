Tragedia en San Lorenzo: "El montacargas no bajó más de cinco metros y se desplomó con los cinco obreros"

El jefe de la Unidad Regional XVII, Gustavo Rapuzzi, dio detalles del accidente donde fallecieron cinco obreros de la construcción tras caer de un elevador

La muerte de cinco operarios en San Lorenzo conmocionó a la ciudad del cordón industrial, que este domingo fueron víctimas del desplome de un montacargas desde casi nueve pisos de altura. Obreros oriundos del norte de Santa Fe había llegado ese mismo día para dar inicio a la construcción del piso 10 del edificio de calle San Carlos al 1000, según detalló el jefe de la Unidad Regional XVII, Gustavo Rapuzzi.

Rapuzzi, en diálogo con LT8 , contó que el fiscal Leandro Lucente del Ministerio Público de la Acusación de San Lorenzo ya gestionó “una pericia clave” mediante un ingeniero mecánico que revisará el montacarga que cedió.

El edificio de San Carlos 1070 estaba a cargo de la constructora X3 ya contaba con nueve pisos y la tarea de los obreros el domingo iba a habilitar la construcción del décimo nivel. “ Los operarios llegaron a las 9.30 del domingo a San Lorenzo exclusivamente para agregarle al montacarga una extensión para que llegue al piso 10. De hecho, lo hicieron y cuando estaban bajando, no hicieron más de cinco metros, se desplomó”, detalló Rapuzzi sobre los hechos, que dejaron cuatro víctimas fatales en el lugar y un herido grave, que murió este lunes en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria.

El grupo de trabajadores contaba también con un capataz, que era hermano de una de las víctimas. El hombre declaró ante la Policía y reconoció subir y bajar al noveno piso por las escaleras. “Estimamos que como era el capataz, no debía hacer trabajos en el lugar. También está la posibilidad de que no se subió al elevador porque no había lugar”, agregó Rapuzzi.

Reclamo por controles en San Lorenzo

Este lunes ingresó al Concejo Municipal de San Lorenzo un pedido de informe sobre la constructora X3 y una solicitud al Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe sobre el resto de las obras en la ciudad. “San Lorenzo debe ser una de las ciudades que más está creciendo en términos de construcción y desarrollo inmobiliario”, dijo concejal y autor de las solicitadas, Martín Cerdera, en LT8.

Cerdera remarcó que desde 2011, el Ministerio de Trabajo “tiene la decisión de quitarle algunas facultades o algunas potestades a la delegación de San Lorenzo” y reclamó que “las inspecciones las están realizando y ordenando” desde la sede del ministerio en Rosario. “Tenemos una delegación local que no tiene inspectores”, planteó.

Cerdera remarcó que es un reclamo “histórico” de sectores gremiales, de los mismos integrantes de la delegación San Lorenzo y de otros actores de la política y del mundo laboral y que “es una definición política quitarle todo a San Lorenzo, que se invisibilice, para concentrarlo en Rosario”.

Si bien Cerdera reconoció que un hecho de tamaña gravedad no se registraba desde hace al menos dos décadas, “el hecho es un llamado de atención sobre lo que pasa, fundamentalmente, en las obras en construcción en esta zona y que se agrava por la falta de capacidad de inspección y de control sobre el desarrollo de las obras”.

Tras estar internado, murió el quinto operario que cayó de un montacargas

Este lunes pasado el mediodía se informó que murió el quinto operario que cayó de un montacargas en una obra en construcción en San Lorenzo. El joven de 27 años había sido rescatado y trasladado al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, donde falleció.

La quinta víctima fue identificada como Fernando Guerra de 27 años y había llegado a San Lorenzo dentro del grupo de obreros oriundos del norte de la provincia de Santa Fe, que había trabajado durante la semana en provincia de Buenos Aires. Además de Guerra, la Policía de Santa Fe había confirmado el fallecimiento de Matías Ezequiel Aquino de 30 años y Lucas Agustín Palacio de 25 años, ambos oriundos de Florencia y Alexis Ramón María Cettour y Axel Maximiliano Vanwelle de 25 años y provenientes de Comuna de Hardy.

El paciente permanecía internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. Allí había llegado luego de ser atendido en primera instancia en el Hospital Granaderos a Caballo con fractura de pelvis y graves lesiones en los miembros superiores e inferiores. Posteriormente, el Sies lo trasladó a Baigorria donde estuvo menos de 24 horas “inestable hemodinámicamente con asistencia respiratoria mecánica".

Tragedia en San Lorenzo

Cinco operarios fallecieron este domingo al caer un montacargas por un hueco de ascensor en un hecho que movilizó a Bomberos, Policía y al Sies. El accidente se produjo alrededor de las 12.45 en San Carlos al 1070, en la ciudad de San Lorenzo.

>> Leer más: Tragedia laboral en San Lorenzo: el segundo accidente más grave de los últimos 40 años en Santa Fe

Según la versión preliminar, el montacargas se precipitó este domingo al vacío desde el noveno piso de un edificio en construcción en San Lorenzo, provocando la muerte de todos ellos trabajadores en el lugar. La Justicia espera las pericias solicitadas por Fiscalía.

Al llegar la policía al lugar encontraron que los cinco hombres habían sido sacados del hueco del ascensor y se encontraban tendidos en el suelo. El sereno de la obra aseguró que se había desplomado el montacargas cuando los obreros se encontraban descendiendo del noveno piso de un edificio en construcción.