Humedad en la ciudad: el truco alemán definitivo para evitar manchas en las paredes

La humedad se hace sentir en Rosario y muchos hogares sufren las clásicas manchas en techos y paredes. Un truco alemán promete solucionarlo

20 de septiembre 2025 · 08:00hs
La humedad en construcciones es un problema común

La humedad en construcciones es un problema común, especialmente en Rosario

Durante estas semanas de septiembre, los argentinos y especialmente los rosarinos, tienen que lidiar con un clima inestable y más cálido de lo habitual. En Rosario, el persistente índice de humedad, propio de la región del Litoral, en esta época del año, se ve intensificado con la llegada de la primavera. Ahora bien, el problema no es solo estético: la humedad también puede favorecer la aparición de moho.

Por este motivo, los rosarinos están en búsqueda de los mejores trucos para evitar la aparición de cualquier tipo de mancha de humedad. Aunque existen una gran variedad de soluciones y productos químicos, en el último tiempo se hizo muy popular un sencillo truco que promete lidiar con este gran problema. Se trata de una técnica alemana que es furor, conocida como Stoßlüften o “ventilación de choque”.

¿En qué consiste la técnica alemana para eliminar la humedad?

En Alemania, una de las estrategias más efectivas para reducir la humedad en el hogar es Stoßlüften. Esta técnica consiste en abrir las ventanas durante intervalos cortos, de 5 a 10 minutos, varias veces al día, especialmente por la mañana y por la noche.

El objetivo es renovar rápidamente el aire cálido interior del hogar, reemplazandolo por el aire frío y seco del exterior. Al cerrar las ventanas después de la ventilación, la temperatura interior baja ligeramente y la humedad se reduce.

Una receta fácil y rápida para eliminar la humedad

Además de asegurar una buena ventilación, existen métodos caseros para eliminar las manchas de humedad y moho de manera efectiva y sin recurrir a productos químicos agresivos. Una solución sencilla y accesible consiste en combinar dos ingredientes que la mayoría posee en su hogar: vinagre blanco y bicarbonato de sodio.

En caso de tener dichos ingredientes, se deben seguir los siguientes pasos:

  • Mezclar partes iguales de vinagre blanco y bicarbonato de sodio hasta obtener una pasta.
  • Extender la mezcla sobre la zona con humedad y mantenerlo durante unos 15 o 20 minutos.
  • Retirar la mezcla con un paño húmedo.

Para prevenir la reaparición de la humedad o el moho es recomendable reparar filtraciones, mantener los espacios secos y ventilar constantemente el espacio.

