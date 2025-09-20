"Yendo" dejó su huella en General Lagos con una feria que proyectó futuro

La iniciativa fue impulsada por la Comuna de General Lagos como parte de sus políticas de promoción juvenil y fortalecimiento del entramado productivo local

General Lagos vivió una jornada de gran convocatoria con la Feria Joven “Yendo” , realizada el domingo 7 de septiembre en el Parque Central. La propuesta reunió a jóvenes emprendedores de la localidad y la región en un espacio de exhibición, comercialización y encuentro, con entrada libre y gratuita.

La iniciativa fue impulsada por la Comuna de General Lagos como parte de sus políticas de promoción juvenil y fortalecimiento del entramado productivo local . La feria ofreció stands de emprendimientos, música en vivo y propuestas familiares, en un entorno pensado para visibilizar el talento joven y fomentar el vínculo con la comunidad.

Según el balance de la organización, los emprendedores lograron muy buenos resultados en ventas y también ampliaron la difusión de sus marcas . Sumaron consultas, nuevos contactos y seguidores, y recibieron invitaciones para participar en futuras actividades.

El público recorrió los espacios, acompañó las presentaciones en vivo y valoró la diversidad de productos y propuestas.

General Lagos - Yendo 3

Sumar participantes

Uno de los aspectos más destacados fue el impulso colectivo que generó el encuentro. Los jóvenes se conocieron entre sí, compartieron experiencias y comenzaron a planificar acciones conjuntas. A partir de esta sinergia, ya se está trabajando en una segunda edición de Yendo, con el objetivo de sumar más participantes y consolidar el ecosistema emprendedor joven de General Lagos.

“Yendo demostró que cuando se abren espacios reales para la juventud, aparecen las ideas, las ventas y, sobre todo, las redes de colaboración. El próximo paso es sostener este impulso con una nueva edición”, señalaron desde la organización.

General Lagos - Yendo 2

Proyección regional

La feria se convirtió en una plataforma de visibilidad para iniciativas con proyección regional, y en un punto de encuentro que articuló lo productivo con lo cultural. La participación activa de las y los jóvenes fue clave para el éxito de la jornada, que dejó como saldo no solo buenos números, sino también vínculos fortalecidos y nuevas oportunidades.

Desde la Comuna se destacó que este tipo de iniciativas permiten generar condiciones concretas para el desarrollo local, promoviendo el protagonismo juvenil y el trabajo colaborativo.

En comunidad

“Cada emprendimiento representa una historia, una apuesta y una posibilidad de crecimiento. Yendo es una herramienta para que esas historias se conecten con la comunidad y encuentren nuevos caminos”, expresaron desde el área de Juventudes.

La próxima edición de la Feria Joven será anunciada en los canales oficiales de la Comuna de General Lagos. Mientras tanto, los emprendedores continúan trabajando en red, con nuevos proyectos y propuestas que nacieron al calor de esta primera experiencia y que irán tomando forma con el paso de los días.

