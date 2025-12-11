El mensaje de despedida del presidente de Central a Ariel Holan: "¡Hasta siempre, campeón!"

Gonzalo Belloso hizo un posteo en sus redes en el que le dedicó unas emotivas palabras al director técnico cuya salida se anunció este jueves

Ariel Holan y Gonzalo Belloso posan con la camiseta de Central el día que fue presentado como técnico canalla.

El mundo canalla sigue en shock y todavía no se repone de la impactante novedad que se conoció poco después del mediodía de este jueves. Ariel Holan ya no será el entrenador de Central y ahora el club tendrá que salir a buscar a su reemplazante.

La noticia se conoció a través de un comunicado de Central en el que se afirmó que el club y el director técnico acordaron de común acuerdo y en muy buenos términos la salida de Holan. La novedad causó un gran impacto entre los hinchas auriazules, que no tenían ningún indicio sobre la posibilidad de el entrenador se marchara.

Poco después del comunicado de Central a través de sus redes sociales, el presidente del club, Gonzalo Belloso, hizo un posteo en el que se despidió de Holan en términos afectuosos.

Qué le dijo Belloso a Ariel Holan

"Querido Ariel, haber trabajado con vos marcó un antes y un después", dijo Belloso. Y añadió: "Tras tu paso, Central es mucho mejor en todo. Éxito en lo que venga. ¡¡Hasta siempre, Campeón!!".

Holan estaba negociando la renovación de su contrato, que se terminaba el 31 de diciembre, e incluso había realizado un pedido a la comisión directiva para sumar refuerzos al plantel canalla. Es que a Central lo espera una temporada cargada de compromisos y sobre todo la Copa Libertadores 2026, en la que aspira a hacer un gran papel.

La posible salida de Holan ni siquiera parecía una posibilidad, teniendo en cuenta sus logros a lo largo de un año desde que se hizo cargo del equipo. Por eso el shock de los hinchas canallas: cuando todos daban por hecho que la continuidad del técnico ni siquiera estaba en discusión, finalmente el club anunció que no continuará en el cargo.

Los sustitutos preferidos por los hinchas

Todavía sin superar la sorpresa, los canallas se pronunciaron masivamente en las redes con agradecimientos y un reconocimiento casi unánime a Holan, y también sobre los técnicos que preferirían para reemplazarlo. En este último punto se destacaron dos nombres: Eduardo Coudet y Ramón Díaz.

El Chacho es el actual director técnico del Alavés de la liga española, mientras que el Pelado está sin trabajo después de ser despedido de Inter de Porto Alegre hace algunas semanas. Sus nombres por ahora son solo una expresión de deseo de los hinchas, ya que oficialmente no hay información sobre el entrenador que irá a buscar el Canalla.

