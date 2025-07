Venado Tuerto y la memoria viva: los archivos que rescatan la historia colectiva

Imaginemos a un niño que, por accidente, se aleja de su casa y se pierde en un bosque. No hay nadie alrededor, no escucha voces conocidas, no reconoce los árboles, no sabe hacia dónde volver. El miedo lo paraliza. ¿Cómo hace un niño solo para volver? En ese instante de fugaz orfandad algo en él se activa: una idea borrosa sobre qué hacer. Sin saberlo, empieza a escarbar en una memoria que no es enteramente suya sino que lo precede.