Se desarrolló con éxito el primer Encuentro de Danzas "Timbúes Baila" La jornada tuvo como objetivo promover la cultura, fortalecer las raíces folclóricas y generar un espacio de integración para artistas y familias de la comunidad 14 de julio 2026 · 14:42hs

La jornada se desarrolló el domingo en las instalaciones del Club Sarmiento, donde desde horas de la tarde diferentes ballets y grupos de danza ofrecieron sus presentaciones.

Con una gran convocatoria de agrupaciones de danza y vecinos de la localidad, la Comuna de Timbúes llevó adelante el primer Encuentro de Danzas “Timbúes Baila”, una propuesta cultural organizada junto a los profesores y alumnos del Ballet Comunal “Esperanza Nativa”, Valeria Fernández y Damián Ibaldi.

La jornada se desarrolló el domingo en las instalaciones del Club Sarmiento, donde desde horas de la tarde diferentes ballets y grupos de danza ofrecieron sus presentaciones, compartiendo sobre el escenario el talento, la dedicación y el amor por las tradiciones argentinas.

Encuentro y comunidad Durante toda la tarde y parte de la noche, el público acompañó con entusiasmo cada una de las actuaciones. El encuentro tuvo como principal objetivo promover la cultura, fortalecer las raíces folclóricas y generar un espacio de integración para artistas y familias de la comunidad, consolidándose como una propuesta que celebra la identidad y el patrimonio cultural de Timbúes.

Además de brindar un escenario para que las agrupaciones locales y de la región compartieran su arte, “Timbúes Baila” permitió fortalecer los lazos entre instituciones, bailarines y vecinos, reafirmando el compromiso del gobierno de Timbúes con el impulso de actividades populares.culturales que promueven la participación ciudadana, el encuentro comunitario y la preservación de las tradiciones.