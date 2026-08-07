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El nuevo avance del GTA 6 se estrenará en Netflix tras un acuerdo con Rockstar Games

La desarrolladora del juego más esperado de la década confirmó que presentará el primer video con material de juego a través de la plataforma de streaming

7 de agosto 2026 · 08:16hs
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El tercer avance del GTA 6 se estrenará en Netflix a finales de agosto.

El tercer avance del GTA 6 se estrenará en Netflix a finales de agosto.

El Grand Theft Auto 6 es el juego más esperado de la década, tras varios años de espera y con algunas postergaciones que estiraron la impaciencia de los fanáticos. Rockstar Games, la empresa desarrolladora, anunció que presentará el tercer avance oficial y el primer video con material de juego real a través de Netflix.

Ambas partes llegaron a un acuerdo para que el material sea publicado en exclusiva en la plataforma de streaming antes que en cualquier otro canal oficial, por lo que estos contenidos saldrán a la luz en Netflix el próximo 27 de agosto.

Será la primera vez que colaboren estratégicamente ambas empresas, por lo que la decisión llamó la atención de los fanáticos del GTA. A su vez, estos videos anticiparán los detalles de las dinámicas de acción y los sistemas que formarán parte del juego que será lanzado el 19 de noviembre de este año.

El juego más esperado

Los fanáticos que esperan con ansias por el juego deberán aguardar hasta las 16 del jueves 27 de agosto, momento en el que se estrenará oficialmente el clip para los suscriptores de Netflix.

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Dicha exclusiva se extenderá por solamente seis horas desde el lanzamiento inicial, por lo que se espera que desde las 22 del mismo día los videos pasen a estar disponibles en todas las plataformas oficiales de Rockstar Games.

El precio del GTA 6 en Argentina contemplará los recargos e impuestos nacionales correspondientes, por lo que el juego tendrá un precio base de 147 mil pesos en su versión estándar para la PlayStation 5, mientras que la edición Ultimate rondará los 185 mil pesos. Por otro lado, la tienda de Xbox los comercializará a 113 mil pesos la versión base y 142 mil pesos la avanzada.

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