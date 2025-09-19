La Capital | Política | Milei

Milei culpó a la oposición por la crisis en los mercados y advirtió: "Quieren romper todo"

El presidente habló en la Bolsa de Comercio de Córdoba en medio de la incertidumbre política y económica. Las palabras de Milei

19 de septiembre 2025 · 15:47hs
Javier Milei habló en Córdoba en medio de las turbulencias

Javier Milei habló en Córdoba en medio de las turbulencias

El presidente Javier Milei volvió a defender este viernes el rumbo económico de su gobierno y atribuyó al “pánico político” la fuerte suba del riesgo país, que en la última semana rozó los 1.500 puntos básicos. El mandatario explicó que la baja de los títulos públicos argentinos responde más a las tensiones en el Congreso que a la situación macroeconómica.

“Hay una descoordinación entre la realidad económica y lo que reflejan los mercados. Argentina es uno de los cinco países en el mundo con superávit fiscal. Sin embargo, la oposición con sus leyes busca romper el equilibrio macroeconómico”, aseguró Milei durante un encuentro con empresarios en Córdoba.

El presidente sostuvo que este proceso comenzó en febrero, cuando –según dijo– “la política se empecinó en poner palos en la rueda”. “Sacaron más de 40 leyes en contra. Hay un empecinamiento irracional por destruir todo lo que hemos construido”, advirtió.

“Quiero flan” y la política argentina

Para graficar su idea, Milei recordó el video viral del actor Alfredo Casero, en el que una familia exige flan mientras su casa se incendiaba. “Bueno, pareciera que la política argentina está empecinada en eso: ¡Quiero flan!”, ironizó, en referencia a la presión opositora para aumentar el gasto.

En un tono calmo, sin insultos ni gritos, el presidente también contestó a quienes le piden autocrítica. “¿Qué quieren que escuche? ¿La receta que fracasó durante cien años? Eso nos dejó 57% de pobres y 70% de chicos pobres. Estábamos al borde de la hiperinflación. Esa no es la solución”, replicó.

Milei, entre logros y advertencias

Milei destacó como principal logro de su gestión la baja de la inflación y su impacto en la reducción de la pobreza. “Sabemos que tener 30% de pobres es doloroso, pero también sabemos cuánto se ha avanzado. No aflojemos, sigamos para adelante”, arengó.

Sin embargo, reconoció que la incertidumbre electoral podría generar una “pequeña pausa” en el crecimiento económico: “No tengan dudas de que si el 26 de octubre pintamos a la Argentina de violeta, vamos a salir adelante y el país va a ser grande nuevamente”.

De la Rúa y el fantasma de 2001

El mandatario también evocó la caída de Fernando De la Rúa. “Empezaron a torpedearle el barco porque quiso hacer la reforma laboral. No sea cosa que los que hoy torpedean quieran hacer lo mismo”, dijo, en alusión a la oposición parlamentaria.

De cara a las elecciones legislativas, Milei insistió en que la conducta de sus adversarios se explica por la posibilidad de una derrota. “La única propuesta del partido del Estado es destruir. Pero el 26 de octubre la sociedad va a reflexionar y va a pintar el país de violeta”, concluyó.

