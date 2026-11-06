Roldán: de una ciudad que creció sin planificación a una gestión que busca ordenar su futuro

El intendente Daniel Escalante repasó las transformaciones impulsadas desde 2021, con obras de infraestructura, nuevas escuelas y proyectos productivos

La aspiración de la gestión es consolidar una ciudad con mayor autonomía, mejores servicios y capacidad para acompañar el crecimiento que viene registrando durante los últimos años.

Roldán atraviesa una etapa de transformación marcada por el crecimiento de su población, la expansión de nuevos barrios y la necesidad de acompañar ese desarrollo con infraestructura, servicios y planificación urbana. El intendente Daniel Escalante realizó un balance de su gestión desde diciembre de 2021 , destacó las obras impulsadas junto al gobierno provincial y anticipó proyectos orientados a consolidar el futuro de una de las ciudades de mayor expansión del área metropolitana de Rosario.

El mandatario sostiene que la transformación de una ciudad no depende solamente de las obras, sino también de la capacidad de ordenar el crecimiento y anticipar necesidades. Bajo los ejes de orden, modernización y desarrollo, asegura que su gestión busca revertir las consecuencias de una expansión urbana que avanzó más rápido que la infraestructura.

Al recordar el inicio de su mandato, describió un escenario económico complejo, con deudas, compromisos pendientes y dificultades administrativas que obligaron a establecer prioridades para recuperar el funcionamiento municipal. Sin embargo, consideró que el desafío más importante fue afrontar los efectos de años de crecimiento urbano sin planificación suficiente.

Según explicó, existen alrededor de 1.800 cuadras de tierra incorporadas mediante nuevas urbanizaciones, muchas de ellas sin las obras necesarias para garantizar una adecuada prestación de servicios. “Nos falta un montón, pero a pesar de esa herencia seguimos avanzando”, expresó.

Demandas y planificación

Según detalló, la expansión residencial generó nuevas demandas en materia de calles, alumbrado, drenajes, transporte y servicios básicos, especialmente en sectores que crecieron aceleradamente durante los últimos años.

El intendente señaló además que gran parte de esos sectores fueron incorporados al ejido urbano sin contar con la infraestructura necesaria para sostener el crecimiento que marcaba la ciudad. Esa situación, afirmó, todavía condiciona la prestación de servicios y obliga al municipio a destinar recursos permanentes a obras de mejoramiento.

El desafío, añadió, es responder tanto a las demandas del casco histórico como a las de barrios como Tierra de Sueños, Punta Chacra, Acequias y otros sectores que modificaron profundamente la configuración territorial de la ciudad.

La ciudad duplicó su población

El crecimiento demográfico explica gran parte de las demandas actuales. Escalante recordó que Roldán registró un incremento poblacional del 117% entre los censos de 2010 y 2022 y estimó que hoy viven en la ciudad entre 35.000 y 40.000 personas.

A esa población permanente se suma el movimiento estacional generado por las casas quintas, los fines de semana y las vacaciones de verano, una característica histórica de la ciudad que también exige respuestas en materia de servicios.

El intendente destacó que sólo en el cuadrante integrado por Tierra de Sueños 2 y 3, Los Raigales y Puerto Roldán residen alrededor de 10.000 personas.

En ese contexto, la infraestructura vial ocupa un lugar central en la planificación municipal.

Entre las obras más relevantes se encuentra la futura rotonda en la intersección de la ruta nacional 9 y la A012, destinada a mejorar la seguridad y la circulación en un punto estratégico. También destacó las mejoras provinciales sobre la A012 y la instalación de iluminación LED sobre la ruta 9.

El intendente remarcó además la importancia estratégica de la A012 para la conexión entre el interior productivo y los puertos del cordón industrial, y consideró que las mejoras impulsadas por la Provincia tendrán impacto tanto en la seguridad vial como en la actividad económica regional.

Escalante atribuyó al gobernador Maximiliano Pullaro la decisión de avanzar con estas intervenciones y sostuvo que muchas de las obras en ejecución exceden las posibilidades financieras de una administración local, por lo que requieren una articulación permanente con el gobierno provincial.

Educación y desarrollo

La ampliación de la infraestructura educativa representa otro eje de la gestión. Escalante destacó la creación de la Escuela Secundaria Nº 730, que comenzó a funcionar de manera provisoria durante 2025 para atender la demanda generada por el crecimiento de los barrios.

El nuevo edificio, financiado por la Provincia, contará con ocho aulas y capacidad para unos 500 estudiantes. La intención es que pueda comenzar a funcionar plenamente en febrero de 2027.

La obra permitirá ampliar la oferta educativa en una zona donde la expansión residencial incrementó sostenidamente la demanda de vacantes.

En paralelo, el municipio apuesta al desarrollo productivo a través del Parque Industrial y de un corredor ubicado junto a la autopista Rosario-Córdoba, definido como zona de proyectos especiales.

El proyecto contempla la posibilidad de radicar emprendimientos hoteleros, sanitarios, comerciales e industrias de bajo impacto, aprovechando la ubicación estratégica de Roldán entre la ruta 9, la autopista Rosario-Córdoba y otros corredores logísticos de la región.

Según indicó el intendente, ya existen consultas de empresas interesadas en instalarse en ese sector, entre ellas firmas vinculadas con la comercialización de maquinaria vial, lo que alimenta expectativas de nuevas inversiones y generación de empleo.

Uno de los objetivos complementarios es mejorar la conectividad de Punta Chacra, un barrio que todavía presenta dificultades de integración con el resto de la ciudad. La posibilidad de generar un acceso directo desde la autopista aparece como una alternativa que podría vincularse con futuras inversiones privadas, entre otras iniciativas.

Desagües e inundaciones

La expansión urbana dejó además problemas estructurales relacionados con el drenaje hídrico. Escalante cuestionó urbanizaciones aprobadas en sectores vulnerables a las inundaciones y aseguró que hoy no serían autorizadas bajo los criterios actuales de planificación.

Explicó que la construcción de viviendas, calles y superficies impermeables alteró el escurrimiento natural del agua, obligando a ejecutar obras hidráulicas permanentes.

En conjunto con el Ministerio de Obras Públicas y la Secretaría de Recursos Hídricos de Santa Fe, el municipio desarrolla trabajos de canalización para mejorar el drenaje en los sectores más comprometidos.

“Tenemos que tomar decisiones sobre qué obras hacemos. Quizás no podamos estar arreglando calles porque nos estamos dedicando a ver cómo podemos sacar el agua de la ciudad”, señaló.

Según evaluó, las lluvias registradas semanas atrás demostraron resultados positivos, aunque reconoció que las intervenciones deberán continuar para enfrentar futuros episodios climáticos.

El desafío del agua potable

Hacia el final de la entrevista, Escalante planteó otro objetivo estratégico: gestionar la llegada de agua potable proveniente del río Paraná.

Actualmente, el abastecimiento local se realiza mediante extracción de agua subterránea y tratamiento posterior a cargo de una cooperativa. El intendente propuso analizar una futura conexión con la red de Aguas Santafesinas, aprovechando las obras que avanzan hacia Funes.

Además, manifestó su intención de iniciar conversaciones con las autoridades de la empresa provincial para estudiar la factibilidad técnica de extender ese sistema hasta Roldán. Aunque se trata de una iniciativa preliminar, la considera una de las obras estratégicas que la ciudad deberá proyectar para las próximas décadas.

La iniciativa requerirá estudios técnicos, acuerdos institucionales y financiamiento, pero fue presentada como una de las obras de saneamiento más importantes para los próximos años.

Para Escalante, el principal desafío consiste en transformar el crecimiento poblacional en desarrollo urbano sostenible, corrigiendo problemas acumulados y anticipando las demandas de una ciudad que busca fortalecer sus servicios, atraer inversiones y consolidar su identidad dentro del área metropolitana.

La aspiración de la gestión es consolidar una ciudad con mayor autonomía, mejores servicios y capacidad para acompañar el crecimiento que viene registrando durante los últimos años, sin perder su perfil dentro del entramado metropolitano rosarino.

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