Temporal en el norte de Santa Fe: cayeron 120 milímetros de lluvia en menos de dos horas

La ciudad de Florencia quedó bajo agua tras un intenso aguacero. Algunas familias debieron autoevacuarse y continúan las tareas de asistencia

Un temporal dejó 120 milímetros de lluvia en dos horas y anegó una ciudad de Santa Fe

La localidad de Florencia , en el departamento General Obligado, atravesó una noche crítica como consecuencia de un intenso temporal que dejó 120 milímetros de lluvia en menos de dos horas . La magnitud de las precipitaciones en el norte de Santa Fe provocó anegamientos en distintos barrios, el ingreso de agua en viviendas y obligó a algunas familias a autoevacuarse.

Aunque el fenómeno generó complicaciones en buena parte de la ciudad, las autoridades municipales informaron que el agua comenzó a escurrir rápidamente una vez que cesaron las lluvias y aseguraron que la situación ya se encuentra bajo control.

El intendente de Florencia, Fabio Villa , explicó que la intensidad de la tormenta superó la capacidad del sistema de drenaje.

"Lo peor ya pasó. Toda la ciudad quedó bajo agua por la cantidad de lluvia que cayó en tan poco tiempo, pero aproximadamente una hora después de que dejó de llover el agua ya había escurrido" , afirmó en declaraciones a la prensa.

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Según indicó, los canales de desagüe no lograron absorber el volumen de agua caído en un lapso tan breve.

"Los canales no dieron abasto. Nos preocupamos mucho porque era una situación muy compleja. Pero aplicamos el protocolo de trabajo, con la limpieza de algunos canales, y una hora después de que paró de llover el agua se fue", señaló.

Más de 100 milímetros en una hora en Florencia Santa Fe pic.twitter.com/sDYS8qBdtu — Carlos Elías Furman periodista (@FurmanElias) August 4, 2026

Familias afectadas

Durante la tormenta, varias viviendas sufrieron el ingreso de agua y algunas familias decidieron autoevacuarse de manera preventiva.

El municipio informó que durante la jornada continuará con el relevamiento de los daños y la asistencia a los vecinos afectados, además de colaborar con las tareas de limpieza para facilitar el regreso de quienes debieron abandonar sus hogares.

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Hasta este martes por la mañana, no se habían reportado personas heridas ni evacuados alojados en centros de asistencia.

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Un volumen de lluvia excepcional

Los 120 milímetros registrados en menos de dos horas representan un evento extraordinario para la localidad y volvieron a poner a prueba la infraestructura de drenaje del norte santafesino frente a lluvias de alta intensidad concentradas en muy poco tiempo.

Pese a la magnitud del temporal, el rápido escurrimiento del agua y la activación del protocolo municipal permitieron normalizar la situación durante la madrugada.

No obstante, las autoridades mantienen el monitoreo ante la posibilidad de nuevas precipitaciones y continuarán evaluando el impacto que dejó el temporal en los distintos barrios de la ciudad.