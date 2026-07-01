Tragedia en Casilda: qué se sabe hasta el momento del siniestro vial que enluta a la región

El episodio ocurrió cuando seis jóvenes regresaban de un boliche por la ruta provincial 26. Cuatro murieron, una joven sigue grave y el conductor fue detenido

El auto en que se desplazaban los jóvenes dio varios vuelcos antes de quedar a la vera de la ruta, en la zona de Casilda.

La madrugada del sábado 27 de junio, seis amigos que regresaban de una fiesta en Casilda protagonizaron un violento vuelco sobre la ruta provincial 26 . En el siniestro vial murieron cuatro personas, mientras otra permanece internada en estado crítico. El conductor quedó detenido.

Con el paso de las horas, la investigación fue incorporando nuevos elementos y la causa avanzó hasta la detención del joven que manejaba el vehículo.

Según la investigación, los seis ocupantes del Peugeot 208 habían pasado la noche del sábado 27 de junio en el boliche Mona, de Casilda . Alrededor de las 5.15 de la madrugada del sábado emprendieron el regreso hacia las localidades de Zavalla y Pérez por la ruta provincial 26.

En el vehículo viajaban cuatro mujeres y dos varones, todos amigos.

Cómo fue el vuelco

Al llegar a una curva ubicada a la altura del Camino Borde de Distrito, entre Casilda y Carcarañá, el conductor perdió el control del automóvil. Los primeros reportes indican que el Peugeot salió de la calzada y comenzó a dar varios tumbos sobre la banquina. La violencia del impacto fue tal que varios ocupantes fueron despedidos del rodado.

Las primeras pericias indicaron que no hubo otros vehículos involucrados y una de las principales hipótesis es que el auto circulaba a alta velocidad, aunque las causas del siniestro todavía son materia de investigación.

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La primera víctima fatal

La primera víctima fatal fue Lola Gironacchi, de 17 años y oriunda de Zavalla, quien murió en el lugar del accidente.

Los equipos de Bomberos Voluntarios, personal médico y efectivos policiales encontraron además a una joven atrapada dentro del vehículo y al resto de los ocupantes dispersos en distintos sectores de la banquina.

Todos los sobrevivientes fueron trasladados a centros de salud de Casilda y, debido a la gravedad de las lesiones, dos de ellos fueron derivados en helicóptero al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), de Rosario.

Otras dos muertes

Horas después del siniestro falleció Ramiro Tripiana, de 24 años y oriundo de Pérez, quien había ingresado en estado crítico.

Ese mismo domingo también murió Sabrina Correa, de 17 años, otra de las jóvenes que permanecía internada con gravísimas heridas.

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Para entonces, la tragedia ya había dejado un saldo de tres víctimas fatales.

La detención del conductor

Mientras avanzaban las pericias, la Policía de Investigaciones logró determinar quién conducía el Peugeot 208 al momento del vuelco. Por orden del fiscal Emiliano Carlos Ehret, el joven de 20 años fue detenido este lunes.

La causa fue caratulada como homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor y lesiones gravísimas. Tras su aprehensión quedó alojado en la Alcaidía Departamental de la Unidad Regional IV, a disposición de la Justicia.

El cuarto fallecimiento

La tragedia volvió a agravarse este martes con la confirmación de la muerte de Zaira Lunge, de 17 años.

La adolescente permanecía internada en estado crítico desde el momento del accidente y finalmente falleció como consecuencia de las graves lesiones sufridas. Con su muerte, el vuelco ya suma cuatro víctimas fatales.

Una joven sigue internada

Mientras la investigación judicial continúa para establecer las responsabilidades del siniestro, una quinta ocupante del vehículo permanece internada con pronóstico reservado.

Las pericias accidentológicas serán determinantes para establecer la mecánica del vuelco y confirmar las causas que desencadenaron una tragedia que conmocionó a Casilda, Zavalla, Pérez y a toda la región.