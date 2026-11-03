Roldán asegura que no hubo filtración de datos tras el hackeo a PGM el proveedor informático para municipios "No se registró pérdida de información municipal ni de datos correspondientes a pagos realizados, los cuales se encuentran debidamente registrados y conservados", aseguraron desde el municipio 3 de noviembre 2026 · 14:49hs

El ataque cibernético al proveedor del servicio de la Municipalidad de Roldán, no ocasionó filtración de datos de los vecinos.

Ante la circulación de versiones sobre la posible vulneración de seguridad de los sistemas informáticos de la Municipalidad de Roldán, tras un hackeo que sufrió el provedor del servicio, las autoridades emitieron un comunicado oficial con el fin de "brindar información clara y responsable a la comunidad".

Desde el municipio expresaron que "durante los últimos días se registró un incidente de seguridad informática en los servidores de PGM, el proveedor del sistema, y no en los servidores de la Municipalidad. Nuestros equipos técnicos trabajaron en el edificio municipal para restablecer el sistema, aplicando medidas de contención, recuperación y resguardo".

Datos resguardados Expresaron que se quiere "llevar tranquilidad a los vecinos" y aseguraron que "no se registró pérdida de información municipal ni de datos correspondientes a pagos realizados, los cuales se encuentran debidamente registrados y conservados".

Esto fue posible porque en Roldán se trabaja con dos servidores y dos backups diarios. "Gracias a este esquema de resguardo, pudimos recuperar el sistema sin necesidad de reconstruir información, una situación que sí enfrentan otros municipios", indicó el comunicado.

Expresaron que "toda información relevante será comunicada a través de los canales oficiales de la Municipalidad de Roldán". >>Leer más: Hackearon al proveedor de servicios informáticos del municipio de Roldán