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Comenzaron las obras de ampliación del taller de la Escuela Técnica de San Gregorio

La inversión de la fase inicial ronda los 25 millobes de pesos y forma parte de un plan de fortalecimiento de la infraestructura escolar

30 de julio 2026 · 14:54hs
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En esta primera etapa se ejecutan las columnas que sostendrán las cabreadas donde posteriormente se colocará el techo del nuevo taller. Además

En esta primera etapa se ejecutan las columnas que sostendrán las cabreadas donde posteriormente se colocará el techo del nuevo taller. Además, se construyen alrededor de 30 metros cuadrados de mampostería y se realizan 200 metros cuadrados de revoque grueso y fino, tareas que permitirán avanzar con la estructura del edificio. 
Comenzaron las obras de ampliación del taller de la Escuela Técnica de San Gregorio

Comenzaron las obras de ampliación del taller de la Escuela Técnica de San Gregorio

Comenzaron las obras de ampliación del taller de la Escuela Técnica de San Gregorio

El inicio de la primera etapa de obras para la ampliación del taller de la Escuela de Educación Técnico Profesional Nº 317 "Dr. Carlos Sylvestre Begnis" de San Gregorio, fue celebrado por la senadora Leticia Di Gregorio como una instancia “muy esperada por la comunidad educativa”. Los trabajos se ejecutan con fondos del Ministerio de Educación de Santa Fe, con una inversión en su fase inicial que asciende a los 24.985.450 pesos

Esta reforma es parte del plan de fortalecimiento de la infraestructura escolar que el gobierno provincial lleva adelante en distintas localidades.

"Sabíamos que esta era una necesidad de la escuela y hoy vemos que ese compromiso empieza a hacerse realidad. Cuando trabajamos en conjunto y hay decisión política, las obras llegan y mejoran la calidad educativa de nuestros pueblos", expresó Di Gregorio.

Ampliación necesaria

En esta primera etapa se ejecutan las columnas que sostendrán las cabreadas donde posteriormente se colocará el techo del nuevo taller. Además, se construyen alrededor de 30 metros cuadrados de mampostería y se realizan 200 metros cuadrados de revoque grueso y fino, tareas que permitirán avanzar con la estructura del edificio.

La legisladora explicó que estos trabajos representan el primer paso de un proyecto más amplio, cuya continuidad prevé completar la mampostería, colocar la estructura parabólica y finalizar el techado del nuevo espacio.

Un taller adecuado a las necesidades de la escuela

"Cada avance es importante porque significa que estamos más cerca de brindar mejores condiciones para que los estudiantes aprendan y desarrollen su formación técnica. La educación necesita inversión y eso es lo que está haciendo el Gobierno de Santa Fe", afirmó.

Di Gregorio agradeció "la decisión del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro José Goity de seguir invirtiendo en infraestructura escolar. Estas obras no son un gasto, son una inversión en el futuro de nuestros jóvenes y en el crecimiento de cada comunidad".

Por último, la senadora aseguró que continuará acompañando las gestiones para que la ampliación pueda completarse en las próximas etapas: "Nuestro compromiso es seguir gestionando para que este proyecto se termine. Los estudiantes, los docentes y toda la comunidad educativa merecen contar con un taller moderno, seguro y preparado para la formación que demanda el mundo del trabajo", concluyó la senadora provincial Leticia Di Gregorio.

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