La Capital | Ovación | Newell's

"Newell's se autoboicotea": las explosivas declaraciones de un técnico que duró un semestre en el club

Llegó después de Heinze. Dijo que le gusta promover a jugadores juveniles, pero que el Coloso se resistía. "Eso me dolía y así es difícil", se lamentó.

19 de septiembre 2025 · 15:45hs
Mauricio Larriera fue técnico de Newells durante el primer semestre de 2024.

Marcelo Bustamante

Mauricio Larriera fue técnico de Newell's durante el primer semestre de 2024.

.Newell's vive días convulsionados. La sucesión de malas campañas, la reciente eliminación de la Copa Argentina y la flojísima cosecha de puntos en el torneo Clausura profundizaron una crisis que viene desde hace tiempo y que se agrava con un clima preelectoral creciente.

Una de las sensaciones que predominan en estos días entre los hinchas de Newell's es que el plantel con el que cuenta no permite aspirar ninguna cosa mejor de la que obtuvo hasta ahora. Y eso, sumado a la incertidumbre sobre la continuidad de Cristian Fabbiani como director técnico, le agrega más tensión al actual momento.

Por si fuera poco, habló un entrenador que estuvo poco tiempo en el club y fue despedido de un día para el otro. Se trata de Mauricio Larriera, quien llegó para reemplazar a Gabriel Heinze, no obtuvo buenos resultados y fue despedido después de apenas seis meses en el club.

Las declaraciones de Mauricio Larriera

El técnico uruguayo fue entrevistado por el periodista Alejandro Mangiaterra, con quien repasó su llegada a Newell's y sobre todo su salida. Y fue muy duro: "Como club, Newell's se autoboicotea", dijo el entrenador.

Larriera dijo que hasta el día de hoyo no sabe por qué lo echaron. Destacó que durante su gestión en el primer semestre de 2024 tuvo un 55% de efectividad en la cosecha de puntos, y que esperaba mejores resultados para el segundo. "Creía que podíamos llegar a cosas importantes, pero la construcción se fue deteriorando desde lo deportivo y estratégico", se lamentó

Leer más: La eliminación de Newell's simboliza el principio de fin de ciclo y el futuro viene llegando al Parque

Dijo que quedó "herido" con su salida, y también que hizo autocrítica. "Me reprocho algunos errores. Hubo muchas cuestiones que nunca fueron subsanadas que tenían que ver con el mercado de pases", aseguró.

"Me echaron de forma intempestiva

"Quería sentarme a hablar con el presidente (Ignacio Astore) para hablar de altas y bajas. Había un plantel amplio, pero habíamos manifestado que necesitábamos incorporar ciertas características y también estábamos sobrepoblados en algunos sectores. Me cesan una semana antes de forma intempestiva", recordó.

Larriera dijo que construyó el equipo para jugar de una manera y que la llegada de Éver Banega lo obligó a cambiar. "Arrancamos bien y terminamos tácticamente en caída, En los últimos partidos tratamos de ser pragmáticos, jugando como podíamos y no como queríamos", se sinceró.

Hizo comentarios elogiosos sobre Heinze ("Había puntos de encuentro y cuando llegué él había hecho un tremendo trabajo"), su antecesor, pero también marcó diferencias. "A mi me gusta más el juego vertical, no tanto de posesión".

Leer más: Cristian Fabbiani perdió otra parte de su crédito en Newell's y su futuro pinta borroso

"Newell's se autoboicotea"

Dijo que al hacerse cargo vio que en el plante no había "un delantero finalizador" y que por eso fueron a buscar a Juan Ignacio Ramírez. "Después llegó Banega, había buenos extremos...”, resumió.

Y en el tramo más crítico hacia el club, aseguró: A mi me gusta hacer debutar juveniles y promoverlos, era uno de los objetivos. Sin embargo, noté siempre una resistencia por parte de la gente en el Coloso y me dolía mucho. Es difícil competir en un club como Newell’s si un sector no los apoya. Creo que es un autoboicot el que se hace el club”.

