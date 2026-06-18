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Solicitan una sanción ejemplar para motociclista temerario de Venado Tuerto

El intendente Chiarella pidió severidad para disuadir actitudes en el manejo de vehículos que pongan en peligro la integridad física o la vida de terceros

18 de junio 2026 · 17:59hs
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Tras difundirse las imágenes captadas por las cámaras de seguridad

Tras difundirse las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, Chiarella cuestionó con dureza la conducta del motociclista y advirtió sobre las consecuencias que este tipo de maniobras pueden generar. 
Solicitan una sanción ejemplar para motociclista temerario de Venado Tuerto

El intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella solicitó al Tribunal de Faltas municipal la sanción más severa para el conductor que recorrió con su motocicleta cerca de 100 metros sobre una rueda antes de impactar contra una camioneta. El joven reconoció su responsabilidad, pidió disculpas y se ofreció a participar en campañas de concientización.

El mandatario sureño, pidió la inhabilitación para conducir de Darién Lerotich, un motociclista de 27 años que protagonizó un grave accidente tras realizar un “willy” durante casi 100 metros antes de impactar contra una camioneta. El hecho reabrió el debate sobre las maniobras peligrosas en la vía pública y las sanciones para quienes ponen en riesgo la vida de terceros.

El siniestro ocurrió alrededor de las 13.30 del pasado 3 de junio, en la intersección de Lisandro de la Torre y Alvear. Lerotich circulaba en una Honda Tornado 250 cc cuando, luego de avanzar varios metros sobre una sola rueda, perdió el control y chocó violentamente contra una Ford Ranger conducida por una mujer de 71 años.

Las imágenes

Tras difundirse las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, Chiarella cuestionó con dureza la conducta del motociclista y advirtió sobre las consecuencias que este tipo de maniobras pueden generar.

“Para algunos esto de hacer ‘willy’, de ir rápido, parece algo gracioso y divertido, pero fíjense todo lo que genera”, expresó el intendente, al mencionar el despliegue de personal policial, Bomberos Voluntarios y del servicio de emergencias SIES 107 que demandó el operativo.

Severidad

Además, sostuvo que el desenlace pudo haber sido mucho más grave y anunció que solicitará al Tribunal de Faltas la aplicación de la sanción más severa prevista. “La multa es lo de menos; lo importante es la inhabilitación para que no pueda seguir manejando y circulando en la ciudad”, afirmó.

Luego de que el video del accidente se hiciera público, Darién Lerotich difundió un mensaje en el que asumió su responsabilidad y pidió disculpas.

“Pido disculpas públicamente a toda la sociedad por lo que pasó; sé perfectamente la gravedad del hecho y, gracias a Dios, hoy no estamos lamentando una tragedia mayor”, expresó.

Más consecuencias

El joven también contó las consecuencias que tuvo el accidente en su vida personal. Señaló que perdió su trabajo, sufrió una grave lesión en la muñeca derecha que ya requirió dos cirugías reconstructivas —de un total de tres previstas— y que deberá afrontar varios meses de recuperación.

Además, indicó que venderá la motocicleta para afrontar los gastos médicos.

Por último, Lerotich reveló que se comunicó con el intendente para ponerse a disposición y colaborar en acciones de prevención.

“Mi intención no es esquivar el problema. Me ofrecí para ayudar a dar un mensaje de concientización vial para que nadie repita mi error. Errar es humano, pero hacerse cargo también”, concluyó. el hombre que ahora afronta las consecuencias de su acción.

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