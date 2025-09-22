La Capital | La Región | industrial

Primer Foro Industrial de Alvear: un espacio estratégico para el desarrollo productivo

El encuentro convocó a diversos sectores empresariales, autoridades y representantes de otras provincias

22 de septiembre 2025 · 10:13hs
El encuentro buscó generar reflexión sobre innovación

El encuentro buscó generar reflexión sobre innovación, desarrollo productivo, cooperación interprovincial y oportunidades de inversión.
El 19 de septiembre, el Parque Industrial de Micro y Pequeñas Empresas (Micropi) de Alvear-Rosario, fue sede del Primer Foro Industrial de Alvear, en una jornada que reunió a empresas de la región, delegaciones de Catamarca y Neuquén, cámaras sectoriales y autoridades nacionales, provinciales y locales. El encuentro buscó generar reflexión sobre innovación, desarrollo productivo, cooperación interprovincial y oportunidades de inversión.

Entre los asistentes estuvieron el diputado Pablo Farías, el secretario de Desarrollo Industrial de Santa Fe, Guillermo Beccani, la secretaria de Transporte Mónica Alvarado, la presidenta del Ente Administrador del Puerto Rosario (Enapro), Graciela Alabarce; el director del Ente de Coordinación Metropolitana (Ecom), Héctor Floriani y el director provincial de Política Industrial de Catamarca, Pablo Varela, junto con empresas líderes como Milicic, que compartieron su visión estratégica.

Alvear-foro (8)

En la apertura, el presidente comunal e intendente electo de Alvear, Carlos Pighin destacó que el Foro no busca solo celebrar lo realizado, sino planificar el futuro industrial de la ciudad. “Nuestro objetivo es consolidar a Alvear como modelo de innovación y diversidad productiva, articulado con el área metropolitana de Rosario y con la nueva dinámica nacional, incluida la minería”, afirmó.

Alvear-foro (7)

Desarrollo público-privado

Pighin resaltó que la clave del crecimiento está en la sinergia público–privada, acompañada de planificación y obras concretas. Mencionó proyectos como el Plan de Desarrollo Territorial, la nueva rotonda de acceso al Parque Industrial, la coordinación con la Empresa Provincial de la Energía (EPE) para garantizar energía a las empresas, la creación de la secundaria Arino modalidad Steam (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas) , y la agenda ambiental a través del Plan de Acción Climática en conjunto con la Red Argentina de Municipios y Comunas (Ramcc).

Alvear-foro (5)

Alvear: un socio estratégico

El Foro también puso foco en la minería, un sector en expansión que proyecta exportaciones por más de 5.000 millones de dólares en 2025, impulsadas por la producción de litio en el noroeste argentino (NOA). Alvear se posiciona como socio estratégico gracias a su infraestructura, su capacidad metalmecánica, su localización sobre la autopista Rosario–Buenos Aires y la Hidrovía, y sus empresas tecnológicas y logísticas.

Alvear-foro (2)

La actividad fue precedida por un recorrido de las delegaciones por empresas locales como Incarvit, Idero, Fundición San Diego y Powerchain, y concluyó con un cóctel de networking en el Hipódromo de Rosario.

Alvear-foro (1)

Este Primer Foro Industrial no fue un hecho aislado, sino el inicio de un proceso que busca insertar a Alvear en las grandes cadenas de valor nacionales e internacionales, convirtiéndola en una ciudad modelo de innovación y cooperación productiva.

Alvear-foro (6)

Con esta iniciativa, Hughes se suma a localidades que ya comenzaron a recibir el servicio de gas natural como parte del programa provincial.

Hughes potenciará su desarrollo con la llegada del gas natural

Con el título provincial en la bolsa, Agustín se prepara para un nuevo capítulo. Su próximo objetivo es el torneo interprovincial, que enfrentará a los campeones de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos.

Agustín Travaglini, un campeón que rompe con todos los estereotipos del boxeo

Desde la Comuna se destacó que este tipo de iniciativas permiten generar condiciones concretas para el desarrollo local, promoviendo el protagonismo juvenil y el trabajo colaborativo.

"Yendo" dejó su huella en General Lagos con una feria que proyectó futuro

De regreso en la ciudad, el mandatario local retomó su agenda con el compromiso de volcar los aprendizajes adquiridos en Panamá en proyectos y políticas públicas que apunten a la eficiencia del Estado.

Leonel Chiarella participó en Panamá de un encuentro de alcaldes innovadores

