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Se desarrolló con éxito el primer Encuentro de Danzas "Timbúes Baila"

La jornada tuvo como objetivo promover la cultura, fortalecer las raíces folclóricas y generar un espacio de integración para artistas y familias de la comunidad

14 de julio 2026 · 14:42hs
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La jornada se desarrolló el domingo en las instalaciones del Club Sarmiento

La jornada se desarrolló el domingo en las instalaciones del Club Sarmiento, donde desde horas de la tarde diferentes ballets y grupos de danza ofrecieron sus presentaciones.
Se desarrolló con éxito el primer Encuentro de Danzas Timbúes Baila

Se desarrolló con éxito el primer Encuentro de Danzas Timbúes Baila

Se desarrolló con éxito el primer Encuentro de Danzas Timbúes Baila

Se desarrolló con éxito el primer Encuentro de Danzas Timbúes Baila

Con una gran convocatoria de agrupaciones de danza y vecinos de la localidad, la Comuna de Timbúes llevó adelante el primer Encuentro de Danzas “Timbúes Baila”, una propuesta cultural organizada junto a los profesores y alumnos del Ballet Comunal “Esperanza Nativa”, Valeria Fernández y Damián Ibaldi.

La jornada se desarrolló el domingo en las instalaciones del Club Sarmiento, donde desde horas de la tarde diferentes ballets y grupos de danza ofrecieron sus presentaciones, compartiendo sobre el escenario el talento, la dedicación y el amor por las tradiciones argentinas.

Encuentro y comunidad

Durante toda la tarde y parte de la noche, el público acompañó con entusiasmo cada una de las actuaciones. El encuentro tuvo como principal objetivo promover la cultura, fortalecer las raíces folclóricas y generar un espacio de integración para artistas y familias de la comunidad, consolidándose como una propuesta que celebra la identidad y el patrimonio cultural de Timbúes.

Además de brindar un escenario para que las agrupaciones locales y de la región compartieran su arte, “Timbúes Baila” permitió fortalecer los lazos entre instituciones, bailarines y vecinos, reafirmando el compromiso del gobierno de Timbúes con el impulso de actividades populares.culturales que promueven la participación ciudadana, el encuentro comunitario y la preservación de las tradiciones.

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