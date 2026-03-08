San Lorenzo: el sistema de cámaras con inteligencia artificial ya está instalado en un 90 %

La obra, a cargo del gobierno provincial, busca montar más de 400 equipos distribuidos en la ciudad. Este sistema se complementará con el Centro de Monitoreo Municipal

En distintos puntos de San Lorenzo ya es posible observar a simple vista los nuevos equipos de videocámaras que formarán parte del sistema de vigilancia dotado de i nteligencia artificial , desplegado por el Ministerio de Seguridad de Santa Fe.

La ciudad contará con más de 400 cámaras distribuidas en zonas estratégicas, y de ese total ya se instaló el 90 por ciento .

Estos equipos posibilitarán el reconocimiento detallado de personas, vehículos y patentes , así como la agilización de la capacidad de respuesta en base a un dispositivo de alerta.

En relación a la obra, el intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, expresó: "Prácticamente vamos a tener cámaras cada dos cuadras en toda la ciudad, aportando San Lorenzo las 137 cámaras que tiene en el Centro de Monitoreo Municipal. Es un avance muy significativo en materia de seguridad. Vamos a estar a la vanguardia con más de 700 puntos de videovigilancia , muchos con inteligencia artificial”.

La tecnología, de origen israelí, contará con almacenamiento seguro y mecanismos predictivos a partir de la carga de datos para la detección automática de personas, vehículos y matrículas.

El equipamiento destinado a San Lorenzo forma parte de un plan que también incluye a las ciudades de Rosario y Villa Gobernador Gálvez. De este modo, las tres localidades se integrarán en un mismo sistema de información.

A su vez, este dispositivo se complementará con el Centro de Monitoreo Municipal, que cuenta con 300 cámaras en pleno funcionamiento.