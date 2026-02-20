La Capital | La Región | récord

Récord de convocatoria y fuerte respaldo ciudadano en el Festival por el 168° aniversario de Villa Constitución

Más de 20 mil personas de todas las edades se congregaron en el predio Dos Rutas para participar de los festejos gratuitos por el cumpleaños de la ciudad

20 de febrero 2026 · 11:00hs
El intendente municipal

El intendente municipal, Jorge Berti, destacó que “esta convocatoria récord expresa el acompañamiento de la comunidad a un modelo de gestión que prioriza el encuentro, la cultura y la recuperación de los espacios públicos como lugares de integración.

La ciudad de Villa Constitución vivió una noche histórica en el marco de los festejos por su 168° aniversario, con una convocatoria récord en el Predio Dos Rutas, donde se estima que más de 20.000 personas participaron de una propuesta cultural abierta, gratuita y pensada para el encuentro comunitario.

La masiva presencia de familias, jóvenes y adultos consolidó al evento como uno de los hitos culturales más convocantes de los últimos años y reflejó, de manera clara, el vínculo creciente entre la comunidad y las políticas públicas impulsadas por el municipio.

Masiva convocatoria

Desde las primeras horas de la tarde, el predio comenzó a colmarse, generando un clima de alegría, respeto y convivencia ejemplar que atravesó toda la jornada. La participación sostenida, el acompañamiento de la comunidad y la llegada de vecinos y vecinas de pueblos y ciudades aledañas evidenciaron no solo el alcance regional de la propuesta, sino también un rotundo acompañamiento a las iniciativas culturales que viene desarrollando la gestión municipal.

La comunidad dijo que sí de manera presencial, apropiándose del espacio público con sentido de pertenencia y compromiso ciudadano.

Villa Constitución celebró a puro ritmo

El escenario principal contó con las presentaciones de More Velázquez, Los Palmae y el cierre de Mario Pereyra, quienes brindaron espectáculos de gran nivel artístico acompañados por el entusiasmo permanente del público, reafirmando el valor de la música como espacio de encuentro, identidad y celebración colectiva.

"La magnitud de la convocatoria también se interpreta como una clara muestra de apoyo a las transformaciones que viene llevando adelante la gestión municipal en términos generales, tanto en materia de obras, acciones de gobierno, recuperación y puesta en valor de los espacios públicos, como en la inversión sostenida en cultura y en el desarrollo de políticas públicas inclusivas, accesibles y de calidad para toda la comunidad", destacaron desde la organización.

El intendente municipal, Jorge Berti, destacó que “esta convocatoria récord expresa el acompañamiento de la comunidad a un modelo de gestión que prioriza el encuentro, la cultura y la recuperación de los espacios públicos como lugares de integración. Ver a miles de vecinos participando en paz, con alegría y orgullo por su ciudad, ratifica que el camino de transformación que estamos llevando adelante cuenta con un fuerte respaldo ciudadano”.

Política y planificación cultural

La secretaria de Cultura, Educación e Innovación, Johanna Díaz Mansilla, señaló que “este festival es el resultado de una política cultural planificada y sostenida, que entiende a la cultura como un derecho y también como una herramienta de desarrollo local. La respuesta masiva del público confirma que la comunidad acompaña las propuestas del Municipio, participa activamente y fortalece una cultura viva, en movimiento y profundamente arraigada en la identidad de Villa Constitución”.

Asimismo, desde la Secretaría de Cultura se destacó que este tipo de eventos forman parte de una agenda cultural integral que genera oportunidades concretas para artistas, emprendedores, artesanos, gastronómicos y trabajadores de la cultura, dinamizando la economía local y consolidando a Villa Constitución como una ciudad con una política cultural sostenida, inclusiva y de fuerte impacto comunitario.

Festival y convivencia

La jornada se desarrolló en un marco de convivencia ejemplar, con organización integral y trabajo articulado entre las distintas áreas municipales, junto al acompañamiento del gobierno de la provincia de Santa Fe, evidenciando una gestión presente, planificada y cercana a la comunidad.

De esta manera, el Festival por el 168° aniversario no solo celebró la historia de la ciudad, sino que dejó un mensaje claro: cuando el Estado impulsa políticas públicas culturales abiertas, gratuitas y de calidad, la comunidad responde masivamente.

>>Leer más: Con el plan de obras "Villa más linda" se transforma el centro de Villa Constitución

Noticias relacionadas
General Lagos reafirma tres ejes centrales de su gestión: crecimiento planificado, acompañamiento a la inversión privada y generación de oportunidades para todas las familias de la localidad.

Con una nueva escuela General Lagos consolida su modelo de crecimiento

Volcaron diez camiones y hay corte en la autopista a Córdoba.

Tormenta en la región: volcaron diez camiones y hay corte en la autopista a Córdoba

avanza un proyecto provincial para prohibir los cuidacoches: habra arrestos

Avanza un proyecto provincial para prohibir los cuidacoches: habrá arrestos

Comparsas, música en vivo y propuestas comunitarias marcaron la segunda noche de carnaval en el Centro de Expresiones de Alvear. 

Alvear vivió una segunda noche de carnaval con gran participación y una propuesta cultural diversa

Rosario Central vs. Talleres: hora, canal y posibles formaciones

Rosario Central vs. Talleres: hora, canal y posibles formaciones

La sesión arrancó con un cruce entre una legisladora santafesina y Lilia Lemoine

La sesión arrancó con un cruce entre una legisladora santafesina y Lilia Lemoine

En Central hay jugadores que siguen afuera y parecen relegados para llegar bien al clásico

En Central hay jugadores que siguen afuera y parecen relegados para llegar bien al clásico

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial

El paro se hizo sentir en Rosario, pero el centro mantuvo actividad comercial

Reforma laboral: el oficialismo consiguió dictamen y el Senado buscará aprobarla el viernes

Reforma laboral: el oficialismo consiguió dictamen y el Senado buscará aprobarla el viernes

Qué es la prosopagnosia, la ceguera facial que no permite reconocer rostros que padece Brad Pitt

Qué es la prosopagnosia, la "ceguera facial" que no permite reconocer rostros que padece Brad Pitt

Alopecia: un nuevo fármaco contra la calvicie demostró resultados prometedores

Alopecia: un nuevo fármaco contra la calvicie demostró resultados prometedores

Paro general y después: los camiones se amontonaron en el Gran Rosario tras la huelga

La zona de acceso al puerto de la ciudad se llenó de transportes de carga. En la autopista a Santa Fe hubo demoras por un choque con un auto

Paro general y después: los camiones se amontonaron en el Gran Rosario tras la huelga
Dos impactantes choques, casi en simultáneo, en ambos carriles de la autopista a Córdoba
LA CIUDAD

Dos impactantes choques, casi en simultáneo, en ambos carriles de la autopista a Córdoba

Imputan a un recluso rosarino por intentar ingresar drogas a la cárcel tras una salida autorizada
Policiales

Imputan a un recluso rosarino por intentar ingresar drogas a la cárcel tras una salida autorizada

Una motociclista fue baleada por dos hombres que iban en bicicleta
POLICIALES

Una motociclista fue baleada por dos hombres que iban en bicicleta

La oposición de Funes acusa falta de transparencia en la licitación del centro de convenciones
La Región

La oposición de Funes acusa falta de transparencia en la licitación del centro de convenciones

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas
POLICIALES

Balearon una farmacia en zona sur y dejaron una nota con amenazas

