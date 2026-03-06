La Capital | La Región | Puerto San Martín

Puerto San Martín dio inicio al ciclo lectivo 2026 de los centros de Desarrollo Infantil y del Jardín Maternal

Este jueves fue la apertura del ciclo anual de los espacios municipales destinados al acompañamiento de las infancias en los primeros años de escolaridad

6 de marzo 2026 · 15:19hs
Este año la demanda creció considerablemente debido a la situación económica que atraviesa el país y la provincia

Este año la demanda creció considerablemente debido a la situación económica que atraviesa el país y la provincia, con el compromiso de los concejales por la educación, estas ayudas se extienden a otros aspectos a lo largo del ciclo lectivo. 
Con un clima de alegría, juegos y muchas expectativas, este jueves 5 de marzo se realizó el acto de inicio del ciclo lectivo de los centros de Desarrollo Infantil y del Jardín Maternal, una propuesta municipal en Puerto San Martín, destinada a acompañar a los niños en sus primeros años de aprendizaje y socialización.

La apertura se llevó a cabo en el Teatro Municipal del Centro Cultural Batalla Punta Quebracho, donde familias, docentes y autoridades compartieron una jornada pensada especialmente para los más pequeños. Bajo el lema “Gran, gran función del Circo Primera Infancia”, el encuentro tuvo una temática colorida y festiva que acompañó el comienzo de un nuevo año educativo.

Un espacio para el mundo infantil

El presidente del Concejo Juan Manuel De Grandis, el secretario de Cultura, Educación y Deportes, Sebastián Lezcano, las coordinadoras Sonia Grassano y Marina Lezcano destacaron la importancia de estos espacios que el municipio sostiene desde hace años.

“Estamos iniciando un nuevo ciclo de los Centros de Desarrollo Infantil, una propuesta que la ciudad viene desarrollando desde hace mucho tiempo. Aquí trabajamos con niños de madres trabajadoras, menores de 2 años en el Jardín Maternal, y con niños de 2 a tres años, en distintos barrios, en los cuatro Centros municipales, acompañando a las familias y brindando un espacio de aprendizaje y contención” explicaron

Los funcionarios también destacaron el trabajo del equipo educativo que lleva adelante estos espacios, más de veinte docentes y profesionales integran el equipo que acompaña a los niños en esta etapa, junto a especialistas y coordinadoras que organizan las actividades pedagógicas.

Un jardín para aprender jugando

Los Centros de Desarrollo Infantil y el Jardín Maternal funcionan en distintos puntos de la ciudad y buscan ofrecer a los niños un espacio donde puedan aprender a través del juego, la exploración y el vínculo con otros chicos. Las actividades están pensadas para estimular el desarrollo integral de los pequeños, promoviendo la creatividad, la curiosidad y las primeras experiencias de convivencia.

Entregaron 350 becas a estudiantes secuendarios

Con un teatro municipal colmado de alumnos y familiares, se realizó el jueves 26 de febrero por la tarde, la entrega de kits de útiles escolares a 350 alumnos de escuelas secundarias.

La secretaria de Gobierno, Vanina Matassa y el secretario de Educación, Cultura y Deportes, Sebastián Lezcano, en representación del municipio, acompañaron la entrega de becas que surgen de las dietas de los concejales del bloque oficialista, Juan Manuel De Grandis, Joana Passoni, Fernando Torrens y Romina Taborda, en el comienzo del ciclo lectivo 2026.

Esta ayuda a los alumnos de la ciudad surgió por iniciativa del intendente, Carlos de Grandis en 1996, cuando era concejal, y la beca consta de útiles, impresiones y clases de apoyo escolar a quienes pudieran necesitarlas.

Este año la demanda creció considerablemente debido a la situación económica que atraviesa el país y la provincia, con el compromiso de los concejales por la educación, estas ayudas se extienden a otros aspectos a lo largo del ciclo lectivo.

El presidente del Concejo Juan Manuel De Grandis, expresó: “Agradecerle a la municipalidad y a la Secretaría de Cultura por prestarnos el lugar. En Puerto apostamos a la educación. Hemos hecho infinidad de gestiones educativas, construyendo establecimientos educativos en todos los niveles. Estamos muy contentos y es un mensaje desde la política a la sociedad, que nos importa y nos ocupamos para que las nuevas generaciones estudien con todo lo que necesitan”, afirmó.

Finalmente, De Grandis destacó que “esta ayuda es un granito de arena que ponemos nosotros y el resto de la tarea la hacen los docentes y los padres”.

El tiempo en Rosario: el SMN anuncia un viernes pasado por agua

El tiempo en Rosario: el SMN anuncia un viernes pasado por agua

