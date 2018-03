Trabajadores de Vassalli acordaron con la empresa y cobrarán su deuda

"La medida de fuerza se levanta, la empresa compareció, y antes del viernes se paga toda la deuda existente con los 400 trabajadores", expresó en un sintético contacto con el periodismo Pablo Cerra, abogado de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Rosario que ayer participó, junto al secretario general de la UOM de Firmat, Diego Romero, de la audiencia cumplida en la sede local del Ministerio de Trabajo para intentar destrabar el conflicto de los trabajadores de la planta de la agrometalúrgica Vassalli de esa ciudad del departamento General López.

Eran exactamente las 12 y el dirigente gremial firmatense murmuró: "Esto ya representa un avance" cuando vio ayer llegar por el corredor principal del primer piso de la sede Rosario de la cartera laboral provincial, a Néstor Girolami, uno de los cuatro empresarios que encabezan el consorcio que conduce a la agrometalúrgica en conflicto, acompañado por el abogado de la empresa, Walter Cacho.

El recelo sindical era previsible. Los empresarios habían dejado plantados a los trabajadores y a las autoridades locales del Ministerio de Trabajo el pasado jueves y hasta ayer a la mañana el pesimismo sobre la realización de la reunión predominaba. No obstante, la audiencia, que se extendió por algo más de media hora, tras algunas deliberaciones concluyó con la firma del acta correspondiente, donde además del levantamiento de la medida y del pago a los trabajadores, se estableció que el próximo lunes, a las 10, se realice otra reunión de las partes para verificar el cumplimiento de lo acordado ayer.

Cabe recordar que la empresa adeuda a sus trabajadores salarios de los últimos dos meses. El enojo de los empleados responde a que Vassalli incumplió un plan de cuotas a pagar mediante cheques que, cuando se intentó cobrarlos resultó que no contaban con fondos. Esto enfureció a los operarios y luego la propia empresa advirtió haber emitido una segunda tanda de cheques, también sin fondos, los que no debían ser presentados al banco por los trabajadores.

Tensiones

En un diálogo con LaCapital previo a la audiencia, el dirigente sindical firmatense expresó su preocupación por el rumbo incierto que creía que estaba tomando el conflicto de Vassalli. "Decidimos no movilizarnos, pero si hoy (por ayer) no se concretaba la audiencia llamaríamos a asamblea. No obstante, el clima general en Firmat es tranquilo, pero que esto siga así, va depender de ellos", indicó Romero, quien no ocultó su preocupación por el futuro al expresar que "la idea es saber qué va a pasar en el próximo mes". Visiblemente preocupado agregó: "No vemos buenas intenciones, si esto sigue así vamos a una toma de la fábrica".

Asimismo, Romero consideró que "la debacle de la fábrica se inició tras los acuerdos con Venezuela".

Y acotó el gremialista: "Los trabajadores estamos colaborando para que la empresa pueda presentarse con nuevos productos en la «Expoagro». que se inaugura hoy en San Nicolás y queremos que les vaya bien para que nos vaya bien a nosotros".