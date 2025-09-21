La Capital | Ovación | Central

Central hizo un partido chiquito con Talleres y el premio mayor le quedó grande

El salto que Central quería para acomodarse entre los 8 del Clausura y llegar a la cima en la acumulada se vio frustrado por otro insípido empate en el Gigante

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

21 de septiembre 2025 · 21:49hs
Guido Herrera

Virginia Benedetto

Guido Herrera, la figura en el Gigante, se queda con un centro y Carlos Quintana se pasa. Central no colmó las expectativas ante Talleres.

Un partido chiquito de Central. Y un resultado que fue tomado casi como una derrota en el Gigante. Es que en medio de una anemia futbolística llamativa hizo lo más importante: el primer gol. Pero llegó el empate rápido y el desconcierto generalizado que no le permitió marcar diferencia sobre Talleres, aun jugando más de 30 minutos (con adición y todo) con un hombre más.

Era triunfo para despegar de una vez por todas, para acomodarse mejor entre los ocho primeros de la zona del Clausura, para llegar a lo más alto en la acumulada. Pero nada de eso sucedió. Fue un punto (1-1) con gusto a muy poco.

Y porque era mucho lo que podía lograr el Canalla fue muy escaso el gusto que dejó este empate en el Gigante, donde salvo contra Newell’s le costó establecer diferencias sobre el rival.

A Central le costó conectarse

A Central no le fue fácil conectarse con el partido, pese a que fue el que más propuso e insinuó en el arranque. Pero a esas intenciones le hacía falta algo: juego. No en vano las mejores acciones fueron de pelota parada. Di María metió un tiro libre desde lejos al palo del arquero y Herrera estuvo astuto.

Al toque, en el córner de Angelito, Herrera le dio con los puños e Ibarra le dio como venía. Otra vez Herrera tapó. Pero a Central le faltaba consistencia en el juego y ese cabezazo fallido de Veliz fue una excepción a la regla.

>>Leer más: Veliz le puso el hombro a Central

En el medio, la fricción empezó a hacer de las suyas y Central se fue metiendo en un terreno que le convenía más a Talleres, con pierna fuerte, reclamos y discusiones (una de ellas entre Herrera y Holan). Igualmente, Talleres le había metido ya un toque de atención al Canalla, pero Broun metió el puño justo en la arremetida de Ortegoza, tras un gran pase de Botta. Fatu repitió contra el palo izquierdo en un remate del volante que pedía red.

La única arma y los goles

Y en esa anemia futbolística, Central mostraba una única arma, la de la pelota parada. Otro gran tiro libre de Di María para que Herrera la desviara con la punta de los dedos. Hasta que llegó ese córner, el despeje, la apertura de Ibarra para Di María por derecha, el enganche de Fideo, el centro y el pecho de Veliz para matarla y prenderle mecha con derecha, al lado del palo.

En el cierre de ese primer tiempo Central encontró la ventaja que siempre buscó, pero que en todo momento le costó encontrar. El momento ideal para ir a los vestuarios y salir a jugar un partido ya bajo otras coordenadas.

Un mínimo de cabeza necesitaba Central para manejar el partido y fue lo que le faltó. De otra forma no se explica la seguidilla de errores en esa jugada del arranque que terminó con el quedo de Coronel en el cabezazo goleador de Depietri. Las cosas como antes y a remarla.

Todo pudo volver a ser calma de inmediato, pero Duarte nunca vio que estaba en off side mientras esperaba el pase de Di María. Por eso su centro y el gol en contra de Catalán terminó con la anulación.

>>Leer más: Las polémicas en el Gigante

Todo confusión y nerviosismo en el Gigante

Ahí ya era todo confusión, porque a la falta de fútbol se le sumó el nerviosismo. Mientras tanto, Talleres avisaba con un remate cruzado de Rick.

Más nervios hubo luego de que el VAR anulara el penal que cobró sobre Duarte. Ni siquiera el hombre de más por la expulsión de Navarro le dio al Canalla la posibilidad de acomodar sus ideas.

Los cambios de Holan llegaron un poco tarde y no aportaron nada en medio de ese desconcierto que ya era el partido entre un Talleres que hacía tiempo en cada pelota y un Central que lanzó a Quintana como tercer 9. Era ir en busca del gol a como dé lugar.

Un centro de aquí, otro de allá y así todo en esos minutos finales de muchísima tensión, pero también de desazón por parte de los hinchas. La búsqueda era por un premio mayor, pero a Central no le quedó ni siquiera el sabor de algún mínimo de consuelo.

Noticias relacionadas
Gaspar Duarte fue protagonista en el ataque de Central y partícipe en dos situaciones de festejo que el VAR anuló.

Gaspar Duarte, protagonista de un gol anulado y un penal a favor de Central que el VAR revirtió

El derechazo de Alejo Veliz va camino a la red. El 9 cumplió con creces, pese a que parecía descartado para enfrentar a Talleres.

Alejo Veliz no solo le puso el hombro a Central sino que aportó su cuota goleadora

Alejo Veliz abre sus brazos para recibir el afecto de los compañeros. Golazo para el 1 a 0 de Central sobre Talleres.

Central otra vez no pudo pasar de un empate en el Gigante, ahora con Talleres y resta puntos valiosos

Alejo Veliz se fue sintiendo cada día mejor, pidió jugar y el cuerpo técnico lo autorizó.

En Central, Alejo Veliz está para lo foto inicial, al igual que Jaminton Campaz

Ver comentarios

Las más leídas

Un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el Heca

Un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el Heca

Fuerza Patria: antimileísmo puro, un candidato colado y una receta de los 90

Fuerza Patria: antimileísmo puro, un candidato colado y una receta de los 90

Un gendarme que trabaja como chofer de Uber baleó a dos ladrones

Un gendarme que trabaja como chofer de Uber baleó a dos ladrones

El significado tras la nueva tradición del 21 de septiembre: flores amarillas

El significado tras la nueva tradición del 21 de septiembre: flores amarillas

Lo último

Brasil salió a pedir que no le den el indulto a Jair Bolsonaro

Brasil salió a pedir que no le den el indulto a Jair Bolsonaro

Ariel Holan: Hicimos un esfuerzo tremendo y da un poco de bronca

Ariel Holan: "Hicimos un esfuerzo tremendo y da un poco de bronca

El uno x uno en Central: en medio del desconcierto, Di María fue el que más buscó

El uno x uno en Central: en medio del desconcierto, Di María fue el que más buscó

Central hizo un partido chiquito con Talleres y el premio mayor le quedó grande

El salto que buscaba para acomodarse entre los ocho del Clausura y llegar a la cima en la acumulada se vio frustrado por otro insípido empate
Central hizo un partido chiquito con Talleres y el premio mayor le quedó grande

Por Elbio Evangeliste
Ropa, muebles y libros: cómo funciona la tienda solidaria del Ejército de Salvación

Por Nachi Saieg

La Ciudad

Ropa, muebles y libros: cómo funciona la tienda solidaria del Ejército de Salvación

Un gendarme que trabaja como chofer de Uber baleó a dos ladrones
Policiales

Un gendarme que trabaja como chofer de Uber baleó a dos ladrones

Un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el Heca
La Ciudad

Un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el Heca

El gobierno se reúne con el FMI en medio de la crisis cambiaria
Política

El gobierno se reúne con el FMI en medio de la crisis cambiaria

Por la baja de la natalidad, el nivel inicial tiene cada vez menos alumnos en Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Por la baja de la natalidad, el nivel inicial tiene cada vez menos alumnos en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el Heca

Un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el Heca

Fuerza Patria: antimileísmo puro, un candidato colado y una receta de los 90

Fuerza Patria: antimileísmo puro, un candidato colado y una receta de los 90

Un gendarme que trabaja como chofer de Uber baleó a dos ladrones

Un gendarme que trabaja como chofer de Uber baleó a dos ladrones

El significado tras la nueva tradición del 21 de septiembre: flores amarillas

El significado tras la nueva tradición del 21 de septiembre: flores amarillas

La comuna de Alvear enfrenta un posible embargo por una deuda de origen ilícito

La comuna de Alvear enfrenta un posible embargo por una deuda de origen ilícito

Ovación
El uno x uno en Central: en medio del desconcierto, Di María fue el que más buscó

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno en Central: en medio del desconcierto, Di María fue el que más buscó

El uno x uno en Central: en medio del desconcierto, Di María fue el que más buscó

El uno x uno en Central: en medio del desconcierto, Di María fue el que más buscó

Central hizo un partido chiquito con Talleres y el premio mayor le quedó grande

Central hizo un partido chiquito con Talleres y el premio mayor le quedó grande

Gaspar Duarte, protagonista de un gol anulado y un penal a favor de Central que el VAR revirtió

Gaspar Duarte, protagonista de un gol anulado y un penal a favor de Central que el VAR revirtió

Policiales
Un gendarme que trabaja como chofer de Uber baleó a dos ladrones
Policiales

Un gendarme que trabaja como chofer de Uber baleó a dos ladrones

Secuestraron más de 800 dosis de drogas de diseño antes de una electrónica

Secuestraron más de 800 dosis de drogas de diseño antes de una electrónica

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur

Recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste

Recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste

La Ciudad
Día Mundial sin Auto: este lunes el sistema de bicicletas públicas será gratuito
La Ciudad

Día Mundial sin Auto: este lunes el sistema de bicicletas públicas será gratuito

Un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el Heca

Un joven intentó salir por la ventana de su casa, se cortó el cuello y murió en el Heca

Ropa, muebles y libros: cómo funciona la tienda solidaria del Ejército de Salvación

Ropa, muebles y libros: cómo funciona la tienda solidaria del Ejército de Salvación

Más de 100 reclamos por árboles y cables caídos tras el temporal en Rosario

Más de 100 reclamos por árboles y cables caídos tras el temporal en Rosario

Medicina fetal: cómo resolvieron un caso grave antes de que el bebé naciera

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Medicina fetal: cómo resolvieron un caso grave antes de que el bebé naciera

Cruceros fluviales: piden que la Nación desarrolle medidas de promoción

Por Carina Bazzoni

La Ciudad

Cruceros fluviales: piden que la Nación desarrolle medidas de promoción

Milei viajó cuatro veces a EEUU este año y acumula 12 visitas desde que asumió
Política

Milei viajó cuatro veces a EEUU este año y acumula 12 visitas desde que asumió

La construcción del milagro: Javier Milei apuesta a un nuevo libro
Política

"La construcción del milagro": Javier Milei apuesta a un nuevo libro

Secuestraron más de 800 dosis de drogas de diseño antes de una electrónica
Policiales

Secuestraron más de 800 dosis de drogas de diseño antes de una electrónica

Milei se aseguró encuentros con Trump y Georgieva en Estados Unidos
politica

Milei se aseguró encuentros con Trump y Georgieva en Estados Unidos

El aeropuerto subirá de categoría: qué implica y cuáles son los cambios
La Ciudad

El aeropuerto subirá de categoría: qué implica y cuáles son los cambios

Encontraron una víbora yarará en un departamento de Puerto Norte
La Ciudad

Encontraron una víbora yarará en un departamento de Puerto Norte

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur
Policiales

Detuvieron a un policía por narcomenudeo durante un allanamiento en zona sur

Tevez vuelve por segunda vez: cómo lo recibió el Gigante con Independiente

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Tevez vuelve por segunda vez: cómo lo recibió el Gigante con Independiente

Cristina Kirchner habló de default y cantó el tema viral contra Karina Milei
Política

Cristina Kirchner habló de default y cantó el tema viral contra Karina Milei

Recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste
Policiales

Recompensa especial para esclarecer el crimen de una anciana en zona oeste

El centro crece y el sur pierde: cómo proyectan el incremento poblacional

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El centro crece y el sur pierde: cómo proyectan el incremento poblacional

Netflix: dos superestrellas en un thriller psicológico que la rompe en el ranking
Zoom

Netflix: dos superestrellas en un thriller psicológico que la rompe en el ranking

El truco alemán definitivo para evitar manchas de humedad en las paredes
Información General

El truco alemán definitivo para evitar manchas de humedad en las paredes

El BCRA se desprendió de u$s1.100 millones en tres días para frenar al dólar
Economía

El BCRA se desprendió de u$s1.100 millones en tres días para frenar al dólar

Piden explicaciones al gobierno provincial por partidas multimillonarias a asociaciones civiles
politica

Piden explicaciones al gobierno provincial por partidas multimillonarias a asociaciones civiles

Newells se autoboicotea: las declaraciones de un DT que duró un semestre

"Newell's se autoboicotea": las declaraciones de un DT que duró un semestre

Cierra el aeropuerto hasta diciembre y reabrirá con récord de vuelos 
La Ciudad

Cierra el aeropuerto hasta diciembre y reabrirá con récord de vuelos 

Alerta motos: las lesiones graves y ocultas de estos accidentes

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Alerta motos: las lesiones graves y "ocultas" de estos accidentes