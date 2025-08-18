Tragedia en San Lorenzo: murió el quinto operario que cayó de un montacargas

Fernando Guerra permanecía internado en el hospital Eva Perón luego del grave accidente de este domingo, donde fallecieron otros cuatro compañeros

Este lunes pasado el mediodía se informó que murió el quinto operario que cayó de un montacargas en una obra en construcción en San Lorenzo . El joven de 27 años había sido rescatado y trasladado al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, donde falleció.

La quinta víctima fue identificada como Fernando Guerra de 27 años y había llegado a San Lorenzo dentro del grupo de obreros oriundos del norte de la provincia de Santa Fe, que había trabajado durante la semana en provincia de Buenos Aires . Además de Guerra, la Policía de Santa Fe había confirmado el fallecimiento de Matías Ezequiel Aquino de 30 años y Lucas Agustín Palacio de 25 años, ambos oriundos de Florencia y Alexis Ramón María Cettour y Axel Maximiliano Vanwelle de 25 años y provenientes de Comuna de Hardy.

El paciente permanecía internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. Allí había llegado luego de ser atendido en primera instancia en el Hospital Granaderos a Caballo con fractura de pelvis y graves lesiones en los miembros superiores e inferiores. Posteriormente, el Sies lo trasladó a Baigorria donde estuvo menos de 24 horas “inestable hemodinámicamente con asistencia respiratoria mecánica".

Cinco operarios fallecieron este domingo al caer un montacargas por un hueco de ascensor en un hecho que movilizó a Bomberos, Policía y al Sies. El accidente se produjo alrededor de las 12.45 en San Carlos al 1070, en la ciudad de San Lorenzo.

>> Leer más: Tragedia laboral en San Lorenzo: el segundo accidente más grave de los últimos 40 años en Santa Fe

Según la versión preliminar, el montacargas se precipitó este domingo al vacío desde el noveno piso de un edificio en construcción en San Lorenzo, provocando la muerte de todos ellos trabajadores en el lugar. La Justicia espera las pericias solicitadas por Fiscalía.

Al llegar la policía al lugar encontraron que los cinco hombres habían sido sacados del hueco del ascensor y se encontraban tendidos en el suelo. El sereno de la obra aseguró que se había desplomado el montacargas cuando los obreros se encontraban descendiendo del noveno piso de un edificio en construcción.

El fiscal de turno, Leandro Lucente del Ministerio Público de la Acusación de San Lorenzo, ordenó la intervención del Gabinete Criminalístico de la PDI URII y la realización de las tareas periciales correspondientes.

Radiografía de muertes laborales en Santa Fe

Con estas cinco muertes de este domingo en San Lorenzo tras desplomarse un montacarga en un edificio en construcción, ya fallecieron al menos 17 trabajadores por accidentes laborales en lo que va del año en el provincia de Santa Fe.

Según un informe del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social provincial, entre la víctimas fatales por accidente laboral predomina un elevado trabajo informal (60%) y la inexistencia de servicios de higiene y seguridad (70%).

En lo que va de 2025, de los 17 víctimas fatales de accidentes de trabajo, cinco fueron en la ciudad de Rosario, cuatro en San Lorenzo y dos en Pujato. Las otras sucedieron en Fray Luis Beltrán, Rafaela, San José de la Esquina, Landeta y Sargento Cabral.