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Tragedia en la ruta 34: "Tenemos rutas obsoletas, debería ser una autovía"

Una familia murió en un choque en la ruta más peligrosa de Santa Fe. La Federación del Personal de Vialidad Nacional advierte falta de mantenimiento

13 de abril 2026 · 09:05hs
El siniestro vial ocurrió en el kilómetro 135 de la ruta 34. Una camioneta que viajaba hacia San Martín de las Escobas impactó de frente contra un camión. 

El siniestro vial ocurrió en el kilómetro 135 de la ruta 34. Una camioneta que viajaba hacia San Martín de las Escobas impactó de frente contra un camión. 

"El choque frontal se da porque tenemos rutas obsoletas, debería ser autovía. Si tuvieramos autovías no habría choques frontales que son los que más víctimas dejan". Fabián Cattanzaro, secretario general adjunto de la Federación del Personal de Vialidad Nacional, lamentó la nueva tragedia registrada en la ruta más peligrosa de la provincia de Santa Fe. Un siniestro vial ocurrido este domingo en el kilómetro 135 de la ruta nacional 34 dejó cuatro víctimas fatales que viajaban a San Martín de las Escobas para participar de un torneo de fútbol juvenil, dos mayores y dos menores integrantes de una misma familia.

"Hoy, lamentablemente, tenemos que seguir sufriendo no solo por el estado de las rutas sino porque es obsoleto usar rutas que tienen 30 ó 40 años cuando ha crecido el parque automotor y la población", advirtió en diálogo con LT8. "El deterioro de la calzada es exponencial, por cada año que no se mantiene se pierden entre 3 y 5 años de vida útil del pavimento. En muchos tramos no hay banquinas y se generan maniobras temerarias. Cuando hay ruta los sobrepasos se dan interrumpiendo el carril contrario", sostuvo.

Cattanzaro recmarcó, además, que por la ruta 34 transita gran cantidad de tránsito pesado, lo que "dificulta y agrava las cuestiones de mantenimiento" ya que "el peso de los camiones genera grietas que perforan y afectan la base de la ruta". Resumió: "Si seguimos en este ritmo, terminamos no con mantenimiento sino con reconstrucción, que implica tareas más caras".

Leer más: El senador Esteban Motta le exigió a Nación la reparación urgente de la ruta nacional 34

Embed - Nueva tragedia en la ruta 34: murieron cuatro integrantes de una familia

Cuatro víctimas fatales

Según información oficial, una familia de cinco integrantes viajaba en una camioneta 4X4 por la ruta 34 cuando colisionó de frente con un camión. Tras el impacto, la pareja y dos de sus hijos fallecieron. El único sobreviviente fue el tercer hijo de siete años que fue trasladado al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia de la ciudad de Santa Fe y se encuentra fuera de peligro.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Daniel Alberto Santo de 40 años, Sabrina Veliz de 38 años y sus hijos de dos y cuatro años.

La familia se dirigía a la localidad de San Martín de Escobas, a tan sólo 45 kilómetros de Carlos Pellegrini, para disfrutar de "Cachorritos" un torneo de fútbol juvenil.

Por su parte, el conductor del camión, Brian Ezequiel Y., quedó detenido. En tanto su acompañante, identificado como Julián Román Y., fue entrevistado por los agentes policiales y la fiscalía dispuso posteriormente su libertad.

Una comunidad conmovida

En un comunicado compartido en la cuenta oficial de la comuna informaron que el presidente comunal de Carlos Pellegrini, Ariel Martini, estableció tres días de duelo para la localidad y que durante eso días "la bandera nacional permanecerá izada a media asta en todos los edificios y espacios públicos".

El Portal Pellegrinense sostuvo que lo que sucedió es "una de las tragedias más grandes y tristes" que involucra a la localidad de Carlos Pellegrini. La comuna, ubicada a 180 kilómetros de Rosario, tiene alrededor de 5.700 que se vieron conmovidos este domingo tras enterarse del trágico siniestro. El mismo portal en las redes sociales escribió: "Familia Santo-Veliz. Toda la comunidad de Carlos Pellegrini nos unimos en la profunda tristeza por esta tragedia que ocurrió".

Asimismo, distintas instituciones de Carlos Pellegrini compartieron comunicados de condolencias. La escuela 1.073 y el Jardín 1.475 del Sagrado Corazón escribieron en sus redes sociales: "Como comunidad, nos unimos en el dolor y en la esperanza. En este tiempo Pascual, creemos que esta familia ha sido llamada a la Vida plena en Dios. Que la luz de la Resurrección nos sostenga y nos ayude a acompañarnos con Amor, Fe y Confianza. Nos unimos en oración y en un abrazo lleno de cariño, pidiendo fortaleza para sus seres queridos ante tan irreparable pérdida. Asimismo informamos que el día lunes 13 se dispondrá duelo institucional, por lo que no habrá asistencia a clases, en señal de respeto y acompañamiento".

Asimismo, la escuela de Enseñanza Secundaria Orientada Particular Incorporada publicó: "Nos unimos en oración para que Dios, en su infinita misericordia, brinde consuelo y paz a toda la familia Santo-Veliz".

El club San Martín Mutual, Social y Biblioteca también se sumó a las condolencias y comunicaron que la institución permanecerá cerrada en las próximas 48 horas, suspendiendo todas las actividades.

Reclamos por el estado de la ruta 34

Entre tanto, las comunas que están ubicadas sobre la ruta nacional 34 volvieron a exigir este domingo al gobierno nacional que se haga cargo del deplorable estado de la vía. El reclamo surgió con más fuerza tras este trágico siniestro.

Tras el fatal accidente de tránsito, que conmocionó a la región, desde la comuna de Cañada Rosquín, ubicada sobre la ruta 34, impulsaron una colecta de firmas para pedirle a Nación que se haga cargo y solucione, como sea, el estado del camino.

Quien estuvo a cargo de viralizar la petición a través de un video que circuló en redes fue Leonardo Pettinari, vicepresidente de la comuna. "Viajo comúnmente por acá porque tengo familiares en Pueblo Casas. El estado de la ruta 34 es terrible, intransitable. Los ciudadanos pagan por los impuestos del combustible la reparación de estas rutas. Tristemente también lo estamos pagando con la vida", señaló.

Pettinari hizo alusión al siniestro de este domingo que dejó cuatro fallecidos pero aseguró que es algo que "ocurre en la ruta nacional 34". En este sentido, aseguró: "Queremos juntar firmas para comunicarle a Vialidad Nacional y al mismo presidente de la Nación. No podemos bancar esto, la ciudadanía lo está pagando y no queremos pagarlo con la vida. Entendemos que quizás el presidente no comparte el esquema anterior de manejo de obra pública. Lo entiendo. Pero es necesario que ejecute una solución y que la traiga a territorio. Un privado o un público, pero alguien a la ruta la tiene que arreglar", enfatizó.

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Masson destacó que el festival solidario que reunió a más de cinco mil personas permitió fortalecer el trabajo institucional y generar recursos para el desarrollo local.

Jorge Masson: "No podemos esperar más, vamos a iluminar la ruta 34 con recursos propios de la Comuna"

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