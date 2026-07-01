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Tragedia en Casilda: imputarán por homicidio culposo al conductor del auto

El joven tiene 20 años y salió ileso del choque en Casilda que derivó en la muerte de cuatro personas. Qué argumentos dio el fiscal para pedir su detención

1 de julio 2026 · 09:06hs
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Los Tribunales de Casilda

Foto: La Capital / Archivo

Los Tribunales de Casilda, donde se llevará a cabo la audiencia de imputación al conductor del auto en el que murieron cuatro jóvenes

El trágico siniestro vial del sábado a la madrugada en la ruta provincial S26, en Casilda, tendrá este jueves una importante novedad judicial. Fausto G., el joven de 20 años que conducía el auto en el que iban las víctimas, será imputado por homicidio culposo agravado por la cantidad de personas fallecidas y por conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria.

Ayer se produjo el fallecimiento de Zaira Lunge, de 17 años, quien pasó a ser la cuarta víctima en el incidente. Además, hay otra adolescente, Mora W. de la misma edad, que permanece internada en estado delicado.

Las otras personas fallecidas fueron Sabrina Correa y Lola Gironacchi de 17 años, Ramiro Tripiana de 24. Todos esos jóvenes iban a bordo del Peugeot 208 que era conducido por Fausto G., de 20, quien salió ileso del siniestro.

Por qué detuvieron al conductor del auto

El muchacho fue detenido por orden del fiscal Emiliano Carlos Ehret y permanece alojado en una dependencia policial mientras espera la audiencia imputativa fijada en principio para mañana en los Tribunales Provinciales de Casilda.

>> Leer más: Tragedia en Casilda: confirmaron la muerte de otra joven y ya son cuatro las víctimas fatales

Fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) indicaron que entre los fundamentos que expuso el fiscal para pedir la detención del joven automovilista está “la multiplicidad de víctima (4) que tuvo el siniestro, más una quinta con graves lesiones. Además, se corroboró que no habría otro vehículo interviniente en la mecánica del choque, además de estar señalado (Fausto G.) como conductor de auto”.

Los voceros agregaron que en forma paralela, mientras se tomaban las primeras judiciales, en Fiscalía detectaron fotos del joven en sus redes sociales en las que se lo vía portando armas. “El fiscal entiende que hay riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación. Por eso ordenó la detención para llevarlo a audiencia”.

Fausto G. enfrenta una acusación “provisoria” por homicidio culposo agravado por conducción imprudente, negligente y antireglamentaria agravado a su vez por multiplicidad de victimas”.

Cómo fue el trágico siniestro cerca de Casilda

El siniestro ocurrió pasadas las 5 de la madrugada del sábado en la ruta provincial 26, sobre la salida de Casilda. Los seis jóvenes circulaban en un Peugeot 208 el que habría despistado al tomar una curva. Las causas del siniestro son materia de investigación.

Lola Gironacci murió en el lugar del hecho. Horas después se confirmó el fallecimiento de Ramiro Tripiani, quien había sido trasladado en estado crítico, y el domingo se confirmó la muerte de Sabrina Correa, que permanecía internada con graves heridas. Este martes se comunicó la muerte de Zaira Lunge, de 17 años.

Tras el episodio, los heridos fueron derivados al Hospital San Carlos y al Sanatorio Julián Moreno, de Casilda, y a los hospitales Centenario y Plaza, de Rosario.

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