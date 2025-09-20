Leonel Chiarella participó en Panamá de un encuentro de alcaldes innovadores

El intendente de Venado Tuerto fue parte, junto a otros 29 jefes municipales de ciudades de América Latina, de un programa internacional que reúne a alcaldes con gestiones innovadoras

De regreso en la ciudad, el mandatario local retomó su agenda con el compromiso de volcar los aprendizajes adquiridos en Panamá en proyectos y políticas públicas que apunten a la eficiencia del Estado.

El jefe municipal de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, representó a la ciudad en el Encuentro de Alcaldes Innovadores de América Latina en Intendencia que se realizó el Panamá entre el 8 y el 10 de septiembre pasado.

El intendente venadense, formó parte del grupo de 30 alcaldes considerados como los más innovadores de América Latina , que se reunió en la ciudad de Panamá a principios de septiembre.

Se trató de un programa internacional organizado por la Red de Innovación Local (RIL), que nuclea a jefes comunales de distintos países para intercambiar experiencias y adquirir nuevas herramientas de gestión.

Chiarella fue uno de los cuatro intendentes argentinos seleccionados y el único representante de la provincia de Santa Fe, lo que le otorgó a Venado Tuerto una presencia destacada en el escenario regional.

Durante tres días, los mandatarios compartieron conferencias y capacitaciones con especialistas y referentes mundiales de compañías como Amazon, Meta, Minds Colab y Tools for Humanity. Los ejes principales giraron en torno a la innovación, la inteligencia artificial y la aplicación de nuevas tecnologías para hacer más eficientes las gestiones locales y mejorar la calidad de vida de las comunidades.

Orgullo local

“Es un orgullo haber participado de este encuentro internacional, que nos permitió capacitarnos y conocer experiencias de gobiernos de toda la región. Me vuelvo con aprendizajes concretos y con herramientas que vamos a aplicar en nuestra ciudad para ser más eficientes en la gestión y brindar mejores soluciones a los venadenses”, expresó Chiarella al cierre del evento.

El intendente también agradeció a la Red de Innovación Local por la oportunidad de seguir formándose y sumando nuevas miradas para fortalecer la gestión municipal. “Estos espacios son clave para pensar cómo innovar desde lo local y llevar a nuestros vecinos respuestas concretas a las demandas de todos los días”, subrayó.

Cabe destacar que todos los costos del viaje fueron cubiertos íntegramente por la organización anfitriona, por lo que la participación de Chiarella no representó erogaciones para la Municipalidad de Venado Tuerto.

De regreso en la ciudad, el mandatario local retomó su agenda con el compromiso de volcar los aprendizajes adquiridos en Panamá en proyectos y políticas públicas que apunten a la eficiencia del Estado y a la mejora continua de la calidad de vida de los venadenses.

