Se viene ExpoVenado 2025, la 89° edición de la muestra "donde las oportunidades se hacen realidad"

La exposición del sector agroindustrial se desarrollará en Venado Tuerto entre el jueves 14 y el domingo 17 de agosto en Venado Tuerto

10 de agosto 2025 · 11:15hs
La muestra es organizada en forma conjunta por la Sociedad Rural y la Municipalidad de Venado Tuerto. 

La muestra es organizada en forma conjunta por la Sociedad Rural y la Municipalidad de Venado Tuerto. 
Se viene ExpoVenado 2025, la 89° edición de la muestra donde las oportunidades se hacen realidad

El predio de la Sociedad Rural de Venado Tuerto será nuevamente el escenario de la muestra de la industria agropecuaria más importante del sur provincial que tendrá lugar entre el jueves 14 y el domingo 17 de agosto. El lanzamiento oficial de ExpoVenado 2025, se realizó el 26 de junio en el salón Marcos Ciani de la Rural con la presencia del intendente, Leonel Chiarella y la presidenta de la asociación ruralista, Noelia Castagnani, entre otros dirigentes, funcionarios y productores rurales.

La muestra es organizada en forma conjunta por la entidad anfitriona y la Municipalidad de Venado Tuerto y este año se realizará bajo el lema: “Donde las oportunidades se hacen realidad”.

Muestra de importancia

“Hace mucho tiempo venimos organizando junto con el gobierno de Venado Tuerto este gran acontecimiento, uno de los más importantes de la ciudad, y quiero agradecerle al intendente Chiarella y a todo su equipo por su dedicación y apoyo. Hago hincapié en esta relación porque es el fiel reflejo de que el trabajo mancomunado entre el sector público y privado es posible y se logran cosas buenas. Ojalá que esto que pasa en Venado Tuerto se replique en todo el país”, remarcó Castagnani.

ExpoVenado 4

La dirigente indicó que “todo el equipo de ExpoVenado está trabajando desde hace mucho tiempo para ofrecerles una muestra de excelencia, tomando en cuenta las necesidades de nuestros expositores y productores y lo que nuestros visitantes requieren. ExpoVenado es el corazón de nuestra agenda anual, este año cumple 89 años ininterrumpidos y tendrá distintas actividades para toda la familia”.

Por su parte, el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Carlos Castagnani, indicó que desde su rol “me toca recorrer muchísimas rurales y generalmente el municipio colabora con las muestras, pero en el caso de ExpoVenado quiero felicitar al equipo de trabajo de Sociedad Rural y al intendente (Chiarella) y a todo su equipo, porque no es común ver el compromiso que toma el municipio con una entidad”.

Ambos dirigentes ruralistas hicieron además una firme defensa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) y de su rol federal para los productores del país.

La producción, eje principal de ExpoVenado

El secretario provincial de Infraestructura Productiva, Federico Carballeira, expresó que “Sin lugar a dudas, para nosotros y, como gobierno de la provincia de Santa Fe, es importante acompañar este tipo de muestras, porque nuestro gobernador y nuestro ministro (de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini) tienen a la producción como un eje principal. A la hora de ir a defender los intereses del sector productivo, siempre hemos alzado la voz junto con los gobernadores de la Región Centro y así lo vamos a seguir haciendo”.

Carballeira adelantó que el stand institucional de Santa Fe “va a tener un formato distinto, será un modelo que cambiará lo que viene presentando la provincia en distintos lugares, y en ExpoVenado será su primera presentación”, la que se complementará con la presencia de funcionarios provinciales vinculados a la producción de las distintas secretarías.

Una vidriera de nuestra potencia

El intendente Chiarella, subrayó que “ExpoVenado viene a representar eso que somos como comunidad, una ciudad pujante, una ciudad que siempre mira hacia adelante y que se pone desafíos muy importantes. Bien lo marcaba Carlos (Castagnani), lo trascendental que es la posibilidad de trabajar en equipo entre el sector público, entre el Estado y el sector productivo. La ExpoVenado refleja eso”.

Afirmó que el evento “es la oportunidad que tenemos los venadenses y todos los vecinos de la región para mostrar nuestro potencial. Mostramos nuestra potencia, todo lo que somos capaces de lograr cuando trabajamos juntos y cuando mostramos lo que la producción y el campo le pueden aportar a la industria, al comercio, lo que la producción y el campo le aportan a nuestro país. Por eso para nosotros es un motivo de orgullo”.

Varias atracciones

Como cada año, en la Expo habrá fuerte presencia de artesanos y emprendedores de toda la región, sorteos, números artísticos, espacios gastronómicos, exposición y remate de animales y destreza criolla, entre otras atracciones.

El jueves 14, Día del Productor Agropecuario, habrá una jornada técnica del Inta sobre residuos pecuarios, de 8 a 13, que continuará con una demostración en el campo de pato. También brindará una charla abierta a la comunidad el ex DT de la “Generación Dorada” de básquet, Julio Lamas.

Otras novedades durante el desarrollo de la Expo 2025 serán la fecha de Aparte Campero avalada por la Asociación de Caballos Criollos; actividades de la Asociación Criadores de Hampshire Down y el remate de cinco importantes cabañas de ovinos de Venado Tuerto y la región.

Además, contará con un renovado Pabellón Regional, el Instituto Dante Alighieri y su tradicional encuesta sobre la muestra y un show musical de Yuyo Gonzalo en homenaje a Horacio Guarany a 100 años de su natalicio.

También, el esperado sorteo de un cero kilómetro, una moto y un silobolsa.

Está todo listo para el evento “donde las oportunidades se hacen realidad”, como sostiene el lema de esta edición 2025.

El intendente Alberto Ricci encabezó el acto de entrega y destacó el compromiso de quienes participaron.

Orgullo local: más de 350 vecinos se capacitaron en oficios en Villa Gobernador Gálvez

La Comuna anunció el inicio del proceso de empadronamiento de todos los microemprendedores de Timbúes.

Desbloqueá sabores: Timbúes impulsa a emprendedores con herramientas y capacitación

Los fondos Fani son herramientas de financiamiento que permiten atender necesidades urgentes. 

Entregaron Fanis a instituciones en el departamento San Martín

Los trabajos comprenden la construcción de una nueva laguna facultativa y la refuncionalización de la existente, entre otras obras.

La ampliación de la red cloacal de Venado Tuerto permitirá que el 90% de la zona urbana acceda al servicio

