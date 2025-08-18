La Capital | La Región | San Lorenzo

Tragedia en San Lorenzo: murió el quinto operario que cayó de un montacargas

Fernando Guerra permanecía internado en el hospital Eva Perón luego del grave accidente de este domingo, donde fallecieron otros cuatro compañeros

18 de agosto 2025 · 13:45hs
El joven accidentado en San Lorenzo fue trasladado de urgencia al Hospital Eva Perón

El joven accidentado en San Lorenzo fue trasladado de urgencia al Hospital Eva Perón

Este lunes pasado el mediodía se informó que murió el quinto operario que cayó de un montacargas en una obra en construcción en San Lorenzo. El joven de 27 años había sido rescatado y trasladado al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, donde falleció.

La quinta víctima fue identificada como Fernando Guerra de 27 años y había llegado a San Lorenzo dentro del grupo de obreros oriundos del norte de la provincia de Santa Fe, que había trabajado durante la semana en provincia de Buenos Aires. Además de Guerra, la Policía de Santa Fe había confirmado el fallecimiento de Matías Ezequiel Aquino de 30 años y Lucas Agustín Palacio de 25 años, ambos oriundos de Florencia y Alexis Ramón María Cettour y Axel Maximiliano Vanwelle de 25 años y provenientes de Comuna de Hardy.

El paciente permanecía internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. Allí había llegado luego de ser atendido en primera instancia en el Hospital Granaderos a Caballo con fractura de pelvis y graves lesiones en los miembros superiores e inferiores. Posteriormente, el Sies lo trasladó a Baigorria donde estuvo menos de 24 horas “inestable hemodinámicamente con asistencia respiratoria mecánica".

Tragedia en San Lorenzo

Cinco operarios fallecieron este domingo al caer un montacargas por un hueco de ascensor en un hecho que movilizó a Bomberos, Policía y al Sies. El accidente se produjo alrededor de las 12.45 en San Carlos al 1070, en la ciudad de San Lorenzo.

>> Leer más: Tragedia laboral en San Lorenzo: el segundo accidente más grave de los últimos 40 años en Santa Fe

Según la versión preliminar, el montacargas se precipitó este domingo al vacío desde el noveno piso de un edificio en construcción en San Lorenzo, provocando la muerte de todos ellos trabajadores en el lugar. La Justicia espera las pericias solicitadas por Fiscalía.

Al llegar la policía al lugar encontraron que los cinco hombres habían sido sacados del hueco del ascensor y se encontraban tendidos en el suelo. El sereno de la obra aseguró que se había desplomado el montacargas cuando los obreros se encontraban descendiendo del noveno piso de un edificio en construcción.

El fiscal de turno, Leandro Lucente del Ministerio Público de la Acusación de San Lorenzo, ordenó la intervención del Gabinete Criminalístico de la PDI URII y la realización de las tareas periciales correspondientes.

Radiografía de muertes laborales en Santa Fe

Con estas cinco muertes de este domingo en San Lorenzo tras desplomarse un montacarga en un edificio en construcción, ya fallecieron al menos 17 trabajadores por accidentes laborales en lo que va del año en el provincia de Santa Fe.

Según un informe del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social provincial, entre la víctimas fatales por accidente laboral predomina un elevado trabajo informal (60%) y la inexistencia de servicios de higiene y seguridad (70%).

En lo que va de 2025, de los 17 víctimas fatales de accidentes de trabajo, cinco fueron en la ciudad de Rosario, cuatro en San Lorenzo y dos en Pujato. Las otras sucedieron en Fray Luis Beltrán, Rafaela, San José de la Esquina, Landeta y Sargento Cabral.

Noticias relacionadas
Personal policial y Bomberos trabajan en el lugar donde una mujer fue atropellada por un tren. 

Una mujer está muy grave al ser atropellada por un tren en San Lorenzo

El Negro Gutiérrez era un conocido y querido camarógrafo de Televisión Regional de San Lorenzo.  Lo mataron en diciembre de 2022 para robarle el auto y el celular.

Crimen del camarógrafo de San Lorenzo: "Era uno de los más queridos de la región"

Gustavo Gutiérrez era camarógrafo de la Televisión Regional de San Lorenzo y fue asesinado el 29 de diciembre de 2022.

Comienza el juicio a los dos acusados por el crimen de un camarógrafo en San Lorenzo

San Lorenzo estuvo presente en el Encuentro de Intendentes Santafesinos de Mercociudades

En Santa Fe, Raimundo aportó la visión de San Lorenzo para el desarrollo regional

Ver comentarios

Las más leídas

Tragedia en San Lorenzo: murieron cuatro operarios en una obra en construcción

Tragedia en San Lorenzo: murieron cuatro operarios en una obra en construcción

El tiempo en Rosario: lunes con tormentas y doble alerta amarillo para el martes

El tiempo en Rosario: lunes con tormentas y doble alerta amarillo para el martes

Laboratorio del fentanilo: Todos sabían que ese lote estaba contaminado

Laboratorio del fentanilo: "Todos sabían que ese lote estaba contaminado"

Un jugador de Defensa y Justicia le pegó a Fabbiani por un extraño motivo: qué dijo

Un jugador de Defensa y Justicia le pegó a Fabbiani por un extraño motivo: qué dijo

Lo último

Quién era Terence Stamp, villano de Superman e ícono LGBTIQ+

Quién era Terence Stamp, villano de "Superman" e ícono LGBTIQ+

Tragedia en San Lorenzo: murió el quinto operario que cayó de un montacargas

Tragedia en San Lorenzo: murió el quinto operario que cayó de un montacargas

Rescataron a un cachorro de puma yaguarundí que apareció en la puerta de una casa en San Justo

Rescataron a un cachorro de puma yaguarundí que apareció en la puerta de una casa en San Justo

Tragedia en San Lorenzo: murió el quinto operario que cayó de un montacargas

Fernando Guerra permanecía internado en el hospital Eva Perón luego del grave accidente de este domingo, donde fallecieron otros cuatro compañeros

Tragedia en San Lorenzo: murió el quinto operario que cayó de un montacargas
Pullaro: Al aeropuerto de Rosario lo arreglamos nosotros porque el gobierno nacional se borró
Política

Pullaro: "Al aeropuerto de Rosario lo arreglamos nosotros porque el gobierno nacional se borró"

Fentanilo contaminado: García Furfaro debería estar detenido
La Ciudad

Fentanilo contaminado: "García Furfaro debería estar detenido"

Murió Jorge Maestro, guionista de éxitos como Montaña Rusa y La banda del Golden Rocket
Zoom

Murió Jorge Maestro, guionista de éxitos como "Montaña Rusa" y "La banda del Golden Rocket"

Rescataron a un cachorro de puma yaguarundí que apareció en la puerta de una casa en San Justo
La Región

Rescataron a un cachorro de puma yaguarundí que apareció en la puerta de una casa en San Justo

Advierten sobre problemas para financiar el programa médico obligatorio
LA CIUDAD

Advierten sobre problemas para financiar el programa médico obligatorio

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Tragedia en San Lorenzo: murieron cuatro operarios en una obra en construcción

Tragedia en San Lorenzo: murieron cuatro operarios en una obra en construcción

El tiempo en Rosario: lunes con tormentas y doble alerta amarillo para el martes

El tiempo en Rosario: lunes con tormentas y doble alerta amarillo para el martes

Laboratorio del fentanilo: Todos sabían que ese lote estaba contaminado

Laboratorio del fentanilo: "Todos sabían que ese lote estaba contaminado"

Un jugador de Defensa y Justicia le pegó a Fabbiani por un extraño motivo: qué dijo

Un jugador de Defensa y Justicia le pegó a Fabbiani por un extraño motivo: qué dijo

Newells: el mate de Benedetto, saludos con Soso y la panza de Mosquera

Newell's: el mate de Benedetto, saludos con Soso y la "panza" de Mosquera

Ovación
Ángel Di María armó el once ideal con jugadores con los que compartió equipo
Ovación

Ángel Di María armó el once ideal con jugadores con los que compartió equipo

Ángel Di María armó el once ideal con jugadores con los que compartió equipo

Ángel Di María armó el once ideal con jugadores con los que compartió equipo

Cómo llegan Central y Newells  el clásico de la ciudad por el torneo Clausura

Cómo llegan Central y Newell's  el clásico de la ciudad por el torneo Clausura

Ángel Di María recibió a Santiago Maratea y le regaló su camiseta de Central

Ángel Di María recibió a Santiago Maratea y le regaló su camiseta de Central

Policiales
Los policías de la provincia portarán pistolas Taser desde septiembre

Los policías de la provincia portarán pistolas Taser desde septiembre

Prófugos en Chaco: los atraparon por la muerte de un joven motociclista santafesino

Prófugos en Chaco: los atraparon por la muerte de un joven motociclista santafesino

Un adolescente está muy grave tras ser golpeado en su casa de zona sur

Un adolescente está muy grave tras ser golpeado en su casa de zona sur

Buscaban al jefe de una banda pero mataron a la hermana: piden perpetua

Buscaban al jefe de una banda pero mataron a la hermana: piden perpetua

La Ciudad
Se viene la tormenta de Santa Rosa: trabajos preventivos y recomendaciones
La Ciudad

Se viene la tormenta de Santa Rosa: trabajos preventivos y recomendaciones

API pone en vigencia el código QR para el pago de distintos impuestos

API pone en vigencia el código QR para el pago de distintos impuestos

Fentanilo contaminado: García Furfaro debería estar detenido

Fentanilo contaminado: "García Furfaro debería estar detenido"

Advierten sobre problemas para financiar el programa médico obligatorio

Advierten sobre problemas para financiar el programa médico obligatorio

Rosario se llenó de asistentes que participaron de festivales, eventos deportivos y culturales
La Ciudad

Rosario se llenó de asistentes que participaron de festivales, eventos deportivos y culturales

El Quini 6 quedó vacante, con un buen premio consuelo en el Siempre Sale
Información General

El Quini 6 quedó vacante, con un buen "premio consuelo" en el Siempre Sale

Murió un hombre que ingresó al Heca con un balazo en la cabeza
Policiales

Murió un hombre que ingresó al Heca con un balazo en la cabeza

Laboratorio del fentanilo: Todos sabían que ese lote estaba contaminado
Información General

Laboratorio del fentanilo: "Todos sabían que ese lote estaba contaminado"

Homo Argentum o Homo Porteñum: un diputado libertario rosarino cuestionó la película de Francella
Zoom

Homo Argentum o Homo Porteñum: un diputado libertario rosarino cuestionó la película de Francella

Buscaban al jefe de una banda pero mataron a la hermana: piden perpetua
Policiales

Buscaban al jefe de una banda pero mataron a la hermana: piden perpetua

Denuncian el abandono de delfines tras el cierre del Aquarium de Mar del Plata
Información General

Denuncian el abandono de delfines tras el cierre del Aquarium de Mar del Plata

Bolivia va al balotaje y termina con dos décadas de gobiernos de izquierda
El Mundo

Bolivia va al balotaje y termina con dos décadas de gobiernos de izquierda

Cuentas remuneradas: cuánto pagan las billeteras digitales tras la suba de tasas
Economía

Cuentas remuneradas: cuánto pagan las billeteras digitales tras la suba de tasas

Se pone en marcha la comisión para elaborar el texto final de la Constitución
Política

Se pone en marcha la comisión para elaborar el texto final de la Constitución

Elecciones 2025: en Santa Fe, LLA apuesta a referentes propios pero poco conocidos
Política

Elecciones 2025: en Santa Fe, LLA apuesta a referentes propios pero poco conocidos

Rosario celebró la Fiesta de la Pachamama en la plaza de los Pueblos Originarios
La Ciudad

Rosario celebró la Fiesta de la Pachamama en la plaza de los Pueblos Originarios

El presidente de Serbia promete restaurar la paz y el orden tras las protestas
El Mundo

El presidente de Serbia promete "restaurar la paz y el orden" tras las protestas

Las inundaciones en Pakistán dejaron al menos 274 muertos
Información General

Las inundaciones en Pakistán dejaron al menos 274 muertos

El embajador argentino en un homenaje a San Martín en España: ¡Viva el rey!
Política

El embajador argentino en un homenaje a San Martín en España: "¡Viva el rey!"

Pistolas Taser en Santa Fe: cómo es la formación de policías para usarlas
Policiales

Pistolas Taser en Santa Fe: cómo es la formación de policías para usarlas

Controles ginecológicos: cuáles son y cuándo hacerlos según las etapas de la vida
Salud

Controles ginecológicos: cuáles son y cuándo hacerlos según las etapas de la vida

El campo reclama y el gobierno responde: el ritual político de ExpoVenado 2025
La Región

El campo reclama y el gobierno responde: el ritual político de ExpoVenado 2025

Melania Trump le escribió una carta a Putin pidiendo por la paz
El Mundo

Melania Trump le escribió una carta a Putin pidiendo por la paz

La UBA lanzó un curso para profesionalizar a los paseadores de perros
Información General

La UBA lanzó un curso para profesionalizar a los paseadores de perros