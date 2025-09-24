La Capital | La Región | Talleres

Talleres que resisten: saberes, oficios y vínculos que sostienen la identidad de Villa Constitución

El oficio persiste entre tornos, telares, tableros y bancos de carpintero. Talleres familiares, cooperativas y espacios de formación con una identidad común

24 de septiembre 2025 · 11:47hs
Ya en sus orígenes como ciudad

Ya en sus orígenes como ciudad, acompañando el crecimiento ferroportuario del litoral argentino, Villa Constitución se definió en clave de taller.
Talleres que resisten: saberes, oficios y vínculos que sostienen la identidad de Villa Constitución

Talleres que resisten: saberes, oficios y vínculos que sostienen la identidad de Villa Constitución

Talleres que resisten: saberes, oficios y vínculos que sostienen la identidad de Villa Constitución

Talleres que resisten: saberes, oficios y vínculos que sostienen la identidad de Villa Constitución

Talleres que resisten: saberes, oficios y vínculos que sostienen la identidad de Villa Constitución

¿Qué dice de una ciudad el saber hacer de su gente? Para el sociólogo norteamericano Richard Sennett “la gente puede aprender de sí misma a través de las cosas que produce”. Para él, el oficio —esa mezcla de cabeza y mano, de teoría y práctica— es una forma de narrarnos. “El deseo de hacer bien una cosa por sí misma puede sostener al artesano durante toda una vida”, escribió en su obra El artesano. Esa pulsión de hacer bien las cosas atraviesa a un individuo, pero también a una comunidad entera.

Villa Constitución parece hecha a medida de esa definición. Su historia no puede contarse sin la palabra “taller”. Primero agropecuarios, después ferroviarios y portuarios, más tarde textiles y aceiteros y finalmente metalúrgicos: en cada etapa, los talleres acompañaron a las grandes industrias y fueron su engranaje silencioso. Pero también fueron escuela de oficios, lugar de transmisión de saberes y símbolo de identidad local.

Villa Constitución - Elevador-vista-aerea 2

Los primeros talleres de Villa Constitución

Ya en sus orígenes como ciudad, acompañando el crecimiento ferroportuario del litoral argentino, Villa Constitución se definió en clave de taller. A principios del siglo XX, mientras el puerto exportaba granos y el ferrocarril unía la pampa húmeda con los mercados, se multiplicaban los talleres ferroviarios y portuarios.

Calma los que no saben ni ajustar un tornillo —este escriba tampoco—: un glosario mínimo para inútiles se irá colando en la nota, como quien pasa una herramienta al maestro mientras observa cómo se hace el trabajo.

Villa Constitución - Maquina-Ferrocarril

Allí trabajaban herreros, que templaban piezas de hierro al rojo vivo; calderistas, que soldaban planchas y reparaban calderas de locomotoras para que no explotaran en pedazos; y carpinteros de ribera, artesanos que sabían leer la madera, cortaban, curvaban y ajustaban tablas para que los cascos soportaran el Paraná.

También los talleres agropecuarios marcaron una época. En galpones improvisados, mecánicos rurales aprendían a calibrar motores a gasoil y a reparar cosechadoras o sembradoras que eran el corazón de la producción de granos. El recorrido de un aprendiz empezaba barriendo el piso de tierra, hasta que un maestro lo dejaba meter mano en el motor.

Antes del acero y de la gran siderurgia, Villa Constitución respiraba industria a través de las aceiteras. Estas plantas procesan semillas oleaginosas para obtener aceite vegetal, harina y subproductos. El oficio allí también tenía su glosario propio: prensistas que manejaban enormes prensas para exprimir el grano, refinadores que eliminaban impurezas del aceite, filtradores que trabajaban entre redes y tamices.

Villa Constitución - Dia-del-Trabajador

Esos talleres aceiteros mostraban ya el patrón que después se repetiría en Villa: cada industria grande trajo consigo una constelación de talleres chicos, oficios satélites y una sociabilidad obrera que se extendía a los barrios, los clubes y las escuelas.

La aventura textil

En 1947 un grupo de italianos fundó la Compañía Industrial Lanera Sociedad Anónima (Cilsa). En los años de la posguerra eligieron Villa Constitución por su puerto, su ferrocarril y su ubicación estratégica. La fábrica se levantó con 17.000 metros cubiertos y fue la primera en Argentina en realizar el ciclo completo “de la lana a la tela”.

A su alrededor florecieron talleres textiles que completaban y sostenían la producción: tejedurías, costurerías, talleres de mantenimiento mecánico. Cada oficio tenía nombre propio: hilanderos que transformaban vellones en madejas, tejedoras que alimentaban telares infinitos, mecánicos textiles que ajustaban máquinas cuando la lana se atascaba.

Villa Constitución - Bodega-Giambroni-1918

Un hilandero no era solo alguien que pasaba lana por una máquina: era quien sabía medir la tensión justa para que el hilo no se cortara. Una tejedora no era solo la que movía pedales: era la que alimentaba al telar como si fuera un corazón de madera. En esos oficios, el saber hacer se transmitía más mirando a un maestro que leyendo instrucciones.

En 1926 un grupo de vecinos e incipientes futbolistas fundó el Club Atlético Porvenir Talleres dejando en el nombre condensado una certeza: el futuro estaba en el taller, en las manos capaces de fabricar, reparar, moldear. Hasta los mapas urbanos lo confirman: los barrios Talleres 1 y Talleres 2 crecieron con ese sello, como marcas de identidad.

Talleres metalúrgicos

Pero el mapa industrial de Villa no se explica solo con Acindar. Los talleres metalúrgicos nacieron primero como complemento y después como tercerización. “Antes lo hacían dentro de planta y ahora lo tercerizan, lo sacan afuera”, dice David, de 59 años, trabajador de uno de los talleres más importantes.

David fabrica columnas de laminación, piezas que se instalan en las máquinas de Acindar. “Es como ponerle un motor nuevo: sacan la máquina vieja y ponen esa, de vuelta”. Su especialidad es el fresado: manejar la fresadora, una máquina que corta y da forma arrancando viruta, esos rizos metálicos que se acumulan en el piso como escritura cifrada.

En los talleres actuales, los oficios siguen siendo múltiples: torneros que transforman cilindros en engranajes, soldadores que unen piezas con calor, matriceros que diseñan moldes de precisión, trefiladores que estiran alambre hasta hacerlo tan fino como un cabello. Cada término es, en sí mismo, una historia de destreza y de transmisión oral.

Giménez lo resume: “Los que entraban empezaban barriendo viruta y había maestros que enseñaban el oficio”. En Villa, la formación fue siempre artesanal. “El buen artesano se mide por su capacidad de transmitir cómo se hace, no sólo por el resultado final”, recuerda Sennett.

Oficios: Crisis, reconversión y resistencia

La llegada de Acindar, a mediados del siglo XX, terminó de moldear la identidad de Villa como ciudad metalúrgica. En 1951 se inauguró la planta 2 y, entre 1947 y 1960, la población prácticamente se duplicó. Familias enteras se mudaron atraídas por la promesa del acero.

“Nos transformamos en familias metalúrgicas”, resume Carlos “el Indio” Giménez, obrero con décadas de experiencia. Su testimonio muestra el peso cultural de la industria. Como escribió Henri Lefebvre: “La ciudad es la proyección de la sociedad global sobre el terreno”. En Villa, esa proyección se llamó acero, y arrasó con la vieja matriz diversificada: la aceitera, la textil Cilsa, el puerto.

Villa Constitución - Almuerzo-elevador 1

La expansión industrial también se reflejó en la educación. En 1986 abrió el Instituto San Pablo, una escuela industrial que funcionaba como portón de ingreso a Acindar y a los talleres metalúrgicos. Carlos Giménez recuerda que las familias acampaban días antes para conseguir un banco. “La escuela te enseña, pero no te forma: eso te lo da el maestro, el compañero”, dice. En Villa, la educación formal y la artesanal siempre caminaron de la mano.

La tradición, sin embargo, comenzó a resquebrajarse. Según Julia Strada, desde los años 90 la “reconversión productiva” fue brutal: Acindar redujo su personal directo de 2.360 obreros en 1991 a poco más de 1.200 en 2014. La producción no cayó, lo que se redujo fue el trabajo en planta. Ese vaciamiento se compensó con el crecimiento del contratismo y los talleres satélite.

Para la investigadora del Conicet, Victoria Basualdo, la tercerización en Villa fue presentada como “eficiencia”, pero en realidad trasladó riesgos y costos al obrero. Donde antes había un puesto estable, ahora había un taller pequeño con salarios más bajos y menos derechos.

Hoy funcionan 51 talleres, según la UOM. Ninguno trabaja exclusivamente para Acindar: el 90% mantiene algún vínculo, pero todos buscaron diversificarse. “La producción está en un 50% de lo que era, y menos también. Hay talleres que trabajan al 40%”, describe un dirigente sindical. Hubo meses en que la ciudad estuvo casi paralizada.

El Indio trabajó en la planta de recocido, donde el alambre se somete a calor para ganar maleabilidad. “En agosto tuvimos cero kilos, mis compañeros estuvieron suspendidos todo el mes”, cuenta. El recocido es un tratamiento térmico: si el alambre queda rígido, no sirve para construcción; hay que ablandarlo para que sea útil.

Cristian Míguez, trabajador de mantenimiento eléctrico en acería y con casi tres décadas de oficio, lo explica así: “El orgullo sigue estando. Más allá de que los tiempos cambiaron, todavía hay compañeros que sienten la pertenencia del taller, aunque paguen dos mangos. Y el nivel de formación que necesitás para hacer ese laburo es enorme: hablás con talleristas que toda la vida estuvieron ahí y tienen una pertenencia de puta madre”.

Sennett escribió que “hacer bien las cosas por el simple hecho de hacerlas bien es una forma de resistencia”. La frase parece escrita para esos talleristas que Míguez describe: hombres y mujeres que, aún sin reconocimiento ni salarios dignos, sostienen un saber calificado.

Ese orgullo no era solo laboral y se proyectaba también en la vida cotidiana. Míguez recuerda que, en su niñez, ser hijo de metalúrgico era casi un privilegio: “En Acindar hacían fiestas gigantes del Día del Niño, regalaban juguetes a morir. Yo lo veía con mis primos y estaba a las puteadas, porque mis viejos tenían un almacén y a nosotros no nos tocaba nada. Había como una envidia con los hijos de metalúrgicos.

“En la acería tenés hornos, electrodos gigantes, grúas. Es un laburo heavy. Por suerte hace rato que no venimos con accidentes fatales acá, pero en otras plantas sí hubo, incluso este año. Es un oficio con orgullo, pero también con riesgo”, señala Míguez. Su tarea en mantenimiento lo obliga a lidiar con ese riesgo todos los días: “Básicamente mi laburo es mantener todos los equipos en marcha: transformadores que no bajan de 33.000 voltios, grúas, tableros eléctricos. Si eso se para, se para todo”. El saber hacer, en su caso, no es una consigna abstracta sino la diferencia entre una planta que funciona y una ciudad que se apaga.

Entorno propio

La memoria lo lleva a una escena íntima: la primera vez que su padre entró con él a la acería. “Cuando salió, se largó a llorar y me dijo: ‘¿Cómo podés estar trabajando en este lugar?’. Era ruido ensordecedor, calor, humo, electrodos gigantes soldando. Para mí ya era un ambiente, me había acostumbrado”.

Lefebvre decía que “la ciudad no es un simple escenario donde ocurren cosas, sino un espacio social producido”. En Villa, ese espacio se produjo con hornos, máquinas y talleres, pero también con orgullo, peligro y lazos de comunidad.

El Indio agrega otra dimensión: la apertura de importaciones agrava la crisis. Acindar compra alambrón a Brasil y alambre recocido a China. “Hoy es imposible competir: ellos subsidian hasta la logística”, dice. La política del gobierno nacional de liberar importaciones golpea de lleno en los talleres locales, que dependen del trabajo que entra por esos portones. El resultado es una ciudad con menos horas extras, menos salarios y menos consumo. “Antes, con las horas extras, podías meterte en un crédito. Hoy no llegás ni con el mejor sueldo metalúrgico”, resume Giménez.

“Hoy lo que se multiplica no son los talleres, sino los changas de subsistencia: sobran pizzerías, fábricas de pastas, lavaderos de autos o colocadores de aires acondicionados. Todo saturado, todo con poco trabajo”, describe Míguez, como postal de una ciudad que alguna vez supo vivir del oficio calificado.

Una ciudad taller en tensión

Villa Constitución encarna la paradoja señalada por Lefebvre: la ciudad como obra colectiva y, al mismo tiempo, como producto de un sistema económico que la supera. Una ciudad que forjó su identidad en los talleres, que todavía late en ellos, aunque el acero ya no garantice el futuro.

Los testimonios de Giménez, David y Míguez reflejan esa tensión: el orgullo de haber aprendido un oficio y la frustración de ver cómo ese saber se devalúa. “Hacer bien las cosas por el simple hecho de hacerlas bien es una forma de resistencia”, escribió Sennett. En Villa, esa resistencia persiste entre tornos, fresadoras y viruta.

La gran pregunta es qué modelo puede sostener a Villa más allá del acero. Lefebvre escribió que “el derecho a la ciudad consiste en reclamar un futuro colectivo”. Quizás la respuesta esté, como siempre, en los talleres: esos espacios capaces de acompañar a cada industria, de reconvertirse una y otra vez, de sostener, entre tornillos y alambres, la memoria de un pueblo que aprendió a contarse a través de lo que sabe hacer.

>> Leer más: Villa Constitución: la ciudad portuaria que rinde homenaje a la Carta Magna

Lautaro Marengo/Especial para La Capital

Noticias relacionadas
Guido Herrera, la figura en el Gigante, se queda con un centro y Carlos Quintana se pasa. Central no colmó las expectativas ante Talleres.

Central hizo un partido chiquito con Talleres y el premio mayor le quedó grande

El derechazo de Alejo Veliz va camino a la red. El 9 cumplió con creces, pese a que parecía descartado para enfrentar a Talleres.

Alejo Veliz no solo le puso el hombro a Central sino que aportó su cuota goleadora

Alejo Veliz abre sus brazos para recibir el afecto de los compañeros. Golazo para el 1 a 0 de Central sobre Talleres.

Central otra vez no pudo pasar de un empate en el Gigante, ahora con Talleres y resta puntos valiosos

Komar, Veliz y Sández celebran ni bien el córner de Di María se metió olímpico en el arco de Boca.

Para Central es tiempo de pisar el acelerador ante un Talleres contrariado

Ver comentarios

Las más leídas

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000

El Loco Bielsa no dudó en elegir al mejor entrenador del mundo desde que analiza fútbol

El Loco Bielsa no dudó en elegir "al mejor entrenador del mundo" desde que analiza fútbol

Lo último

Colapinto reveló detalles sobre su camino a la Fórmula 1: No tenía amigos, estaba solo

Colapinto reveló detalles sobre su camino a la Fórmula 1: "No tenía amigos, estaba solo"

Talleres que resisten: saberes, oficios y vínculos que sostienen la identidad de Villa Constitución

Talleres que resisten: saberes, oficios y vínculos que sostienen la identidad de Villa Constitución

Otra vez Rosario se vio invadida por el humo producto de quemas en las islas del Paraná

Otra vez Rosario se vio invadida por el humo producto de quemas en las islas del Paraná

Otra vez Rosario se vio invadida por el humo producto de quemas en las islas del Paraná

Los focos se registraron en las islas de Entre Ríos y el humo se hizo sentir desde Villa Gobernador Gálvez a San Lorenzo. El testimonio de los rosarinos

Otra vez Rosario se vio invadida por el humo producto de quemas en las islas del Paraná
Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti, su antiguo cómplice
Policiales

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti, su antiguo cómplice

Una bola de fuego iluminó el cielo en Rosario: de qué se trató
La Ciudad

Una "bola de fuego" iluminó el cielo en Rosario: de qué se trató

Conductor ebrio que chocó en el microcentro: Estaba a dos puntos de un coma alcohólico
LA CIUDAD

Conductor ebrio que chocó en el microcentro: "Estaba a dos puntos de un coma alcohólico"

La agenda de Milei: discurso en la ONU, revisión con el FMI y premio
Política

La agenda de Milei: discurso en la ONU, revisión con el FMI y premio

Crimen en Ludueña: chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió en el hospital
POLICIALES

Crimen en Ludueña: chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió en el hospital

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

La UNR restituye una carrera que hace cinco décadas eliminó la dictadura militar

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000

El Loco Bielsa no dudó en elegir al mejor entrenador del mundo desde que analiza fútbol

El Loco Bielsa no dudó en elegir "al mejor entrenador del mundo" desde que analiza fútbol

Aeropuerto: reuniones clave para nuevos destinos, con Madrid en la mira

Aeropuerto: reuniones clave para nuevos destinos, con Madrid en la mira

Ovación
Cuándo corre Franco Colapinto en un exigente circuito de la Fórmula 1
Ovación

Cuándo corre Franco Colapinto en un exigente circuito de la Fórmula 1

Cuándo corre Franco Colapinto en un exigente circuito de la Fórmula 1

Cuándo corre Franco Colapinto en un exigente circuito de la Fórmula 1

Elecciones en Newells: ¿qué dijo el presidente Ignacio Astore sobre el cambio de fecha?

Elecciones en Newell's: ¿qué dijo el presidente Ignacio Astore sobre el cambio de fecha?

Básquet: los clubes no le dieron la espalda a la gestión de la Asociación Rosarina

Básquet: los clubes no le dieron la espalda a la gestión de la Asociación Rosarina

Policiales
Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti, su antiguo cómplice
Policiales

Juicio al exfiscal regional Patricio Serjal: declara el empresario Peiti, su antiguo cómplice

Un joven fue baleado en el barrio Acindar y denunció un intento de robo

Un joven fue baleado en el barrio Acindar y denunció un intento de robo

Crimen en Ludueña: chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió en el hospital

Crimen en Ludueña: chico de 17 años fue apuñalado en la espalda y murió en el hospital

Ocho delincuentes extranjeros detenidos por el robo a la casa de Pampita

Ocho delincuentes extranjeros detenidos por el robo a la casa de Pampita

La Ciudad
Experiencia Endeavor Rosario 2025: innovación, networking y emprendedores
La Ciudad

Experiencia Endeavor Rosario 2025: innovación, networking y emprendedores

Conductor ebrio que chocó en el microcentro: Estaba a dos puntos de un coma alcohólico

Conductor ebrio que chocó en el microcentro: "Estaba a dos puntos de un coma alcohólico"

Infecciones respiratorias: reconocimiento internacional para un trabajo del Hospital Provincial

Infecciones respiratorias: reconocimiento internacional para un trabajo del Hospital Provincial

Una bola de fuego iluminó el cielo en Rosario: de qué se trató

Una "bola de fuego" iluminó el cielo en Rosario: de qué se trató

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario
Zoom

Cinco escenarios, 24 bandas: sábado con música en vivo gratis por todo Rosario

Un dron permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos en zona sur
Policiales

Un dron permitió atrapar a una pareja acusada de varios robos en zona sur

Asociación ilícita y usura: nuevo imputado en la causa de la banda de Yalil Azum
Policiales

Asociación ilícita y usura: nuevo imputado en la causa de la banda de Yalil Azum

Provincias Unidas lanza su propuesta para los comicios de octubre
Política

Provincias Unidas lanza su propuesta para los comicios de octubre

Ocho delincuentes extranjeros detenidos por el robo a la casa de Pampita
Policiales

Ocho delincuentes extranjeros detenidos por el robo a la casa de Pampita

Aeropuerto: reuniones clave para nuevos destinos, con Madrid en la mira
La Ciudad

Aeropuerto: reuniones clave para nuevos destinos, con Madrid en la mira

Trump apoyó la reelección de Milei y anticipó un posible auxilio financiero de EEUU
Política

Trump apoyó la reelección de Milei y anticipó un posible auxilio financiero de EEUU

La industria cayó 3 % en agosto y crece el temor a que se profundice la recesión
Economía

La industria cayó 3 % en agosto y crece el temor a que se profundice la recesión

Macri reunió a los candidatos del PRO y negó diálogo con Milei
Política

Macri reunió a los candidatos del PRO y negó diálogo con Milei

Crimen transmitido en vivo: condenaron al asesino de Alejo Bravo
Policiales

Crimen transmitido en vivo: condenaron al asesino de Alejo Bravo

Un hombre que quiso matar a Trump intentó suicidarse en el juicio en su contra
Información General

Un hombre que quiso matar a Trump intentó suicidarse en el juicio en su contra

Un alumno irá a juicio por crear con IA fotos eróticas de sus compañeras
Información General

Un alumno irá a juicio por crear con IA fotos eróticas de sus compañeras

Un comedor de Tablada fue allanado por error: Les pedí que no rompan nada
La Ciudad

Un comedor de Tablada fue allanado por error: "Les pedí que no rompan nada"

El gobierno apuesta a que la baja de retenciones impulse siembra e inversión
Economía

El gobierno apuesta a que la baja de retenciones impulse siembra e inversión

Un apostador ganó millones de pesos en el Quini 6 pero no aparece
Información general

Un apostador ganó millones de pesos en el Quini 6 pero no aparece

Choque en el microcentro: 4 años de inhabilitación por conducir alcoholizado
LA CIUDAD

Choque en el microcentro: 4 años de inhabilitación por conducir alcoholizado

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000
Economía

Plazos fijos en septiembre: los bancos que más pagan por un depósito de $1.000.000

Un joven apareció en su propio funeral en Tucumán: ¡Estoy vivo!
Información General

Un joven apareció en su propio funeral en Tucumán: "¡Estoy vivo!"

Otro robo en la escuela Fontanarrosa: esta vez saquearon el comedor
LA CIUDAD

Otro robo en la escuela Fontanarrosa: esta vez saquearon el comedor

De qué se trata la trata: la campaña rosarina contra la explotación de personas
La Ciudad

"De qué se trata la trata": la campaña rosarina contra la explotación de personas