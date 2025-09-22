Balón de Oro 2025: dónde ver la ceremonia y cómo se elige al mejor jugador del mundo

La ceremonia del galardón entregado por la revista France Football tendrá lugar en París esta tarde, con la incertidumbre de quién será el gran ganador

Aitana Bonmatí y Rodri, ganadores de la edición 2024 del Balón de Oro. (L'equipe)

La entrega del Balón de Oro 2025 de este lunes mantiene atento al universo del fútbol , a la espera del galardón al mejor jugador del mundo . Esta 69ª edición se celebrará en el Théâtre du Châtelet del centro de París y contará con presencia argentina entre los principales nominados.

Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister pelearán por el galardón principal, mientras que Dibu Martínez es parte de la nómina por el trofeo Yashin al mejor arquero del mundo. Si bien los futbolistas de la selección argentina no son los principales candidatos, se encuentran dentro de las posibilidades a quedarse con el premio.

La ceremonia será conducida por el exfutbolista neerlandés Ruud Gullit, ganador del Balón de Oro en 1987, y la periodista británica Kate Scott a partir de las 16 (hora en Argentina) con transmisión en vivo exclusiva de ESPN a través de la plataforma de streaming Disney+.

Esta entrega es una de las que mayor incertidumbre generó en la previa en los últimos años, debido a que no hay un claro ganador y se especula entre varios nombres. Los principales mencionados son Lamine Yamal , juvenil de 18 años y figura de Barcelona, y Ousmane Dembelé , campeón de la Champions League con PSG; pero también sonaron Vitinha (PSG), Kylian Mbappé (Real Madrid) y Raphinha (Barcelona) .

Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister se encuentran en la nómina de 30 futbolistas candidatos al Balón de Oro.

Por el lado de la categoría femenina, Aitana Bonmatí (Barcelona) parte como favorita a quedarse con el premio por tercera temporada consecutiva, aunque también aparecen como alternativa Caroline Weir (Real Madrid) y Sandy Baltimore (Chelsea).

Cómo es el sistema de votación del Balón de Oro

Según detalló la propia revista France Football, organizadora del Balón de Oro, el proceso de selección de los ganadores inicia con la elección de 30 futbolistas destacados en la temporada para ser sometidos a votación.

image (5).jpg Lionel Messi es el máximo ganador del Balón de Oro con ocho galardones. AP

Ese lote de jugadores deriva de un debate entre el equipo editorial de la publicación francesa y de integrantes de la sección especializada en fútbol de la redacción del diario L’Equipe, a los que se les suman todos los años “al menos un juez internacional de la Fifa”, que en este 2025 ese espacio fue otorgado a Luis Figo y Fabio Capello.

Luego, 100 periodistas representantes votan a los 10 mejores jugadores del año con distintos puntajes (el primero recibe 15 puntos y el décimo 1). Desde la organización remarcaron que solamente una persona “conoce al ganador” hasta el momento de la entrega.

Nominados al Balón de Oro masculino

- Lamine Yamal

- Ousmane Dembélé

- Vitinha

- Raphinha

- Kylian Mbappé

- Alexis Mac Allister

- Lautaro Martínez

- Jude Bellingham

- Gianluigi Donnarumma

- Désiré Doué

- Denzel Dumfries

- Serhou Guirassy

- Viktor Gyökeres

- Erling Haaland

- Achraf Hakimi

- Harry Kane

- Khvicha Kvaratskhelia

- Robert Lewandowski

- Scott McTominay

- Nuno Mendes

- João Neves

- Michael Olise

- Cole Palmer

- Pedri

- Fabián Ruiz

- Declan Rice

- Mohamed Salah

- Virgil van Dijk

- Vinícius Júnior

- Florian Wirtz