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Suspendieron la jornada de Colectividades por un alerta meteorológico

Hay anuncios de posibles tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. La actividad se retomará este miércoles

10 de noviembre 2026 · 20:24hs
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Suspendieron la jornada de Colectividades por un alerta meteorológico

El alerta amarillo por posibles tormentas fuertes obligó a la Fiesta de Colectividades a suspender la jornada de este martes 10 de noviembre, en una noche en la que estaba previsto celebrar el Día de la Tradición en el stand argentino.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo para la noche de este martes por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes o puntualmente severas que podrán estar acompañadas por fuertes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas.

De esta manera, Colectividades se reencontrará con el público en el Parque Nacional a la Bandera este miércoles, a partir de las 19.

Organizada por la Municipalidad de Rosario, el Ente Turístico Rosario (Etur) y la Asociación de Colectividades Extranjeras de Rosario, la 42° edición cuenta con la participación de 56 colectividades, de las cuales 49 tienen presencia con stands y propuestas artísticas, mientras que otras 7 participarán con espectáculos sobre el escenario.

Desde su primera edición en 1985, la fiesta se consolidó como uno de los acontecimientos más representativos de la identidad rosarina, poniendo en valor el aporte de las comunidades inmigrantes a la historia y el desarrollo de la ciudad.

En esta edición, Fiesta abre todos los días a las 19 y los stands cierran sus cajas a la medianoche y clausuran la actividad a las 0.30, mientras que viernes y sábado tendrán una hora más de atención al público.

El próximo domingo 15 será el último día de la edición 2026.

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