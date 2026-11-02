Contaminación sonora: Villa Gobernador Gálvez avanza en la compactación de caños de escape irregulares El intendente Alberto Ricci remarcó que el objetivo central es erradicar los ruidos molestos que alteran el descanso de los vecinos y adelantó que impulsará sanciones más duras 2 de noviembre 2026 · 13:00hs

Con el fin de desalentar el uso de estos dispositivos de forma definitiva, desde la intendencia anunciaron que endurecerán las penas económicas.

La Municipalidad llevó adelante un nuevo operativo de compactación de caños de escape no reglamentarios retirados en controles viales. El Intendente Alberto Ricci remarcó que el objetivo central es erradicar los ruidos molestos que alteran el descanso de los vecinos y adelantó que impulsará sanciones más duras.

En el marco de las políticas locales de ordenamiento urbano y normas de convivencia, Ricci encabezó una nueva jornada de destrucción de materiales decomisados: "En 2018 sancionamos una ordenanza donde se prohibía la utilización de caños de escape fuera de fábrica, los típicos caños de escapes libres o con alguna modificación. En base a eso, hoy se está haciendo la tercera compactación con una cantidad aproximada de 160 unidades que se fueron retirando a lo largo de todo este año y el año pasado", detalló el mandatario.

Terminar con la contaminación sonora Ricci hizo especial énfasis en que el propósito fundamental de este procedimiento es evitar los ruidos molestos generados por vehículos adulterados: "Poder realizar esto es muy importante porque muchas veces el sonido de los escapes libres en las motos son muy molestos para todos los vecinos. Cuando detectamos que hay motos con caños de escape adulterados, se remite la moto al corralón y para liberarla, aparte de pagar la multa, tiene que volver a colocar el caño de escape original y el irregular queda incautado”, explicó el intendente.

Con el fin de desalentar el uso de estos dispositivos de forma definitiva, desde la intendencia anunciaron que endurecerán las penas económicas: "Vamos a enviar al Concejo un proyecto para que las multas de aquellas personas que anden con caño de escape libre sean superiores a las multas comunes que hoy están vigentes, para que de esa manera podamos erradicar en una mayor cantidad la presencia de caños de escapes libres y que los que andan en moto tomen conciencia de que corren el riesgo de tener que pagar una multa bastante onerosa ", advirtió Ricci.

Por último, el intendente confirmó que el material metálico recuperado tendrá un destino comunitario: "Lo que hacemos generalmente con la chatarra es destinar los fondos de la venta de la compactación a entidades de bien público. En este caso el procedimiento se destinará a una institución que tenga todos los papeles ordenados y una cuenta bancaria".