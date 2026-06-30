Tragedia en Casilda: confirmaron la muerte de otra joven y ya son cuatro las víctimas fatales

Se trata de Zaira, de 17 años y oriunda de Pérez. La joven se encontraba internada en grave estado desde el siniestro producido en la madrugada del sábado

Ya son cuatro las víctimas fatales del siniestro vial en Casilda.

Una de las jóvenes que luchaba por su vida tras el siniestro vial ocurrido el sábado pasado a la altura de Casilda murió este martes. La víctima fue identificada como Zaira Lunge de 17 años y oriunda de Pérez.

La muerte de Zaira se suma a la de Sabrina Correa y Lola Gironacchi de 17 años y Ramiro Tripiana de 24, por lo que ya son cuatro las víctimas fatales del siniestro ocurrido el fin de semana sobre la ruta provincial S26 , en las afueras de Casilda.

Por otra parte, Mora W. de 17 años continúa internada desde el siniestro y Fausto G., el conductor del automóvil, fue detenido este lunes en el marco de una causa por homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor y lesiones gravísimas, con intervención.

El siniestro ocurrió pasadas las 5 de la madrugada del sábado en la ruta provincial 26, sobre la salida de Casilda. Los seis jóvenes circulaban en un Peugeot 208 el que habría despistado al tomar una curva. Las causas del siniestro son materia de investigación.

Lola Gironacci murió en el lugar del hecho. Horas después se confirmó el fallecimiento de Ramiro Tripiani, quien había sido trasladado en estado crítico, y el domingo se confirmó la muerte de Sabrina Correa, que permanecía internada con graves heridas. Este martes se comunicó la muerte de Zaira Lunge, de 17 años.

Tras el accidente, los heridos fueron derivados al Hospital San Carlos y al Sanatorio Julián Moreno, de Casilda, y a los hospitales Centenario y Plaza, de Rosario.

Detención del conductor

A partir de las tareas investigativas desarrolladas por personal de la PDI Distrito Casilda, se logró establecer que quien conducía el vehículo al momento del hecho era Fausto G. de 20 años.

El fiscal Emiliano Carlos Ehret ordenó su detención, en el marco de una causa por homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor y lesiones gravísimas, con intervención.

Tras cumplimentar las actuaciones de rigor, el detenido fue trasladado y alojado en la Alcaidía Departamental de la Unidad Regional IV, donde permanecerá a disposición de la Justicia.