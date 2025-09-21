Alejo Veliz no solo le puso el hombro a Central sino que aportó su cuota goleadora

El 9 le insistió a Ariel Holan para jugar pese a la lesión que sufrió ante Boca y marcó el gol con que Central le ganaba a Talleres en el Gigante.

El derechazo de Alejo Veliz va camino a la red. El 9 cumplió con creces, pese a que parecía descartado para enfrentar a Talleres.

Alejo Veliz le puso el hombro a Central . Literalmente. Estaba (está) lesionado en el hombro derecho, el diagnóstico aconsejaba parar pero él le pidió a Ariel Holan jugar ante Talleres y tenía razón, Con ese zapatazo a los 43' le daba el triunfo por 1 a 0, al final del primer tiempo.

Veliz se lesionó a los 40 segundos de juego el domingo anterior ante Boca , también en el Gigante. Tras recibir un lateral de Emanuel Coronel, Ayrton Costa lo hizo girar, cayó mal sobre su hombro derecho y se lesionó.

En ese momento volvió a la cancha pero antes de irse al entretiempo debió ser sustituido por Enzo Copetti. No se hizo estudios ese domingo, en que se fue con un cabestrillo del Gigante, sino el lunes. Y el informe médico parecía guardarlo por algunos partidos.

De la preocupación por Alejo Veliz al gol

"Lesión acromioclavicular del hombro derecho de grado dos", rezaba el escueto parte médico canalla, lo que hablaba de una rotura parcial de los ligamentos que rodean la clavícula.

Sin embargo, ya en la práctica del jueves Veliz apareció entre los titulares y repitió el viernes, por lo que no había dudas de que jugaría. Por supuesto, lo infiltraron por el dolor, pero estuvo en la cancha.

Hasta que recibió el precioso centro de Ángel Di María de derecha desde la derecha, la paró con el pecho y sacó el derechazo abajo, recto, que fue a la red sin obstáculos ante la mirada de Guido Herrera.