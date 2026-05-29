Licitarán la compra de materiales para los gasoductos de las rutas 20 y 34 Este viernes la provincia avanzará con la licitación para la construcción de la segunda etapa de la red de gas que beneficiará a 10 localidades de San Martín y Belgrano 29 de mayo 2026 · 08:10hs

El senador Esteban Motta destacó la importancia de la licitación como un paso histórico para el desarrollo de la región.

El gobierno de Santa Fe avanzará este viernes con una nueva licitación para la compra de materiales destinados a la segunda etapa de los gasoductos de ruta 20 y ruta 34, una obra histórica que permitirá llevar gas natural a diez localidades del departamento San Martín.

El Gasoducto ruta 34 beneficiará a San Martín de las Escobas, Las Bandurrias, Casas y Cañada Rosquín, mientras que el Gasoducto ruta 20 llegará a Castelar, Crispi, Las Petacas, Landeta y el paraje Shiffner, Piamonte y María Susana, dentro de lo que es el departamento San Martín.

En cuanto al departamento Belgrano, las comunidades que pronto contarán con el servicio de gas natural son Montes de Oca, Bouquet y Tortugas.

Una realidad palpable “El sueño de los vecinos del departamento San Martín por el gas se empieza a hacer realidad, no solo se va a mejorar la calidad de vida si no que también se fortalece nuestra industria y capacidad productiva”, destacó el senador Esteban Motta.

“Este viernes será un día histórico. La licitación comprenderá la compra del material para la nueva etapa de los gasoductos. Es una gran decisión de nuestro gobernador Maximiliano Pullaro”, finalizó. >>Leer más: Avanzan los gasoductos para el desarrollo productivo en los departamentos San Martín y Belgrano