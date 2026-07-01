Crimen del policía en Carcarañá: las conmovedoras palabras de la hermana

La hermana del agente Eduardo Damián López lo despidió en redes y sus colegas de la Policía acompañaron la despedida realizada este martes en Rosario

Crimen del policía en Carcarañá: dolorosa despedida de familiares y sus compañeros de la fuerza.

La despedida del policía Eduardo Damián López, fallecido el lunes tras haber sido agredido en un partido de la Liga Cañadense de Fútbol, se dio en un marco de profundo dolor entre la fuerza policial y sus familiares. Su hermana Belén lo despidió en redes sociales mientras que una multitud de agentes acompañaron el cortejo fúnebre este martes.

"Hoy la última vez que te veo, que te voy a tocar, que te voy a besar", escribió Belén en su cuenta de Facebook como mensaje para su hermano . "Me dejaste sola con tus princesas Pili y Mía", dijo en referencia a sus sobrinas. En ese sentido mensaje sostuvo: "Te amo, amor de mi vida, no te voy a soltar, no me resigno a perderte".

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Desde redes sociales vinculadas a agentes de la Policía de Santa Fe, le dedicaron un posteo al agente asesinado. "Ganó la violencia y perdió la sociedad. un hombre salió de su casa con un uniforme, con la responsabilidad de cuidar a los demás y nunca volvió. Murió cumpliendo su deber" , comunicó la cuenta Vehículos de la Policía de Santa Fe. "Da bronca, duele y llena de impotencia pensar que la vida de un policía parezca valer menos que un partido de fútbol", agregaron.

Durante el martes se realizó el velatorio de López, momento que fue presenciado por un gran número de agentes policiales que acompañaron a la familia. Desde la sala de servicios fúnebres ubicada en calle Corrientes al 1800 partió el cortejo que acompañó los restos del policía hacia el Cementerio Parque de Villa Gobernador Gálvez.

Dos detenidos y sanción al club

López tenía 33 años, era rosarino y trabajaba en el Comando Radioeléctrico de Roldán. El domingo pasado había sido destinado Carcarañá, para formar parte de la custodia de la final de la Liga Cañadense que disputaba Cremería y Sportivo Las Parejas. En ese marco, tras una gresca entre el público, fue atacado con un elemento contundente en la cabeza.

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

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Tras el hecho la Policía de Investigaciones (PDI) realizó allanamientos en las localidades de Carcarañá y Correa que culminaron con la detención de dos sospechosos identificados como Agustín A. y Juan Carlos Z. Los dos hombres tienen 35 años y quedaron a disposición de la Justicia señalados como los presuntos autores del ataque.

El Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia anunció este martes una grave sanción disciplinaria a Cremería. La resolución firmada este martes indica que Cremería no podrá permitir el ingreso del público a sus instalaciones durante los próximos 18 meses y sus hinchas tampoco podrán entrar a ver los partidos de visitante en ese plazo.