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Avanzan las obras de reparación en la ruta A012 y destacan su impacto para la región

Los trabajos se desarrollan entre la ruta nacional 9 y calle Gálvez, en Roldán, e incluyen mejoras en el pavimento, el paso a nivel y la iluminación. La inversión ronda los 5.000 millones de pesos y demandará entre seis y siete meses

19 de agosto 2026 · 10:47hs
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Los trabajos incluyen recuperación del pavimento

Los trabajos incluyen recuperación del pavimento, mejoras en la iluminación y reparación del paso a nivel. 
Daniel Escalante y Silvana Di Stefano recorrieron el sector donde se ejecutan las obras de reparación de la ruta A012. 

Daniel Escalante y Silvana Di Stefano recorrieron el sector donde se ejecutan las obras de reparación de la ruta A012. 
“Hoy tenemos una decisión política concreta: poner recursos y comenzar a reparar una ruta que durante años estuvo esperando respuestas”

“Hoy tenemos una decisión política concreta: poner recursos y comenzar a reparar una ruta que durante años estuvo esperando respuestas”, señalaron desde la provincia.

Las obras de reparación de la ruta A012 continúan a ritmo sostenido en el tramo comprendido entre la ruta nacional 9 y calle Gálvez, en Roldán, como parte del plan provincial de recuperación de corredores estratégicos del sur santafesino. Los trabajos incluyen la rehabilitación de la calzada, la reparación del paso a nivel y la reposición de luminarias.

Durante una recorrida por el sector intervenido, el intendente Daniel Escalante y la diputada provincial Silvana Di Stefano valoraron el avance de las tareas que lleva adelante el gobierno de Santa Fe luego de que el nacional cediera a la provincia la administración y el mantenimiento de la traza por un plazo de 20 años.

La intervención contempla la reparación del pavimento de hormigón, trabajos de bacheo, sellado de grietas, acondicionamiento del paso a nivel y mejoras en el sistema de iluminación. Las obras están a cargo de la empresa Pose, adjudicataria de la licitación, y representan una inversión cercana a los 5.000 millones de pesos. El plazo de ejecución previsto es de entre seis y siete meses.

“Para Roldán, que durante tanto tiempo tuvo que convivir con el deterioro de la A012, estas obras son una muy buena noticia. Es una ruta estratégica, no solamente para nuestros vecinos, sino también para la producción y para el tránsito que conecta a toda la región con el complejo portuario”, sostuvo Escalante.

Por su parte, Di Stefano recordó las gestiones impulsadas desde la Legislatura para reclamar mejoras en la traza y destacó la decisión de avanzar con la obra. “Ante la falta de respuestas, la provincia se hace cargo y trae soluciones. Hoy tenemos una decisión política concreta: poner recursos, poner una empresa a trabajar y comenzar a reparar una ruta que durante años estuvo esperando respuestas”, afirmó.

La ruta cortada

Como parte de la intervención, la ruta A012 permanece totalmente cortada en el tramo comprendido entre la ruta nacional 9 y calle Gálvez. También fueron cerrados los accesos desde Río Paraná, bulevar Pellegrini, Tilcara, Los Plátanos, R. Cesarini, Oscar Gálvez, Río Uruguay, Río de la Plata y Río Negro, además de los cruces con la ruta 9.

Para el tránsito liviano, el desvío habilitado se realiza por ruta 9, Fiambalá y Río Salado. En tanto, los vehículos pesados con destino al Parque Industrial deben circular por ruta 9, Sargento Cabral-Fray Luis Beltrán y Gálvez.

Desde la Provincia recomendaron a vecinos, transportistas y conductores consultar previamente los desvíos habilitados y planificar sus recorridos para evitar demoras mientras se desarrollan los trabajos.

De la recorrida participaron además la jefa de Gabinete municipal, Marisabel Mendoza, y el presidente del Concejo Municipal, Juan Manuel Alustiza.

>> Leer más: Roldán recibió fondos provinciales para fortalecer actividades destinadas a los adultos mayores

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