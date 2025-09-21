La Capital | Ovación | Central

Para Central es tiempo de pisar el acelerador ante un Talleres que llega contrariado

El Canalla, que viene de igualar ante Boca, buscará un salto de calidad que le permita potenciar su protagonismo en las tablas que tiene entre ceja y ceja

21 de septiembre 2025 · 07:00hs
Komar

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Komar, Veliz y Sández celebran ni bien el córner de Di María se metió olímpico en el arco de Boca.

Central tiene una nueva chance para dar un salto. Porque de eso se trata este segundo tramo del torneo Clausura, en el que el Canalla debe pisar un poco más el acelerador en busca de un puesto entre los ocho primeros de la zona B. Tiene la posibilidad de hacerlo frente a un Talleres (desde las 19 y con arbitraje de Luis Lobo Medina) que llega golpeado, contrariado y con enormes problemas futbolísticos. Pero para el equipo de Ariel Holan, no habrá nada mejor que enfocarse en lo propio, en potenciar los atributos que tiene y que hasta aquí no le permitieron crecer al ritmo de las expectativas.

Hay una carta que todavía Central tiene bajo la manga y es ese medio partido pendiente contra Sarmiento que está 0 a 0. Si bien es cierto que en los 45 minutos que restan por jugarse puede sacar un rédito importante, el Canalla no debe quedarse sólo con ello.

Para Central es indispensable que la escalada se dé lo más rápido posible y para que ello ocurra no tiene otro atajo más empezar a ganar, ni hablar cuando tiene la posibilidad de hacerlo en su cancha.

Central y sus garantías

Hoy Central ofrece ciertas garantías y, de hecho, es el único invicto que tiene el Clausura (el otro era River, pero en la noche de este sábado perdió en Tucumán ante Atlético), pero le está costando abrirse paso en busca de los primeros puestos en el grupo.

Centrall4
Central tiene 45 minutos pendientes ante Sarmiento que podrían reposicionarlo en las dos tablas.

Central tiene 45 minutos pendientes ante Sarmiento que podrían reposicionarlo en las dos tablas.

A las pruebas hay que remitirse. De los últimos cinco partidos completos que jugó, ganó sólo uno. Claro, fue el más importante y caro a los afectos del hincha: el clásico. Por eso esa sensación de que le cuesta poner su motor a pleno.

Pero no todo se reduce a la apuesta por lograr la clasificación a las instancias finales del torneo. Es que, en paralelo, está ese enorme desafío de no resignar protagonismo en la tabla acumulada que determina la clasificación a las copas internacionales de 2026 (de ganar alcanzará a River en la cima). Es todo parte de lo mismo. El protagonismo en un terreno le implicará bienestar en el otro.

Viene de un buen partido

El empate frente a Boca el pasado domingo en el Gigante fue una verdadera prueba de carácter, frente a un equipo con nombres y demasiada historia, y allí el Canalla mostró credenciales, jugando quizá el mejor primer tiempo en lo que va del semestre. Pero ahora la historia es otra.

Centrall2
Ángel Di María es el goleador de Central en el torneo. Ahora intentará convertirle a Talleres.

Ángel Di María es el goleador de Central en el torneo. Ahora intentará convertirle a Talleres.

En medio de todas esas obligaciones, el hecho de volver a hacer pesar la localía también hay que anotarla como una de las principales. En esa materia el equipo viene también a media máquina.

El de esta tarde contra Talleres será el cuarto partido de los últimos cinco que el Canalla jugará de local, en medio de una racha en la que no logró sacar la diferencia que se esperaba. Se dio el gusto de despachar a Newell’s en ese partido tan importante, pero no le dio para otra más que el empate frente a Deportivo Riestra y Boca. Ni hablar de las dificultades que tuvo en las primeras fechas, donde tampoco pudo con Godoy Cruz y San Martín de San Juan. Es por eso que esta experiencia con Talleres amerita un mínimo de aceleración.

Mucha diferencia entre el Canalla y la T

Centrall3
Ignacio Malcorra tendrá nuevamente la chance de se la salida limpia de Central desde el fondo.

Ignacio Malcorra tendrá nuevamente la chance de se la salida limpia de Central desde el fondo.

Un repaso por la realidad de uno y otro equipo, especialmente en la tabla acumulada, pone a Central en una clara condición de favorito. Es que son 27 puntos los que separan hoy al equipo de Holan con el del Apache Tevez (su presencia en el Gigante será sin dudas otro de los condimentos importantes), pero este Central versión torneo Clausura ya demostró que no puede confiarse de nada. Es para destacar igualmente el mal andar del equipo cordobés, que el último partido que ganó fue en la segunda fecha y sumó apenas tres puntos de los últimos 21 que disputó.

Con algún retoque en el equipo, Central se alista para una nueva pulseada, en la que tiene todo para demostrar que el protagonismo no es algo que le asuste ni lo sobrepase futbolística y emocionalmente. Pero tiene una sola forma de lograr su cometido y es dentro de la cancha, mejorando lo que viene haciendo para que ello lo suba nuevamente a la senda de la victoria. Es lo que necesita y lo que tiene que lograr.

