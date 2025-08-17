Tragedia en San Lorenzo: murieron cuatro operarios en una obra en construcción Cuatro obreros murieron y uno resultó gravemente herido tras caer un montacargas por el hueco de un ascensor. Trabajan Bomberos y Policía 17 de agosto 2025 · 13:46hs

Gentileza Pregón Conmoción en San Lorenzó. Cuatro operarios fallecidos y un herido grave tras la caída de un montacargas en un edificio en construcción.

Cuatro operarios fallecieron y un quinto resultó gravemente herido este domingo al caer un montacargas por un hueco de ascensor en un hecho que movilizó a Bomberos, Policía y al Sies. El accidente se produjo alrededor de las 12.45 en San Carlos al 1070, en la ciudad de San Lorenzo.

Según informaron fuentes oficiales, el montacargas se precipitó desde el noveno piso, provocando la muerte de cuatro trabajadores en el lugar. Un quinto operario fue trasladado de urgencia al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria en grave estado.

El medio local SL42 detalló que el montacargas tenía capacidad para cuatro personas, pero en el momento del siniestro trasladaba a cinco obreros. Todos ellos habían llegado recientemente desde Buenos Aires y eran oriundos de Villa Ocampo, Santa Fe. La sobrecarga sería uno de los factores que habría desencadenado la caída.

El médico del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) confirmó los decesos y detalló que el operario herido se encuentra internado en estado grave. Bomberos voluntarios trabajaron en el rescate y la Policía montó un operativo para asegurar la zona, mientras se realizan peritajes para determinar cómo se produjo la caída del montacargas.

Hasta el momento, no se difundieron detalles sobre la empresa a la que pertenecían los operarios ni sobre las circunstancias exactas que provocaron el accidente, aunque se supo que el hueco del ascensor habría sido un factor determinante en la tragedia. NOTICIA EN DESARROLLO