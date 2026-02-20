Récord de convocatoria y fuerte respaldo ciudadano en el Festival por el 168° aniversario de Villa Constitución

Más de 20 mil personas de todas las edades se congregaron en el predio Dos Rutas para participar de los festejos gratuitos por el cumpleaños de la ciudad

La ciudad de Villa Constitución vivió una noche histórica en el marco de los festejos por su 168° aniversario , con una convocatoria récord en el Predio Dos Rutas, donde se estima que más de 20.000 personas participaron de una propuesta cultural abierta, gratuita y pensada para el encuentro comunitario .

La masiva presencia de familias, jóvenes y adultos consolidó al evento como uno de los hitos culturales más convocantes de los últimos años y reflejó, de manera clara, el vínculo creciente entre la comunidad y las políticas públicas impulsadas por el municipio.

Desde las primeras horas de la tarde, el predio comenzó a colmarse, generando un clima de alegría, respeto y convivencia ejemplar que atravesó toda la jornada. La participación sostenida, el acompañamiento de la comunidad y la llegada de vecinos y vecinas de pueblos y ciudades aledañas evidenciaron no solo el alcance regional de la propuesta , sino también un rotundo acompañamiento a las iniciativas culturales que viene desarrollando la gestión municipal .

La comunidad dijo que sí de manera presencial, apropiándose del espacio público con sentido de pertenencia y compromiso ciudadano.

Villa Constitución celebró a puro ritmo

El escenario principal contó con las presentaciones de More Velázquez, Los Palmae y el cierre de Mario Pereyra, quienes brindaron espectáculos de gran nivel artístico acompañados por el entusiasmo permanente del público, reafirmando el valor de la música como espacio de encuentro, identidad y celebración colectiva.

"La magnitud de la convocatoria también se interpreta como una clara muestra de apoyo a las transformaciones que viene llevando adelante la gestión municipal en términos generales, tanto en materia de obras, acciones de gobierno, recuperación y puesta en valor de los espacios públicos, como en la inversión sostenida en cultura y en el desarrollo de políticas públicas inclusivas, accesibles y de calidad para toda la comunidad", destacaron desde la organización.

El intendente municipal, Jorge Berti, destacó que “esta convocatoria récord expresa el acompañamiento de la comunidad a un modelo de gestión que prioriza el encuentro, la cultura y la recuperación de los espacios públicos como lugares de integración. Ver a miles de vecinos participando en paz, con alegría y orgullo por su ciudad, ratifica que el camino de transformación que estamos llevando adelante cuenta con un fuerte respaldo ciudadano”.

Política y planificación cultural

La secretaria de Cultura, Educación e Innovación, Johanna Díaz Mansilla, señaló que “este festival es el resultado de una política cultural planificada y sostenida, que entiende a la cultura como un derecho y también como una herramienta de desarrollo local. La respuesta masiva del público confirma que la comunidad acompaña las propuestas del Municipio, participa activamente y fortalece una cultura viva, en movimiento y profundamente arraigada en la identidad de Villa Constitución”.

Asimismo, desde la Secretaría de Cultura se destacó que este tipo de eventos forman parte de una agenda cultural integral que genera oportunidades concretas para artistas, emprendedores, artesanos, gastronómicos y trabajadores de la cultura, dinamizando la economía local y consolidando a Villa Constitución como una ciudad con una política cultural sostenida, inclusiva y de fuerte impacto comunitario.

Festival y convivencia

La jornada se desarrolló en un marco de convivencia ejemplar, con organización integral y trabajo articulado entre las distintas áreas municipales, junto al acompañamiento del gobierno de la provincia de Santa Fe, evidenciando una gestión presente, planificada y cercana a la comunidad.

De esta manera, el Festival por el 168° aniversario no solo celebró la historia de la ciudad, sino que dejó un mensaje claro: cuando el Estado impulsa políticas públicas culturales abiertas, gratuitas y de calidad, la comunidad responde masivamente.

