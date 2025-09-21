Belgrano vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura La Lepra visitará al Pirata, mismo rival que el miércoles pasado lo eliminó de la Copa Argentina. En esta nota los detalles y estadísticas del partido 21 de septiembre 2025 · 13:11hs

Newell's visita a Belgrano en el estadio Julio César Villagra por la 9ª fecha del torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Pirata y la Lepra de este lunes por la noche.

A qué hora juegan Belgrano vs. Newell's El partido correspondiente a la Zona A entre Belgrano y Newell's será este lunes 22 de septiembre, desde las 21, en el Gigante de Alberdi con el arbitraje principal de Daniel Zamora, mientras que en el VAR estará Hernán Mastrángelo.

Dónde ver Belgrano vs. Newell's La transmisión del encuentro entre el Pirata y la Lepra será a través de TNT Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

image (16) Belgrano venció 3-1 a Newell's el miércoles pasado por los cuartos de final de la Copa Argentina. Virginia Benedetto / La Capital >> Leer más: La eliminación de Newell's simboliza el principio de fin de ciclo y el futuro viene llegando al Parque

Posibles formaciones de Belgrano y Newell's Belgrano: El entrenador Ricardo Zielinski no dio indicios del once titular del Pirata. Newell's: El entrenador Cristian Fabbiani no dio indicios del once titular de la Lepra. Embed